TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Saadet Partisinin "İstanbul Şehir Üniversitesinin kapatılması", İYİ Partinin "çocuk istismarı", DEM Parti'nin "Sivas Madımak" ve CHP'nin "faili meçhul cinayetlerde zaman aşımı" konularıyla ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, yakın tarihte toplum vicdanını kanatan, hafızalarda acı izler bırakan çok sayıda siyasal cinayet işlendiğini; bu cinayetlerde Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok gibi aydın insanların hedef alındığını söyledi.

Ersever, "1980'lerde yaşanan faili meçhuller, Ankara Güvenpark, Merasim Sokak, Gar katliamı gibi birçok saldırının hedefinde bu ülkenin birliği vardır. Faili meçhuller, siyasi cinayet davalarının hemen hemen hepsi uzun yargılama sonucu toplumun belleklerinde unutturulmaya çalışılmış ve daha sonra zaman aşımına uğratılmıştır. Eğer bu ülkeye gerçek demokrasinin gelmesini istiyorsak Madımak ve yaşanan tüm katliamlar bütün yönleriyle tekrar araştırılmalı ve davalar için zamanaşımı kararları kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da hukukun üstünlüğünün ve kuralların geçerli olduğu bir Türkiye için hep birlikte el ele vermeleri gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası" sonrası çıkan olaylara tepki göstererek, iktidarın yanlış politikalarının bu tür olaylara yol açtığını öne sürdü.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek de CHP Grubu'nun önerisini desteklediklerini söyledi.

"Her iki cinayette de görevde bulunan parti CHP"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise CHP'nin daha önce birçok defa verdiği ve benzerini sunduğu önerisini tekrarladığının altını çizdi.

Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu öneriyle, AK Parti'nin faili meçhullere karşı dikkatli olmadığı ve bunlara adeta göz yumduğu ima edilmektedir. Ancak bu öneriyi veren Grup Başkanvekili arkadaşlar, 1948 yılındaki Sabahattin Ali cinayetinin, 1993 yılındaki Sivas olaylarının faili meçhul kaldığını söylemektedir. AK Parti 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara geldi. 1948 yılında Sabahattin Ali cinayeti işlendiği tarihte Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Başbakan Hasan Saka idi. Dolayısıyla her iki cinayette de görevde bulunan parti CHP. Kendi dönemlerindeki bu faili meçhulle ilgili araştırmayı bence kendi kendilerine sormaları, 'Niye bugüne kadar bununla ilgili biz bir şey yapmadık?' diye düşünmeleri gerekir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın, Gazi Giresunlu Topal Osman Ağa'nın Hukuken İtibarının İade Edilmesine İlişkin Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Danışma Kurulu önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde partiler adına yapılacak konuşmaların en fazla iki milletvekili tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Genel Kurul'da, boş bulunan ihtisas ve araştırma komisyonu üyeliklerine ilişkin de seçim yapıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çevre Komisyonu'na İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Dışişleri Komisyonu'na İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Dijital Mecralar Komisyonu'na İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, KİT Komisyonu'na İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Plan ve Bütçe Komisyonu'na İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale seçildi.

Daha sonra ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.