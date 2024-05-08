TBMM\'de Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması Kabul Edildi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 3 kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda önce Türkiye ve Özbekistan Arasında Savunma Sanayii Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir sistemsizlik olduğunu söyledi.

Önergelerine ve sorularına cevap verilmediğini savunan Özdağ, iktidarın mevcut Anayasaya uymadığını öne sürdü.

Özdağ, "Milletimizin taleplerini konu alan muhalefetin tek bir önergesine dahi 'evet' demeyen bir iktidar pratiğiyle nasıl bir mutabakat sağlanabilir ve anayasa yapılabilir? Muhalefeti çoğu zaman düşman birlikleri, işgal kuvvetleri, terörist, hain, işbirlikçi ajanlar gibi gören anlayışla ne çeşit bir anayasa yapılabilir?" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değindi.

Oluşturulacak heyetle Filistin'e gidilmesi talebinde bulunduklarını aktaran Türkoğlu, Meclis'i göreve davet ettiklerini ancak iktidardan gerekli hassasiyeti görmediklerini dile getirdi.

Türkoğlu, "Derhal Gazze'de yaşananlarla, bugün de Refah'ta olup bitenlerle ilgili araştırma komisyonu kurulmalıdır. Komisyon üyeleri yerinde tespit yapmalı, dünya kamuoyunu doğru bilgilendirmeli ve aydınlatmalıdır." diye konuştu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, hayat pahalılığı, yoksulluk ve işsizlik sorunlarının öne çıktığını belirtti.

Sorunların, iktidarın politikalarından kaynakladığını ifade eden Oluç, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilecek cezaların artırılmasının enflasyonla mücadele gibi gösterildiğini söyledi.

Hakkı Saruhan Oluç, ekonomi konusunda iktidarın yanlış denklemler kurduğunu öne sürdü.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, emeklilerin zor durumda olduğunu ifade ederek, milletin 31 Mart'ta "suçluyu bulduğunu" belirtti.

İktidarın, esnafı enflasyonun sorumlusu olarak gördüğünü ileri süren Gündoğdu, perakende yasasının düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Gündoğdu, esnafın borçlarının yapılandırılmasını istedi.

"Yatırımlarımızla bölgemizdeki insan ve yük hareketliliğinin merkezine yerleştik"

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin her geçen gün dünyada büyük bir önem kazandığını belirtti.

Ulaştırma alt yapısının ekonomik gelişmenin lokomotifi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, ulaştırma alanındaki yatırımlarla atılan adımların olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Son 20 yılda 200 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımının hayata geçirildiğini bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımızla bölgemizdeki insan ve yük hareketliliğinin merkezine yerleştik. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mız kapsamında 2035 ve 2053 yıllarına kadar tamamlayacağımız altyapı projelerimiz bulunmaktadır. 2053 planlamamız çerçevesinde Türkiye'nin lojistik kabiliyetini, çevreci, sürdürülebilir, verimli ve düşük maliyetli, her alanda avantajlı konuma getirmeye devam edeceğiz. Ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında güncel tutmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mız çerçevesinde 2053 yılına kadar demir yolu ağımızı toplam 28 bin 500 kilometreye çıkaracağız."

Görüşmeler sırasında söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile yaşadığı süre tartışmasının ardından elindeki dosyaları kürsüye vurup, "Lanet olsun." diyerek kürsüden indi.

Görüşmelerin ardından Türkiye ve Özbekistan Arasında Savunma Sanayi Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ve Özbekistan Arasında Hükümlü Nakli Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Özbekistan Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.