TBMM Dijital Mecralar Komisyonu\'nda \'Netflix\' sunumu

Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, Netflix temsilcileri sunum yaptı. Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, yayınlarda LGBT içeren bir şey varsa, 'artı 18' ve 'cinsellik' etiketi uygulandığını belirterek, "'Şiddet ya da cinsellik içerir' diye konu üzerinden etiketleme yapabiliyoruz; ama bireysel özgürlüğe, kişisel tercih ya da yaşam tarzı ile ilgili etiketleme yapamıyoruz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman, sanal bahis ve kumar siteleri ile ilgili yüzlerce şikayet aldıklarını belirterek, "Bu konu artık gerçekten bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ailelerin yok olduğuna, dağıldığına, kamu düzeninin bozulduğuna ve intiharlara varan olaylara şahit olmaktayız. Bunlar tekil olaylar da değildir. Sanal bahis ve kumar, toplumu ele geçiren bir kanser hücresi olmaya başladı. Maalesef dijitalleşmenin böyle olumsuz bir tarafı bulunmaktadır. Ayrıca; özellikle kolay para kazanmak için şans oyunları, sanal bahis gibi yollara başvurmak insanlara çok cazip gelmektedir. Bir emek vermeden, çaba göstermeden, uğraş vermeden kolay para kazanma anlayışı, maalesef bir hastalık olarak toplumumuza sirayet etmiştir" ifadelerini kullandı.

Yayman, komisyon üyelerinin Netflix ile ilgili varoluşsal soruları oluğunu belirterek, "Bütün kamuoyu bu toplantıya odaklanmış durumda. Netflix'in topluluk kuralları nelerdir? Ailenin korunması, çocuğun korunması, kamu düzeninin korunması ve bu içerikler ile ilgili, özellikle cinsiyetsizleştirme meselesi ve birtakım başka kurumların yazılımlarının olması ya da desteklenmesi gibi konular var. Özellikle milletvekillerimin ısrarla beklediği husus şu, bu dijital platformlar Türkiye'de ne kadar personel çalıştırmakta? Ne kadar vergi ödemekte? Türkiye'yle ilişkileri hangi düzeyde? Hangi vizyon belgesine sahipler? Bu konularda milletvekillerimizin varoluşsal soruları var" diye konuştu.

'TÜRK DİZİ VE FİLMLERİNE EN ÇOK MECRA SAĞLAYAN PLATFORMUZ'

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, milletvekillerine sunum yaptı. Mavili, platformun 190 ülkede kullanıldığını kaydederek, "Bizden, 'Dijital platformlar' diye bahsediliyor; ama yayın hizmetine bakarsanız, Netflix bir platform değil. Çünkü kullanıcılar birbiriyle temas edemiyorlar. Kanuni tanımları itibarıyla bu kısmı netleştirmek önemli. Bir önemli husus da Türk dizi ve filmlerine dünyada en çok mecra sağlayan, en çok erişim sağlayan ve şu an itibarıyla Türkiye'de bulunan servis Netflix; çünkü 190 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu 190 ülkeye, Türk dizi ve filmleri Netflix'te yayınlanmaya başladıkları gün, orijinal içeriklerimizin tamamı izleyici bulabiliyor" dedi.

Mavili ayrıca, yabancı ülkelerde Türk dizi ve filmlerini izleyen kişilerin, Türkiye'yi ziyaret etmek istediklerini söyledi. Türkiye'de elde ettikleri kar oranı ile abone sayısını basın mensuplarının olduğu bir ortamda paylaşamayacaklarını vurgulayan Mavili, milletvekillerine bu bilgileri ayrıca verebileceklerini ifade etti.

'NETFLİX, LGBT'Yİ DESTEKLİYOR MU'

Mavili, sunumu sonrası komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, "Burada asıl mesele şu; cinsiyetsizleştirme. Netflix platformu, LGBT'yi özel olarak destekliyor mu? Böyle bir yayın politikası tercihiniz var mı? Türk aile yapısına uygun olmayan dizileri özel olarak bir yerden bir maksatla mı yayınlıyorsunuz, var mı böyle bir durum?" diye sordu.

Mavili, ne Türkiye'de ne de global Netflix'te herhangi bir içeriğin alınması, alınmaması, yapılması, yapılmaması yönünde bir lobi baskısının söz konusu olmadığını söyleyerek, "Bizim bütün amacımız her gün size beğenebileceğiniz, daha güzel, daha kaliteli, daha yeni içerikler getirmek. Ama bunun için şöyle bir şey yapıyoruz, belki bu yanlış anlaşılmalara sebep oluyor olabilir. Sayın Başkanın değindiği konuyla ilgili olarak, bizim daha çok izlenebilmek ve daha çok izleyiciye ulaşabilmek açısından şöyle bir niyetimiz var; her kim Netflix'e tıklayıp ekrana bakıyorsa kendini orada görebilsin istiyoruz. Herkesin yansıyabileceği bir ekran olmak istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde, dünyanın tüm ülkelerinde, tüm sesleri, tüm renkleri bulabilsin istiyoruz. 'Benim hikayem de burada anlatılıyor' desin istiyoruz. Tam da bu sebeple, 100'den fazla ülkede içerik üretiyoruz ve tabii ki yerli içeriklerin tabi olduğu kurallar ve yabancı içeriklerdeki hassasiyetler farklı olabiliyor" dedi.

'YAŞAM TARZI İLE İLGİLİ ETİKETLEME YAPAMIYORUZ'

Mavili, yayınlarda LGBT içeren bir şey varsa, 'artı 18' ve 'cinsellik' etiketi uygulandığını belirterek, "Ama biz bireylerin yaşam tarzlarını, uluslararası insan hakları beyannamesiyle ilgili konularda bireysel etiketleme yapamıyoruz. Sadece tema etiketlemesi yapabiliyoruz. 'Şiddet ya da cinsellik içerir' diye konu üzerinden etiketleme yapabiliyoruz; ama bireysel özgürlüğe, kişisel tercih ya da yaşam tarzı ile ilgili etiketleme yapamıyoruz" dedi.