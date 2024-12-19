TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vergi' tartışması (3)

Politika

lerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da, 'Çağdaşlık' dersiniz. Ben bugün Meclisimize, Genel Kurulumuza bakıyorum, Genel Kurulumuzdaki başörtülü kadın vekillerimizle gurur duyuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) MEHMET TAHTASIZ (Çorum) - Biz de gurur duyuyoruz. ve diyorum ki: Şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim. Bu gerici zihniyeti yerle bir eden şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim diyorum, Meclisimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL'DA, 'BAŞÖRTÜSÜ' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda, Bütçe Kanunu'nun 11'nci maddesi görüşülürken söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Kürtlerin emperyalist güçlerin maşası olmadığını ve tüm vatandaşların Türkiye'nin onurlu ve eşit vatandaşları olduklarını belirtti. Ayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze ve Suriye politikası ile ilgili övgüde bulunurken, "Ülkemizde, maalesef, onlarca yıl kılık kıyafetle, okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı. Lafa gelince kültürden, sanattan, edebiyattan' derken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, 'Senin başörtünü de mi çıkardılar? Senin başörtünü de mi çıkardılar? Sizin başörtünüzü de mi aldılar?' demesi üzerine Ayan, "Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz, buna alışacaksınız; biz alıştıracağız sizi, merak etmeyin. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da, 'Çağdaşlık' dersiniz. Ben bugün Meclisimize, Genel Kurulumuza bakıyorum, Genel Kurulumuzdaki başörtülü kadın vekillerimizle gurur duyuyorum." dedi.

Bu sırada AK Parti sıralarından alkışlar yükselirken, araya giren Mehmet Tahtasız, "Biz de gurur duyuyoruz." diye seslendi.

Açıklamalarına devam eden Ayan, "Şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim. Bu gerici zihniyeti yerle bir eden şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim diyorum, Meclisimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayan'ın konuşması Genel Kurul'da tartışmalara neden olurken AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta söz istedi. Usta, "Maalesef, hani burada hep bir temiz dilden bahsediyoruz ya, Sayın Vekilimiz, hatibimiz konuşurken Sayın Vekil burada oturduğu yerden, 'Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?' diye laf atıyor yani" dedi.

'BU ONURLU BİR MÜCADELEDİR'

Usta'nın konuşması esnasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Milletvekilleri birbirlerini, 'Terbiyesiz ve saygısız' olarak nitelendirirken Usta, "Bizim vermiş olduğumuz mücadeleyi böylesine küçümsemek, böylesine bir laf atma mevzusu yapmanız kadar onur kırıcı bir şey olamaz. Bu, kesinlikle kabul edilemez, bu cümlenizden dolayı sizi esefle kınıyorum. Bu onurlu bir mücadeledir, burada bulunan bütün kadınlardan özür dilemeniz ve bu cümlelerin bir daha bu Genel Kurul'da duyulmaması için herkesin özen göstermesini hassasiyetle rica ediyorum" diye konuştu.

'BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNUN BİTMİŞ OLMASINDAN SON DERECE MEMNUNUZ'

AK Parti'li milletvekilleri CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın özür dilemesi yönünde çağrıda bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz istedi. Emir, "Sayın Usta ve AKP milletvekili arkadaşlar, sayın hatibi dikkatle dinledik. İçerisinde bizim asla kabul etmeyeceğimizi, bize ait olmayan, isnatların olduğu, hatta zaman zaman saldırganlaştığı ifadeler var. Dolayısıyla, bir tepki almasını bir yere kadar anlaşılabilir ama ne mutlu ki, ne mutlu ki Türkiye'nin gündeminde uzun yıllardır başörtüsü diye bir sorun kalmamıştır. Bu sorunun bitmiş olmasından dolayı da son derece memnunuz ve bu bitsin diye mücadele verenlerin içerisinde Cumhuriyet Halk Partililer olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz. Ama bakın, şükür ki bu tartışmalar bitmiştir. Biz bu tartışmaları geri bırakmış olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye, kimsenin kimliğinden, inancından, yaşam biçiminden dolayı sorgulanmadığı dışlanmadığı bir sürece gerçekten hasrettir. Her alanda da bunu yaşama geçirmek için mücadeleyi vermeliyiz, hep birlikte vermeliyiz arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.

'HALA AYNI ZİHNİYETTESİNİZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in açıklamalarına cevap vermek için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Ben, sayın milletvekilinin söylemiş olduğu o cümleden dolayı bir özür borcunun olduğunu tekrar söylüyorum. Bakın, bunu konuşurken arkadan bir başka vekil de, 'Başörtüsünü siyasete alet etmenize engel olduk' diyorsunuz. Benim veya bir başkasının başörtüsünü siyasete alet ettiğimizi hiç kimse iddia edemez, kimse bu cümleyi burada kuramaz. Biz inancımızdan dolayı başımızı örttük, inancımızdan dolayı da bu mücadeleyi verdik. Hala aynı zihniyettesiniz maalesef, onun için iki defa özür dilemelisiniz. Bunlar kabul edilebilir cümleler değil. Özür dilemeyip hala yaptıkları yanlışın arkasında durmaktan, bu kadar utanmazlık olamaz. Bir özür borçlusunuz, bunu dileyin ve bu konu ancak böyle kapanır" ifadelerini kullandı.

'BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN SİYASET DEVŞİRME GAYRETİ OLDUĞUNU İBRETLE İZLİYORUZ'

Genel Kurul'da tartışmalar yaşanırken bir kez daha söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu konuyu diledikleri kadar uzatabiliriz, bizim müktesebatımız buna yeter. AKP'nin siyasi yürüyüşünün içerisinde başörtüsü mücadelesinin, başörtüsü kavgasının çok önemli bir siyasi enstrüman olduğu ve birçok kere de siyasete alet edildiği Türkiye siyasi tarihini azıcık bilen herkesin malumudur. Bu konu tartışma dışıdır ama türban, başörtüsü siyasete alet edildi diye, üzerinden siyaset inşa edildi diye, üzerinden oylar toplandı diye biz kişisel hak ve özgürlük alanına giren bir konuyu bir tartışma konusu yapmak istemiyoruz, bunun tarafı değiliz. Son derece açık ve net, dolayısıyla siz hiç olmazsa bundan sonra başörtüsü siyasetini bırakın, gelin, burada bütçeyi konuşun. 15 yıl önce bitmiş bir problemi burada konuşarak hala başörtüsü üzerinden siyaset yapma, siyaset devşirme gayreti olduğunu hayretle ve ibretle izliyoruz" diye konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'da tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 20 dakika ara verdi. Genel Kurul aranın ardından yeniden toplandı. Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11'nci maddesi üzerinde görüşmeler sürüyor.