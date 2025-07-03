TBMM'de Sağlık Kanunu Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Sağlık Kanunu Teklifi Kabul Edildi

TBMM\'de Sağlık Kanunu Teklifi Kabul Edildi
03.07.2025 20:11
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TBMM Sağlık Komisyonu, sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifini kabul etti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda sağlık alanında düzenlemeleri de içeren, 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında yeniden toplandı. Komisyon Başkanı Bilgin, komisyonun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantı da teklifin 1'nci maddesinin kabul edildiğini hatırlattı. Ardından teklifin maddelerin tümü görüşüldü ve teklif komisyon da kabul edildi. Kabul edilen teklif ile saha aile hekimliği uzmanlığı aracılığıyla aile hekimliği sayısı artırılacak. Bu kapsamda, 'Aile Hekimliği Kanun' hükümlerine göre 2035 yılına kadar sözleşmeli olarak çalışan aile hekimleri, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Bu eğitim hibrit veya kısmi zamanlı uygulanabilecek ve en az 6 yıl içerisinde tamamlanacak. Ayrıca teklifle, hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı unvanlarının kaldırılması ve diş protez teknisyeni unvanı doğrultusunda sağlık meslek liselerinde öğrenci kaydedilebilecek programlar yeniden belirlenecek. Hemşire yardımcıları ve ebe yardımcıları ise uygulanacak programların öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasındaki statüleri, 'Sağlık bakım teknisyeni' statüsü altında birleştiriliyor.

KENEVİRDEN ELDE EDİLEN TIBBİ ÜRÜNÜN RUHSATLANDIRILMASI BAKANLIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRECEK

Diğer taraftan teklifle birlikte; ruhsat veya izin sahipleri için beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemine bildirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi, 'Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na madde olarak ekleniyor. Bu çerçevede ruhsat veya izin sahipleri; beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirecek. Bu hükme aykırı hareket edenlere, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki depoya satış fiyatları toplamının 2 katı tutarında idari para cezası verilecek; aynı fiilin 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde idari para cezası bir kat artırılarak uygulanacak. 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre ise kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İLAÇ SATIŞI İHLALİ YAPAN ECZACILARA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Teklifle birlikte, 'Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu'nda da düzenlemeye gidiliyor. Buna göre özel tıbbi amaçlı gıdalar, ilaç takip sistemine eklenecek. Özel tıbbi gıdaların satışı, ecza deposuna veya mücbir sebep halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası veya tarihi geçen ya da bozulan ürünlerin imhası işlemleri de ilaç takip sistemine bildirilecek. Eczacılık mesleğini yürütenler, toptan ilaç satışı ihlali ve ilaç takip sistemine bildirilmemesi halinde para cezası kesilecek. Kesilecek ceza, satışa aykırı ürünlerin toplamının 2 katı tutarında olacak. İşlemin tekrarı halinde ceza bir kat daha artırılacak.

ORGAN BAĞIŞÇI SAYISININ ARTIRILMASI AMACIYLA DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Organ bağışçı sayısının artırılması ve bağışa ilişkin taleplerin hızlı ve güvenli yapılabilmesi amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeye göre; bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanacak. Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden beyan edecek ya da resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmesi gerekecek. Ayrıca bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklaması halinde ölüden organ veya doku alınabilmesinin de önü açılıyor. Bağışçının sağlığında açıkladığı iradesinin yakınlarının hilafına olması halinde bağışçının iradesi esas alınacak. Söz konusu hallerin bulunmaması durumunda, sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınacak. Organ bağışı beyanları, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Sağlık Bakanlığı merkezi kayıt sistemine kaydedilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere bildirecek ve bu kişiler haricindekilere beyin ölümü tespitinden önce açıklanamayacak.

ÖZEL HASTANELER TANITIM VE BİLGİLENDİRME SINIRINI AŞAN REKLAM FAALİYETİNDE BULUNAMAYACAK

Özel hastaneler başta olmak üzere özel sağlık kuruluşları, sağlık hizmetlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşan reklam faaliyetlerinde bulunamayacak. Düzenleme de yer alan sınırların aşılması halinde aldatıcı, yanıltıcı ve insan sağlığını tehlikeye düşüren eylemde bulunanlara 100 bin liradan az olmayacak ve bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde 2'sine kadar idari para cezasına çarptırılacak. Her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlar hakkında 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. İlgili bakanlık tarafından izin verilen yerler ve belirlenen usuller haricinde tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Düzenleme kapsamındaki idari para cezaları, bir yıl içinde tespit edilen her bir tekerrür fiili için birer kat artırılacak. İdari para cezasını uygulamaya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve mahallin en büyük mülki amiri yetkili olacak. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Sağlık Kanunu Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika

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