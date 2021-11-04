Üye Girişi
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi

04.11.2021 17:43
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi. Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, "Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak istiyoruz. Sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil, artık sahada olmaya karar verdik" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıya, Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ve Facebook Türkiye Tüzel Kişi Temsilcisi Avukat Ali Ozan Karaduman katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yayman, sosyal ağların dünyada da Türkiye'de de çok konuşulan ve tartışılan konu başlıklarından biri olduğunu belirterek, sosyal ağların, insanların kendilerini ifade edecekleri bir demokratik zemin olmaktan çıkıp kara propaganda merkezi haline geldiğini ve bunu doğru bulmadıklarını söyledi.Türkiye'nin, sosyal ağ sağlayıcılarından bazı talepleri olduğunu ifade eden Yayman, "Temsilcilik açılmasının sözde değil, özde olmasını istiyoruz. Kağıt üzerinde bir temsilcilik yerine, burada personeliyle, yönetimiyle olacak. Sadece Facebook ve Instagram için değil, tüm  sosyal ağlar için temsilcilik açılmasını istiyoruz. İkincisi vatandaşlarımızın kişisel haklarının ve özgürlüklerinin korunmasıyla beraber, kişisel verilerinin de kişisel mahremiyetlerinin de korunması. Bu konuyu çok önemli buluyoruz" dedi.'TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ise, "Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak istiyoruz. Sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil, artık sahada olmaya karar verdik. Ancak Türkiye'de sahada fiziksel biri olması kesinlikle sorunları çözecek diye bir şey yok. Bizim amacımız şu, sizin bir ihtiyacınız varsa biz de bunu karşılamak isteriz, karşılıklı diyaloğa her zaman açığız. Diğer kamu kurumları ile de iş birliklerimiz var, onlara da söylüyoruz, karşılıklı diyalog bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.'KAYIP ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ OLACAK'Ardından Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, komisyona sunum yaptı. Yeşil, Facebook olarak Türkiye'de teknolojiyi ve inovasyonu desteklemek anlamında birçok yatırımları olduğunu, 2019 yılında İstanbul'da 'Facebook İstasyon' adını verdikleri bir merkez açtıklarını ancak pandemi nedeniyle beklenen etkinin oluşmadığını söyledi. Pandeminin etkileri kayboldukça tekrar çalışmalara hız vereceklerini bildiren Yeşil, bu istasyonlar için 20 binden fazla kişinin eğitildiğini söyledi.Türkiye'de pek çok program başlattıklarını anlatan Yeşil, "Amerika'da kayıp çocuklarla ilgili bir program geliştirdik. Bu uygulama şu anda birçok ülkede kullanılmakta. Türkiye'de de uygulanmasını istiyoruz. Pandemiden önce Facebook teknik ekiplerimiz asayişle birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Önümüzdeki dönemde yine bu kayıp çocuklarımızla ilgili Türkiye'de çalışmalarımız olacak" diye konuştu.'HANGİ İÇERİKLERİ KALDIRIYORUZ?'Daha sonra Facebook'un içerik standartlarıyla ilgili komisyona bilgi veren Yeşil, "Hangi içeriği kaldırıyoruz? En çok sorulan soru. Haklı olarak herkesin bilme hakkı var. 'Şeffaflık Merkezi' adı altındaki bu internet sitemizde bütün bilgilere erişilebilir. Biz buna 'topluluk standartları' diyoruz. Bunları belirlerken konunun ilgili uzmanları ile istişare halinde standartlar belirleniyor. Tabi bu standartlar statik değil. Bildirimler ihtiyaca göre sürekli güncelleniyor ancak hata da olabiliyor" ifadelerini kullandı.İçeriklerin kaldırılması konusunda uzman bir ekibin çalıştığını kaydeden Yeşil, hatalar oldukça da düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. Politikaları çerçevesinde; zorbalık, şiddete teşvik, nefret söylemi, dolandırıcılık, insanların kandırılması, suçu övmek gibi birçok alanda  uzman ekiplerin çalıştığını söyledi.'TACİZİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

Politikaları çerçevesinde en önemli hususlardan birinin de 'gerçeklik' olduğunu vurgulayan Yeşil, "Platformlarımızda paylaşılan her şeyin gerçek olmasını istiyoruz. Yani dezenformasyondan, misenformasyondan  bizler de muzdaribiz çünkü bizim platformlarımıza zarar verdiğini düşünüyoruz. O yüzden paylaşılan her şeyin gerçek olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir diğer önemsediğimiz konu ise güvenlik. İnsanlar platformları kullanırken kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Saldırı tehdit varsa bunu hemen ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir diğer husus gizlilik. İnsanlar bize verilerini emanet ediyorlar. veya özel bilgilerini. Biz bunları korumak zorundayız. İnsanların itibarını kazanmak bir diğer önem verdiğimiz husus. Tacizi kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu şekilde içerikleri platformlarımız hızlı bir şekilde çıkarıyor" diye konuştu.


Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray TFF'ye resti çekti, taraftarlar stada akın etti! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan toplam bilet sayısı 18:18 Galatasaray TFF'ye resti çekti, taraftarlar stada akın etti! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan toplam bilet sayısı Süpermarkette zehirli dehşeti! Alışveriş yapan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı 18:07 Süpermarkette zehirli dehşeti! Alışveriş yapan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı Kızını ve eşini katledip intihar eden baba, ayrı yerde toprağa verildi 17:48 Kızını ve eşini katledip intihar eden baba, ayrı yerde toprağa verildi
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı 17:15 Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti
Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli 16:37 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar 16:03 Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar

Son Dakika Haberleri
18:17 Galatasaray TFF'ye resti çekti, taraftarlar stada akın etti! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan toplam bilet sayısı
18:10 Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım
18:07 Süpermarkette zehirli dehşeti! Alışveriş yapan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı
17:55 Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
17:41 Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar
17:34 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor
17:16 İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak
17:09 Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi
17:00 Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt
16:39 Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı
İyice güçsüzleşen PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş atandı İyice güçsüzleşen PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş atandı         
18:26
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım         
18:11
Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi         
17:56
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak         
17:17
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak         
16:44
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
Muhabir elinden bıçağı almıştı! Kadına şiddetin sembolü olan anları sanık, mahkemede anlattı Muhabir elinden bıçağı almıştı! Kadına şiddetin sembolü olan anları sanık, mahkemede anlattı         
15:48
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 18:48:36. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement