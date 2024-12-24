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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

24.12.2024 16:48
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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Diyarbakır'ın sorunlarını anlattı. Şehirde uyuşturucu satışının son derece yüksek olduğunu söyleyen Cupolo, köy yaşamının sürdürülemez hale geldiğini anlattı.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'nın Türkiye'nin en verimli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Adanalıların, "şehre hızlı trenin ne zaman geleceğini" sorduğunu belirten Bilici, tarım alanına da yeterli önem verilmediğini ileri sürdü.

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin afet ve insani yardım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karaaslan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Dünyanın afet sonrası en kapsamlı yeniden yapılanma faaliyetini hayata geçirdiklerini söyleyen Karaaslan, "Verdiğimiz bütün sözleri tutarak üzerinden zaman geçse bile gündemimizdeki yeri hiç değişmeyecek bir özen ve kararlılıkla çalışıyoruz. Depremin üzerinden 45 gün geçmeden atılan temeller bu yılın sonunda 202 bin konut ve işyerinin teslimiyle devam edecek ve hak sahibi son vatandaşımız da sıcak yuvasına kavuşuncaya kadar çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece kendi yaralarını sarmadığına işaret eden Karaaslan, "Bizim için nerede bir masum varsa, nerede bir ihtiyaç sahibi bulunuyorsa, Türkiye'nin vicdanı oradadır. İşte bu yüzden Türkiye, dünyanın vicdanıdır. Bosna'dan Somali'ye, Filistin'den Balkanlar'a, İspanya'daki sel felaketinden Pakistan'daki yıkıcı afetlere kadar uzanan bir coğrafyada Birleşmiş Milletler verilerine göre, GSMH'ye oranla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi Türkiye'dir. Bu durum ekonomik bir büyüklükten ziyade derin bir merhamet anlayışının yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin bu çalışmaları için "Ne işimiz var?" diyenlere tepki gösteren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin elde ettiği başarılardan gurur duymak yerine hep rahatsız oldular. Uluslararası meselelerde vizyonsuzluk ile vicdansızlık arasına sıkışıp kaldıkları için dünyayı hep yanlış okudular. Tarih, ülkemize sığınan masumlara karşı muhalefetin ırkçı ve nefret söylemleri karşısında sahada hakikati anlatmak için büyük bir mücadele veren AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı yazacak. Tarih, insan olmak ne demek, insanca bir ülke yönetmek ne demek bunu tüm dünyaya gösteren, inandığı yoldan asla geri dönmeyen gerçek bir lideri, Recep Tayyip Erdoğan'ı yazacak."

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Muğla'da meydana gelen helikopter kazası ile Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Bir daha böyle kazaların yaşanmamasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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