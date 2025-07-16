TBMM'de Ermeni Soykırımı Tartışmaları - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Ermeni Soykırımı Tartışmaları

16.07.2025 23:39
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TBMM'de siyasi partiler Ermeni soykırımı ile ilgili görüş bildirdi, tezkere kabul edildi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Genel Kurul'da siyasi parti grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tezkeresini okuttu. Tezkere de, "Genel Kurul'un 18 Haziran 2025 tarihli 98'inci Birleşiminde Mardin Milletvekili George Aslan tarafından yapılan konuşmada dile getirilen, 'Soykırım' ve 'Yok etme' ithamlarının TBMM tutanaklarında yer almasının milletimizin birlik ve beraberliği ile ortak geçmişine yönelik TBMM'nin temsil ettiği misyonla uyuşmayacağı, bu nedenle bu sözlerin reddedildiğine yönelik ifadenin tutanaklarda ilgili kısma not olarak işlenmesi hususunun Genel Kurul'un tasviplerine sunulmasını arz ederim" denildi. Tezkerenin okunmasının ardından oylamaya geçildi. Tezkere, Genel Kurul'da kabul edildi.

'KARARI, EKSİK BULDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTİYORUM'

Genel Kurul'da tezkere ile ilgili siyasi partilerin grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "18 Haziran tarihinde talihsiz bir beyanda bulunulmuştur, Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Ermeni diasporasının yurt dışında yaptığı faaliyetlere adeta destek verecek, onları besleyecek beyanlarda bulunulmuştur. Bunun üzerine biz de hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hem diğer siyasi partilere bu konuyla ilgili bir dilekçe verdik ve söz konusu ifadenin metinden bir tutanakla çıkarılmasını ve beraberinde de bu iddiada bulunan milletvekilinin üç kınama cezası almasını talep ettik. Zira, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bunun niteliksiz bir tartışma ve iddia olduğu iddiası ortadayken binlerce, yüzlerce Hınçak ve Taşnak Ermeni örgütleri tarafından katledilmiş Türk varken Türk milletini, Türk devletini soykırımcılıkla suçlamak bir hakarettir, saygısızlıktır. Burada Divan Katibine ceza verdi ya bu Meclis, Divan Katibinin göstermiş olduğu tepkiden çok daha ağır bir tavırdır bu. Dolayısıyla bu talebimizi yineliyor, alınmış olan kararı bu haliyle eksik bulduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

'YA DEMOKRASİDEN YANASINIZ YA DA SÖZLERE TAHDİT KOYMA PEŞİNDESİNİZDİR'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise George Aslan'ın sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Bu sözler üzerine İYİ Parti sıralarından tepkiler yükseldi ve iki parti milletvekilleri karşılıklı olarak sataşmalarda bulundu. Temelli, "Görüşe karşı olabilirsiniz, o sözleri eleştirebilirsiniz; demokrasi budur, katılmayabilirsiniz. İllaki birbirimizin sözlerine bire bir katılmak zorunda değiliz ama tahammül etmek zorundayız. Vekilimizin sözüne de o gün karşı cevaplar verilmiştir, o konu orada konuşulmuştur. Şimdi gelip burada tasfiye eder gibi, 'Altına bu notu düşelim' demek; bir, ifade özgürlüğü meselesi; iki, demokrasi meselesi, Anayasa meselesi, bütün bunları yeniden düşünmenizi gerekli kılar. ya demokrasiden yanasınızdır ya da tahditli demokrasi altında, burada sözlere tahdit koyma peşindesinizdir" diye konuştu.

'BU MİLLETE HAKARET ETTİRMEYİZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Sezai Temelli'ye cevaben, "2015 yılında, 2005 yılında çağrı yapıldı, 'Ortak tarih komisyonu kuralım' dendi, böyle ahlaksızca ve çirkince bir iddiayı tartışalım dendi. Ne oldu biliyor musunuz? Ermenistan reddetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sizin, 'Soykırım' dediğiniz konuyu niteliksiz bir tartışma olarak nitelendirdi. İfade ve düşünce hürriyeti çok kıymetlidir, çok önemlidir; bu kürsüden her düşünce ifade edilir ama ben şimdi içinizden birisine kalkıp, 'Sen katilsin, soykırımcısın' dediğim zaman bu, ifade özgürlüğüne girmez. İfade özgürlüğü kisvesi altında bu millete biz hakaret ettirmeyiz, ettirmeyeceğiz" dedi.

'SOYKIRIM VE YOK ETME KELİMELERİ KABUL EDİLEMEZ'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise 18 Haziran tarihli Genel Kurul'da söz alamadıklarını vurgulayarak, "Öncelikle bu, 'Soykırım' 'Yok etme' gibi ifadeler asla kabul edilemez. Geçen dönemde bunların tartışmalarını, polemiklerini de yapmıştık fakat benim burada, bu kısa süre içerisinde dikkat çekmek istediğim önemli bir husus var, o da şu: 18 Haziran Çarşamba günü Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan, Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak Türkiye'ye gelmeden 2 gün önce bu konuşma yapılıyor. Kaldı ki ne zaman yapılıyor? Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin çok olumlu bir sürece girdiği zaman, hatta Ermenistan'ın bile bu eski söylemlerini neredeyse bıraktığı, bu tür ifadeleri kullanmadığı bir süreçte bu, 'Soykırım' ve 'Yok etme' ifadelerini asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'BU ASİL MİLLET HİÇBİR MİLLETE KARŞI SOYKIRIMDA BULUNMAMIŞTIR'

Tezkereye 'Evet' oyu verdiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Zira bu aziz ve asil millet, tarihin en şerefli milletidir ve hiçbir halka, millete karşı bir soykırımda bulunmamıştır. Milletimizin ve devletimizin bu konuda çok açık ve seçik bir şekilde tarihin gözü önünde cereyan eden hadiselerde, bu demokratik ve şeffaf yönetim çerçevesinde, bütün kaynaklarımız da bütün milletlere, bütün tarihçilere açıktır. Bu konuda Başkanlık tezkeresinin doğru ve isabetli olduğu kanaatiyle biz de grubumuz olarak Başkanlık tezkeresinin lehine oy verdik" diye konuştu.

'SOYKIRIM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİ DOĞRU BULMAYIZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise 1915 yılında savaş koşullarında yapılan işlerden övünülemeyeceğini aktararak, "Bu olayların araştırılması, tartışılması, değerlendirilmesi parlamentoların işi olmaktan öte bilim insanlarının, tarihçilerin işi olmak durumundadır. Elbette ki her birimizin kendine göre görüşleri olabilir ama o günkü yaşananları, çekilen acıları, kaybedilen canları, hem o tehcir sırasında ölen Ermeni vatandaşlarımızı hem o sırada ölen Türkleri, Kürtleri ve adını sayamadığımız on binleri, binleri buradan yad etmek isterim. Bu büyük acıyla toplumsal bir yüzleşmenin olması gerektiğine inanırız; biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun bir soykırım olarak değerlendirilmesini doğru bulmayız, isabetli bulmayız. Bir defa, soykırım kelimesi hukuki bir kavram olarak 1945'ten sonra literatüre girmiş, dolayısıyla o güne teşmil edilemeyecek bir durumdur. İkincisi, tarihsel gerçeklikler ortaya koymaktadır ki sonuçları itibarıyla son derece üzüntü verici olmakla birlikte bir soykırım kastının olmadığına dönük de son derece güçlü deliller bulunmaktadır" dedi. CHP'li Emir'in sözlerine İYİ Parti sıralarından tepkiler yükseldi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Tekin Bingöl, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Ermeni Soykırımı Tartışmaları - Son Dakika

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