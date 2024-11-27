TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bazı teğmenlerin disipline sevkine yönelik eleştirilere ilişkin, "Komutanlarından izin almadan, kılıçlarını çekip bu eylemi yapıyorlarsa bu kesinlikle bir disiplinsizliktir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemi değerlendirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, asgari ücretin milyonlarca çalışanın yaşam koşullarını belirleyen, insan onurunu gözeten bir toplumsal sorumluluk meselesi olduğunu söyledi.

Şahin, "33 bin 337'lik bir asgari ücret önerdiğimizi ifade etmek istiyorum. Burada işverene çıkacak maliyetin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması önemlidir. Ekonomik krizde tasarrufa başvurmak düşünülür. Tasarruf ederken lütfen, tasarrufu sadece dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın sırtına yüklemeyin." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2 gündür kreş meselesinin tartışıldığını, kreşlerle ilgili kanunun 17 yıldır var olduğunu söyledi. Kavuncu, "17 yıldır bu kanun akla gelmedi de 31 Mart seçimlerinde belediyelerde ciddi bir hezimet yaşadıktan sonra mı akla geldi? Bu bir çelişki değil mi?" diye konuştu.

Bazı teğmenlerin disipline sevkini eleştiren Kavuncu, "Silahlı Kuvvetlerden 24 bine yakın kişinin FETÖ'den dolayı ihraç edilmesinden daha büyük disiplinsizlik olabilir mi?" dedi.

"Milli birlik ve dayanışmayı güçlendirmeliyiz"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede, küresel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye'nin kararlı bir duruş sergilemesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Gelecek seçimlerin değil, gelecek nesillerin düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın Türkiye'nin küresel düzeydeki konumunu pekiştirmek için belirleyici bir adım olduğunu ifade etti. Kılıç, "Bu hedefe ulaşmak için içimizdeki farklılıkları bir kenara bırakmalı, milli birlik ve dayanışmayı güçlendirmeliyiz." dedi.

İnsanlar arasında sanal duvar örenlere karşı durmak gerektiğini vurgulayan Kılıç, toplumu bölmeye çalışanların karşısında yekvücut olunmasını istedi.

Kılıç, "Ayrımcılığı ve bölücülüğü demokratik hak olarak savunanlara karşı net bir duruş sergileyerek tüm milletimizin birliğini korumalıyız. Kürt kardeşlerimizin sömürülmesine, çocuklarının dağa kaldırılmasına ve duygularının istismar edilmesine karşı çıkmalı, terörle mücadele ederek, huzurlu, güvenli, müreffeh bir Türkiye inşa etmeliyiz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bütçede yeniden değerleme oranının yüzde 44 olarak belirlendiğini söyledi. Motorlu taşıtlar vergisinin, cezaların, yurt dışı harçlarının yeniden değerleme oranında artırılacağını ifade den Temelli, "Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanının gelecek endeksleme oranı yüzde 44. Bu konularda gelecek endeksi yüzde 44, enflasyonla mücadele için bu endeksi kullanıyorsunuz da kamu emekçilerinin endeksi neden yüzde 15. Asgari ücrete gelince bu endeksiniz nasıl yüzde 15'lere düşüyor?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı grup toplantısının büyük bölümünü CHP'ye ayırdığını dile getirdi. Erdoğan'ın, grup toplantısında yolsuzlukla ilgili söylediği sözler olduğunu belirten Başarır, "Gelin, komisyon kuralım; 25 yılda, 1999'dan bugüne kadar bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış olanları, birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabaları, ticari ilişkide olan ortakları araştıralım." ifadesini kullandı.

Bazı teğmenlerin disipline sevkine yönelik eleştirilere değinen Başarır, "teğmenler ceza alamaz" diyen Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın açığa alındığını belirterek, "Ne hakla alıyorsun sen Adalet Bakanı?" diye konuştu.

Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, CHP'nin görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşme talebine yönelik sözlerini de eleştirdi. Başarır, "Adalet Bakanı 'adam gibi dilekçe verilseydi kabul ederdik' diyor. Bu ülkenin Adalet Bakanı ne zamandan beri adamlığa göre dilekçe alıyor? Böyle bir yönetmelik mi var?" dedi.

"Engelleme olmadığını kamuoyu da çok iyi biliyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Lübnan'da ateşkes haberiyle yüreklere biraz da olsa su serpildiğini, bu ateşkesin Gazze'de de bir an önce hayata geçmesi için büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti. Usta, "Gazze'deki saldırılar devam ettiği sürece bu adımın tam anlamıyla barışa hizmet edeceğini söyleyemiyoruz. İsrail'in hala kadın, çocuk demeden sürdürdüğü katliamlar karşısında dünya kamuoyu da sessizliği koruyarak katliamlar devam ediyor." diye konuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emrini anımsatan Usta, bu kararın uygulanmamasının, dünya kamuoyu tarafından da takip edilerek kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Birkaç gündür gündemde kreşler ve teğmenler konusunun olduğunu belirten Usta, bu konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara, "CHP'nin alınmasına" şaşırmadıklarını söyledi.

Usta, şöyle konuştu:

"CHP neden bu kadar alınıyor ? Yapamadıkları hizmetlerin, yolsuzlukların, iş bilmezliklerin hesabını veremedikleri için algılarla kendilerinin haklı olduklarının gerekçesini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Hep bir engellemeden bahsediliyor ama hiçbir engelleme olmadığını kamuoyu da çok iyi biliyor. Bu kadar işçinin, hakkın, hukukun yanındaysanız İstanbul'da Kartal'da, Maltepe'de işçiler grevde, İzmir'de Buca'da işçiler grevde. Bu işçilerin hakkını, hukukunu neden gözetmiyorlar?"

Bazı teğmenlerin disipline sevkine yönelik eleştirilere yanıt veren Usta, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden algı çalışmaları yapıldığını söyledi.

Usta, "Komutanlarından izin almadan, kılıçlarını çekip bu eylemi yapıyorlarsa bu kesinlikle bir disiplinsizliktir. Hele hele askeriyede kabul edilemeyecek bir disiplinsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.