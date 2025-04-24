TBMM Genel Kurulu Toplantı Yetersizliğinden Kapandı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu Toplantı Yetersizliğinden Kapandı

TBMM Genel Kurulu, gündem maddeleri görüşülmeden yeter sayı olmadan kapandı. Grup önerileri reddedildi.

24.04.2025 19:22
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TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "illegal örgütler", İYİ Partinin "Kanal İstanbul", DEM Partinin "İstanbul'un deprem riski" ve CHP'nin "proje okullarına atamalar" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, dün İstanbul'da yaşanan depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul'da binlerce binanın risk altında olduğunu belirten Uçar, "İnsanların yaşadığı evler, okullar, hastaneler, kamu binaları depreme dayanıksız halde. Sağlam olan istisna düzeydeki binalar ise çevresindeki yüksek binalardan dolayı risk altında. Özetle, İstanbul'da yoksul halkın yaşadığı hiçbir binanın güvenliği yok. İstanbul'un bir yüzü sınırsız zenginlik, bir yüzü ise gecekonduya sıkıştırılmış yoksul halk." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, uzmanların 1,5 milyonu İstanbul'da olmak üzere 6 milyon çok riskli konutun olduğunu, İstanbul'da acilen 600 bin konutun yıkılması gerektiğini ifade ettiğini anlattı.

Ün, "Vatandaş kentsel dönüşümdeki adaletsiz uygulamalar nedeniyle canı ile canının yongası arasında sıkıştırılıyor." dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, dün İstanbul'da yaşanan depremden ders alınması gerektiğini vurguladı.

Taşcı, " Türkiye'yi İstanbul'un altında kalmaktan kurtaracak bir yaşam koridoruna ihtiyacımız var ve o yaşam koridorunun tek yolu var o da asla kentsel dönüşüm maskeli rantsal dönüşümden geçmiyor, imar affından geçmiyor, Kanal İstanbul'dan hiç geçmiyor, akıl ve bilimden geçiyor." değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, bilim insanlarının yıllardır deprem konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi. Marmara Denizi'nde 7 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine işaret eden Yanıkömeroğlu, "Ancak tüm uyarılara rağmen yeterli hazırlık yapılmıyor, gerekli önlemler alınmıyor." diye konuştu.

İstanbul'da meydana gelecek büyük bir depremin tüm ülkeyi felakete sürükleyeceğini belirten Yanıkömeroğlu, "İstanbul'da belediyelerimiz riskli binaları tespit edip kentsel dönüşümün hızlanması için ellerinden geleni yaptılar ve yapıyorlar. Bakanlık da bu süreçte hızlı ve etkili adımlar atmalı, belediyelerle işbirliği yapmalıdır. Kanal İstanbul gibi fantezi projelerden vazgeçip acilen kentsel dönüşüm ve deprem dirençli kentler için kaynak ayrılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Toplanan vergiler milletimizin yaralarını sarmak için seferber edilmiştir"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 1999 Marmara depremi sonrasında oluşturulan Özel İletişim Vergisinin 25 yıldır toplandığını ve merkezi bütçeye gelir olarak eklenmediğini söyledi.

Bu verginin, altyapı, afet yönetimi, afet sonrası yeniden inşa, arama kurtarma kapasitesini geliştirme, eğitim ve ekipman yatırımlarına yönlendirildiğini aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Toplanan vergilerin bu hizmetlerin çok küçük bir bölümünü ancak karşılayabildiğini görmekteyiz. İddia edilenin aksine, toplanan vergiler yok edilmemiş, tam tersine milletimizin yaralarını sarmak için seferber edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana CHP'nin yönetimindedir. 5 yıl boyunca verilen vaatlerin hemen hiçbirinin gerçekleşmediği gibi 2019'da da '5 yılda İstanbul'un dönüşümünü tamamlayacağız.' diyen bir belediye başkanının 2023 yılında '100 yılda bile dönüşmez.' deme gafletinde bulunduğu herkesin malumudur."

Öte yandan, Genel Kurula gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva çalışmaları bir süre izledi ve milletvekillerini selamladı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP'nin grup önerisinin oylamasından önce CHP'li milletvekilleri yoklama talep etti.

İlk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Adan, birleşimi, 29 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: AA

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