TBMM'de İzmir Körfezi Kirliliği Tartışıldı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununun, sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla çözülemeyeceğini, Bakanlığın da mutlaka katkı vermesi gerektiğini söyledi.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik konusunun doğru tartışılması gerektiğini belirten Türeli, "Orada sadece arıtma kaynaklı bir kirlilik yok. Körfez'in dibinde temizlik çalışmaları yapılması lazım. Sirkülasyon kanalları, körfeze akan derelerin temizliği, özellikle Gediz Nehri, sanayi tesisleri, tersaneler, gemiler var. Bunların hepsinin yetkisi Bakanlıkta, İzmir Büyükşehir Belediyesinde değil. 2017 yılında Bakanlığın da kabul ettiği ve onayladığı bir proje var, hala hayata geçmemiş." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bütçe sunumunu eleştirerek Kurum'un 2023 yılında yapılan çalışmalar yerine 22 yıllık AK Parti iktidarları dönemlerinde hataya geçirilen projelerden bahsettiğini dile getirdi.

MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, Bakanlığın deprem bölgesindeki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, "Şükürler olsun ki Türk milleti olarak Cumhur İttifakı öncülüğünde bu zor virajı da aştık, aşmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen çalışmalar milletimizi mutlu etmektedir. Yıl sonunda vadedilen 200 bin konutun da hak sahiplerine teslim edilecek olması önemli ve sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Erol'dan Bakan Kurum'a teşekkür

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 yılında Elazığ'da yaşanan depremden hemen sonra Bakan Kurum'un bölgeye geldiğini, tüm süreçle ilgili büyük emekler verdiğini söyledi. Erol, şöyle konuştu:

"Elazığ depremini yaşadıktan sonra zaman zaman TOKİ konutlarının bölgesiyle eleştiriler de getirdik ama zaman geçtikçe gördük ki aslında süreç doğru planlanmış, doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. Konutların yapımında zeminin daha sağlam olduğu bölgeler tercih edilmişti. Biz 'Şehri niye dağıtıyorsunuz?" diye bir söylemde bulunmuştuk ama 2023 depreminde gördük ki bir deprem sürecinde nüfus yoğunluğunun dağıtılması çok doğru bir kararmış. Elazığ'da TOKİ konutlarının yapılması süreciyle ilgili bir başarı hikayesi var. Şu anda yaklaşık 30 bin konut teslim edildi, hemşehrilerimiz bu konutlarda oturuyorlar, mimarisiyle, çevre düzenlemesiyle son derece de memnunlar. Başta TOKİ Başkanı ve personeli ve Bakanlık olarak size, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Sıfır Atık Projesi'nin çevre politikalarının merkezinde olduğunun söylendiğini ancak plastik kirliliğiyle mücadelede atılması gereken en temel adımların atılmadığını ifade etti. Rızvanoğlu, " Türkiye'de her yıl 450 milyon ton plastik üretiliyor ve bunun yarısı tek kullanımlık plastikler. Bu plastiklerin yüzde 90'ı geri dönüşüm sürecine girmeden doğrudan çöp sahalarına gönderiliyor. Ülkemiz 5 yıldır Avrupa Birliği'nden en fazla plastik atık ithal eden ülke." eleştirisinde bulundu.

"İnsanımızın güvenliğini esas alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bakanlık bütçesinin afetlere dayanıklı konutlar ve altyapılar oluşturmak, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehirlere yenilenme imkanları sunmak, çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam bırakmak için hazırlandığını söyledi.

Kurt, "Ayrılan kaynaklar yalnızca binaları değil şehirlerimizi, yaşam alanlarımızı, doğayı koruyacak projelere dönüştürülecektir çünkü bizler şehirlerimizi modern mimariyle yeniden inşa ederken insanımızın huzurunu ve güvenliğini esas alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Afet riski taşıyan bölgelerde güvenli alanlar inşa etmek için ayrılan bütçeyle milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil alanların daha fazla artırılmasını istediklerini belirterek, Bakan Kurum'a çam ağacı fidanı hediye etti.