TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere yazı gönderdiği" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın açığa alındığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 21 Ekim 2021'de verdiği "Ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan kaç Suriyeliye vatandaşlık verdiniz?" şeklindeki yazılı soru önergesine 5 ay geçmesine rağmen cevap alamadığını belirterek sorusunu tekrarladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yabancı yatırımcıya "Bir sorun mu yaşadınız, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanı var." dediğini savunan Dervişoğlu, "Bu kabil açıklamalar kanun ve yasa tanımamanın bir göstergesi olup aynı zamanda devlet içerisinde oluşan krizin de bir itirafıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yaratılan tek adam algısını güçlendiren bir ifade olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik, "1915 Çanakkale Köprüsü için içerisinde meşhur 5 müteahhitten birisi olan yüklenici firmalara günlük 45 bin araç geçişi garantisi verilmesi ve verilen garantide araç başı ücret 15 avro artı KDV olarak belirlenmesi vatandaşımıza hangi yükleri beraberinde getirecektir?" diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın "Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere yazı gönderdiği" iddiasını dile getirerek "Karma eğitimin karşısında ayrıştırıcı, cinsiyetçi ideolojinin ürünü olan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu kişi hakkında soruşturma açılmış olması iyi fakat soruşturma süresince görevinden uzaklaştırılması lazım." diye konuştu.

"Ecevit'in aziz hatırasına saygısızlık yapıyordu"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Okul Müdürü Haydar Akın hakkında toplumdan yükselen tepkiler nedeniyle soruşturma başlatıldığını savunarak "Bu ülkenin 9,5 yaşındaki küçücük çocuklarına bu gözle bakanları ve bu talimatları yazanları milletimiz affetmeyecektir." dedi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un, et zammına ilişkin "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle fiyatı artırdık." dediğini anlatan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan kuyruklardan rahatsız oluyor, her kuyruk asabını, sinirini bozuyor çünkü 1970'lerde Kıbrıs Barış Harekatı'na karşı Türkiye'ye yapılan haksız ambargonun oluşturduğu kuyrukları yıllardır, siyaseten istismar ediyordu. Rahmetli Ecevit'in aziz hatırasına sürekli 'CHP demek, kuyruk demektir.' diyerek saygısızlık yapıyordu. Bugün oluşan kuyruklar Allah'ın bir sopası gibi AK Parti iktidarının tepesindedir." yorumunu yaptı.

"Çanakkale Köprüsü'nü 4 firma ortak yaptı; 2'si Koreli, 1'i Limak, 1'i CHP vekili"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milli Eğitim Bakanlığının veya diğer bakanlıkların yasaya, Anayasa'ya aykırı olan her eyleme karşı tavrının belli olduğunu belirterek Okul Müdürü Haydar Akın hakkında açığa alma işlemi uygulandığı bilgisini paylaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olduğunu ifade eden Turan, "Yok 'rant sağlandı.' yok 'Şirkete kıyak geçildi.' gibi temelsiz iddiaları konuşmanın bu topluma faydası olmadığı kanaatindeyim. İhale açık yapıldı, herkes öneride bulundu. 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz, 35 bin verseydiniz; bu verildi. On yıl uzunsa siz beş yıl verseydiniz; bu verildi. İhale böyle yapıldı yani idari bir kararla bir yasama çalışması yapılmadı ki." diye konuştu.

İnsanları işine, firmasına, mezhebine, dinine, siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmadığını dile getiren Turan, "Ama 4 tane firma ortak yaptı bu işi. 2'si Kore firması, 1'i Limak, Nihat Özdemir. 4'üncü firma kim, biliyor musunuz? Yapı Merkezi, Ersin Arıoğlu, İstanbul CHP Vekili. 'Rant' diyorsunuz, 'istismar' diyorsunuz, 'kıyak' diyorsunuz; 4 taneden 2'si Koreli, 1'i Limak, 1'i CHP vekili. Kaldı ki çok kıymetli bir arkadaş, işini iyi yapan bir arkadaş; bunu söylemekten mahcup oluyorum ama insanları tanımadan bilmeden 'beşli çete'. Hangisi beşli çete? Bunlar ayıp şeyler. Bu ülkede taş taş üstüne koyan CHP'si, AK Parti'si, başkası, kim varsa baş göz üstüne ama iftira atmayın. Çanakkale Köprüsü'nde beşli çete falan yok." diye konuştu.

"Pergel diplomasisini eleştirenler hayal kırıklığına uğramışlardır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Rusya- Ukrayna savaşında Batılı ülkelerin yangına körükle gittiklerini ifade etti. Akçay, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımlarına öncelik verirken Türkiye'nin 43 insani yardım tırını Ukrayna'ya ulaştırdığını ve savaşın sona ermesi için gerekli adımları attığını söyledi.

Akçay, "Türkiye'yi uluslararası sistemde yalnızlaştırmakla tehdit edenler, küresel ve bölgesel arenada itibar suikastları düzenleyen iç ve dış mahfiller, Türkiye'nin diplomasi atılımlarına şahitlik etmektedir. Türkiye'nin bir ayağı Ankara'da biri dünyanın dört bir yanına uzanan pergel diplomasisini eleştirenler hayal kırıklığına uğramışlardır." değerlendirmesinde bulundu.