Üye Girişi
TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

15.12.2021 17:15
TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 8. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Japonya'da 114 yen olan dolar kuru gösterilerek garip algılar oluşturulmaya çalışıldığını, ancak burada saatlik asgari ücretin 8 dolar civarında olduğunu, Türkiye'de günlük asgari ücretin 8 dolar etmediğini söyledi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hedeflenen atılımın gerçekleştirilmesi ve öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi için temel alanlardaki yapısal sorunlara yönelik çözümler üretildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun tedbirlerin alınmaya devam edilmesi suretiyle ekonomide yatırım, üretim, ihracat ve istihdama dönük adımların atılması mümkün hale gelmiş, önemli üretim artışları gerçekleştirilmiştir." dedi.

Türkiye'nin, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle başlatılan işgal planının çok cepheli olarak devam ettirildiği bir süreçte tüm tehdit ve saldırılara Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi ile daha güçlü bir karşılık verdiğini dile getiren Ersoy, "Kovid-19 ile mücadele edilirken aynı zamanda hem terörle hem de egemenlik haklarımızı koruma kararlılığı ile adeta yedi düvele karşı çok cepheli siyasi ve askeri mücadele verilmektedir." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kürt sorununu çözdüm" dediğini anlatarak, "Kürt sorununu nasıl çözdü, Kürt sorununu nerede çözdü, onu bir izah etse de biz anlasak. Ama şunu yapamadı; Kürtleri asimile edemedi. Dillerini, kültürlerini yok edemedi." dedi.

Ana dilde eğitim hakkına ilişkin verdiği kanun teklifinin TBMM Başkanlığınca Anayasa'nın, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." hükmüne atıf yapılarak iade edildiğini anlatan Taşçıer, "Biz bölmek istemiyoruz ki, Kürtçe konuşmak, eğitim almak istiyoruz. Bunun bölünmekle ne alakası var?" ifadelerini kullandı.

"Afşin- Elbistan Termik Santrali'ne hala filtre takılmadı"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, milletin büyük bir ekonomik kriz içinde olduğunu savunarak, AK Parti'li milletvekillerinin sokağa çıkmaları durumunda gerçekleri göreceklerini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakara suresinden ayetler okuduğunu anlatan Öztunç, "Bakara suresinin arkasına sığınıyorsunuz. Evet, Bakara suresinde 'Açlıkla, ürünlerden, mallardan eksiltmekle sınarız' diyor, doğru ama Bakara suresinde 'Millet açken zevküsefa içinde yaşayın' demiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un asgari ücret için "Döviz üzerinden güncelleme yapmak eldeki bütçe imkanları bakımından sağlıklı bir yol değildir" dediğini aktaran Öztunç, "Beşli çeteye, otoyollar, köprülerin parasını dolara endeksliyorsunuz hakkaniyetli oluyor da millete gelince mi hakkaniyetli olmuyor? Bu iktidar, milletin iktidarı değildir, rantın iktidarıdır." yorumunu yaptı.

Antalya Limanı'nın Katarlılara peşkeş çekmeye çalışıldığı iddiasında bulunan Öztunç, Türkiye'nin tüm dağlarının, ovalarının maden ruhsatları adı altında peşkeş çekildiğini öne sürdü.

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde, '2021 yılının Ocak ayından itibaren filtre olacak' denilmesine rağmen hala filtre takılmadığını dile getiren Öztunç, "O bölgede yaşayan insanlara hala büyük bir eziyet yapılıyor. Sayın Mehmet Muş, Grup Başkanvekiliydi. Tutanaklar bende, o gün bu görüşmelerde bana söylemişti ben kürsüden konuşunca, demişti ki, 'Merak etme, Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne 6 ayda filtre takılacak.' 'Takılmayacak.' dedim. 'Takılacak. Bıyığımı keserim.' demişti. Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne hala filtre takılmadı." diye konuştu.

"Yarısı başörtülü olan kadınların eğitim hakkını elinden aldınız"

Şahsı adına söz alan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, 2053-2071 hedeflerine ulaşmak için durmadan, dinlenmeden, adanmış bir ruh ile çalışacaklarını belirterek, "Bizi durduramayacaksınız. Bizden 80 yılımızı aldınız, çaldınız. Ülkemin kadınlarının, yarısı başörtülü olan kadınların eğitim hakkını elinden aldınız, siyaseti yasakladınız. 10 binlerce genç kızımız heder oldu. Her yerde önlerini kestiniz. Yetmedi, eşi başörtülü olan erkeklerin de geleceğini engellediniz. 'Cumhurbaşkanının eşi başörtülü olmaz' dediniz. Eşitsizliklere, yasaklara son verdiği için sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu millet bunları unutmadı, size asla bir daha ruhsat vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü ise Meclise değil, vatandaşlara sesleneceğini söyleyerek, "Bu ülkenin iyi insanları sanmayın ki yalnız kaldık, 20 yıldır şu umudu söküp atamadılar ya içimizden bilin ki çoktan biz kazandık. Çünkü biz varsak inat var, biz varsak umut var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 8. maddesi kabul edildi.

Milletvekili, Elbistan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
17:28 Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
Çocuklarına işkence eden babaya 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı Çocuklarına işkence eden babaya 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
18:12
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi! Artık annesiyle aynı yerdeler Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi! Artık annesiyle aynı yerdeler         
16:50
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 18:31:09. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement