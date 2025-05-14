TBMM'de TRT Üzerine Yenilikler Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, düzenlemeyle TRT'nin yapacağı bazı iş ve işlemlerin, Kamu İhale Kanunu'nun dışına çıkarılacağını söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "torba yasaların muhalefetin konuşamaması amacıyla bazı komisyonlardan kaçırılarak Genel Kurul'a getirildiğini" öne sürdü.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "kanun tekliflerinin kurumlar tarafından hazırlandığını ve noktasına virgülüne dokunulmadan AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Genel Kurul'a getirildiğini" iddia etti.

Usta, yeni sistemin özüne uygun olarak Meclis'in kurumsal altyapısının bu anlamda güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifte, TRT'nin şirket ve ortaklık kurabilmesi, mevcut ortaklıklara iştirak edebilmesi, şirket satın alabilmesi ya da devralabilmesine yönelik mevcut yetkilerinin aynen korunduğunu hatırlattı.

Teklifle, Kurum'un ve payına bakılmaksızın Kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemlerinin, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacağına işaret eden Kalaycı, "Kamu idarelerinin çeşitli gerekçelerle mevcut kamu ihale sisteminin dışına çıkma isteği sonucu kamu ihale sisteminde muaf ya da istisna tutulanların sayısı iyice kabarmıştır. Kamu ihale ve sözleşme süreçlerini iyileştirerek rekabeti artıracak, kamu idarelerinin ihtiyacını karşılayabilecek, günümüz şartlarına uygun yeni bir ihale kanununun bir an önce düzenlenmesini gerekli görüyoruz. " sözlerini sarf etti.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TRT'nin yayın politikalarını eleştirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "Bu iş, ancak TBMM çatısı altında hiçbir siyasi parti dışlanmadan, tüm siyasi partilerin işbirliğiyle şeffaf, samimi bir anlayışla kökten çözülebilir." ifadesini kullandı.

Barış ve huzurun, adalet ve yargı bağımsızlığıyla mümkün olabileceğini söyleyen Ağbaba, "Adaletin olmadığı yerde ne barış ne huzur olur." diye konuştu.

"TRT yalnızca Türkiye'nin değil, yok sayılan coğrafyaların da sesi olmayı başarmıştır"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, teklifte TRT'ye yönelik düzenlemeler bulunduğunu anlattı.

TRT'nin son yıllarda uluslararası yayıncılık alanında çok büyük bir ivme yakaladığını dile getiren Canbey, "TRT, kuruluşunun 61'inci yılını geride bırakırken yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanında yok sayılan ve görmezden gelinen coğrafyaların da sesi olmayı başarmıştır." dedi.

Dünyanın neresinde olduğu fark etmeksizin vatandaşlara büyük bir ailenin parçası olduklarını hatırlatan TRT'nin, hakikatin sesi olarak Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ulaştığını; 17 radyo kanalıyla ise ses bayrağı Türkçenin sancaktarlığını yaptığını kaydeden Canbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı TRT World dünyada vicdanın sesi olan bir habercilik anlayışıyla yayınlarına devam ederken uluslararası değerlendirme kuruluşlarından da ödüller kazanmaktadır. Her alanda hem ülkemiz hem de dünya genelinde insanlar için faydalı işler ortaya koymaya, yok sayılanların sesi olmaya, haksız yere sesi kısılmaya çalışanların da haklı olduğunu göstermeye çalışan TRT Haber, 6 yılı aşkın bir süredir ülkemizin en çok izlenen haber kanalı olmayı başarmıştır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada algının, olguların yerine geçmeye başladığı ve hakikatin önemsizleştiği bir süreçte halka algıları değil, her şeyin gerçeğini anlattıkları için TRT'ye ve TRT Haber'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum."

AK Parti'li Canbey, algıları hakikatin önüne koyanlar tarafından gerçekleştirilen haksız ithamlar ile manipülatif saldırılardan TRT'nin de pay aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Haksız ithamlara, mesnetsiz iddialara, zoraki çıkarımlara muhatap oluyor ama yılmadan çalışmalarına devam ediyor. Belirli bir zümreyi değil, halkı esas alan; halkın kendisine ayna olabilen, halkın kültürel değerlerine ve kimliğine sahip çıkan, özenti değil, özgür bir yayıncılık anlayışını hayata geçiren, bu yolda ilerleyen TRT, izleyicilerinden de hak ettiği değeri alarak en çok izlenen kanalların başında gelmektedir. Kamu yayıncısı bir kuruluş olan TRT'nin, yanılsamaların, dezenformasyonların önüne geçip gerçeğin peşine düşmesi basın özgürlüğü açısından da çok kıymetlidir. 7 kıtada 41 dil ve lehçeyle yayın yapan TRT, ülkemiz adına uluslararası yayın yapan tek stratejik kurum olduğu için çok önemli ve kıymetlidir. Bu nedenle TRT'nin çalışmalarını daha ileriye taşıyacak, faaliyet alanlarını geliştirecek düzenlemeleri bugüne kadar hep yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

"Süreç Bahçeli'nin adeta bir emniyet supabı gibi katkı sağlaması olmadan gerçekleşemezdi"

Genel Kurul'da daha sonra teklifin birinci bölümünün tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerine söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına işaret ederek, dün Cumhuriyet tarihinin en uzun, en yaygın, en kapsamlı şiddet ortamına nokta konulduğunu; çok büyük anlamı ve önemi olan tarihi bir gelişmenin gerçekleştiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin Çandar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Nisan tarihinde bu sürece sahip çıkmasaydı, bu tarihi önemdeki gelişme gerçekleşmez, mümkün olmazdı. Bu tarihi gelişme Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve tabii ki tüm muhalefet partilerinin genel başkanlarının destekleri sayesinde mümkün olmuştur. Açık söyleyelim, bu süreç Devlet Bahçeli'nin güvencesi, Devlet Bahçeli'nin adeta bir emniyet supabı gibi katkı sağlaması söz konusu olmadan gerçekleşemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

40 yıldır 10 binlerce canın toprağa verildiğine işaret eden Çandar, "Geçmiş acıların esiri olmayalım ama o acılar bize yol göstersin." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin birinci bölümünün tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.