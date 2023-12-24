 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi\'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı
24.12.2023 - 22:39,
Abone Ol

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, devletlerin borç alabileceğini ancak Türkiye'de alınan borçların vadesi gelmiş borçların ve vadesi gelmiş faizlerin finansmanı için kullanıldığını savundu. Yamalı, "Borçlanma adeta vergi gelirlerinin yerini tutan finansal kaynak gibi düşünülmeye başlamıştır. Bu kötü bir finansal tercihtir." dedi.

"Bu bütçe bir borç ve faiz bütçesidir."diyen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ise Türkiye'nin borcunun her geçen gün arttığını belirtti. Kasım 2023 itibarıyla Hazine'nin toplam borcunun 6,4 trilyon olduğunu anlatan Meriç, bireysel krediler ve kredi kartları dolayısıyla vatandaşın bankalara olan toplam borcunun da 2,6 trilyon liraya yükseldiğini kaydetti.

Vatandaşın zamanında ödeyememesi dolayısıyla icra takibi başlatılan borç tutarının 43,7 milyar liraya ulaştığını söyleyen Meriç, 1 milyon 90 bin kişiye banka borcu nedeniyle icra takibine başlandığını ileri sürdü. Meriç,"Türkiye'de 25 milyon aile var. Bu, ülkemizde her 25 aileden biri, bu yıl icralık oldu demektir." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Şebnem Bursalı, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Dostlarımız müsterih olsun, düşmanlarımızın yüreği korku dolsun. Bu vesileyle terörü, teröristi, her tür terör örgütleri ile bunlara destek veren kişi ve kuruluşları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

2024 yılı bütçesiyle gençlerin daha aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayacaklarını anlatan Bursalı, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum hedefine daha da yaklaşacaklarını; ülkenin birliğine beraberliğine, kardeşliğine uzanan ellere cevap vermeye ve gerekirse de o elleri kırmaya devam edeceklerini söyledi.

Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, işi sadece hükümeti ve AK Parti'yi eleştirmek, hatta iftira atmak olan bir grubun kabusu olduğunu ve tüm yalanları belgeleriyle ortaya koyduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların iş gücüne katılım oranını yirmi bir yılda yüzde 27,9'dan yüzde 35,7'ye çıkaran AK Parti ama siz kadınların toplumsal hayattaki rolünün AK Parti döneminde azaldığını söylüyorsunuz; işte budur dezenformasyon. Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın daha huzurlu bir ülkede yaşaması için terör örgütüne operasyon üzerine operasyon yapıyor ama siz kimyasal silah kullanıldığını iddia ediyorsunuz; Devrim arabasıyla başlayan 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayali Togg'un üretimiyle gerçeğe dönüşüyor ama siz 'Togg'lar İtalya'dan geliyor.' diyorsunuz; milli muharip uçağımız KAAN'ın prototipi tamamlandı, vatandaşımızla buluştu, dosta güven, düşmana korkusu saldı ama siz 'Yerli ve milli denilen uçağın kokpit kapağı temizlik sopasıyla destekleniyor.' diyorsunuz; İstanbul Havalimanı açıldı, açıldığı günden beri de rekor üzerine rekor kırıyor, günlük ortalama uçuş sayısı 1500'ü geçiyor ama siz bu havalimanına 'Milletin sırtında bir kambur, bütçede bir kara delik.' diyorsunuz; işte budur dezenformasyon. Sözün özü, dezenformasyon kötüdür, iftira daha da kötüdür."

"Devletin kurumları çöktü"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, iktidarın politikalarını eleştirerek, başta hukuk olmak üzere devletin tüm kurumlarının çöktüğünü iddia etti. Karakaş, milletin enflasyon canavarı karşısında açlık içinde kaldığını ve Türkiye'de tam bir ekonomik afetin yaşandığını ileri sürdü. Karakaş, "Devletin tüm kurumlarının çivisi çıkmış durumda." dedi.

Özelleştirmeleri de eleştiren Karakaş, hükümetin cumhuriyetin tüm kazanımlarını satarak iktidarın keyfini sürdürdüğünü ileri sürdü.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Türkiye'nin daha önce bir çok badireyi atlattığını, aynı şekilde ekonomi başta olmak üzere yaşanan diğer sorunları da aşacağına inandığını kaydetti.

Ulaşım sektöründe çalışan şoförlerin sorunlarını anlatan Konal, salgın sürecinde bir çok şoförün kontak kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Bu dönemde şoförlerin en çok etkilenen meslek gruplarından birisi olduğunu dile getiren Konal, yapılan araştırmalara göre gelecek dönemde şoför krizinin yaşanacağını, bu nedenle etkili ve kapsamlı politikalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, şunları kaydetti:

" Gazze'de soykırım ve katliam yapılıyor. Birileri bu katliamı yapan İsrail'i ve destekçilerini bıraktı, katliama ve soykırıma en yüksek seviyede ve her alanda karşı çıkan Sayın Erdoğan'a karşı bir kampanya başlattı. Birleşmiş Milletler kürsüsü dahil olmak üzere, her alanda Filistin davasına sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan, nedense birileri tarafından hedefe konuldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki yaptıklarından ve tavırlarından Gazzeliler memnun, Hamas memnun, Filistinliler memnun, dünya Müslümanları memnun, mazlumlar memnun, vicdanı olanlar memnun, Türk milleti memnun ama gel gelelim; İsrail memnun değil, destekçileri memnun değil, bu kampanyanın içinde yer alanlar memnun değil."

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası katile "katil" dediği için birilerinin oyununu bozduğunu, birilerinin sözde Filistin tavırlarını ifşa ettiğini vurguladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, hükümetin vatandaşların acılarını kullanarak iktidar olduğunu iddia etti.

İktidarın her türlü hukuksuzluğu yaptığını ileri süren Baş, "Halk direnmeye devam ettikçe ayaklarınız titredi, çok korktunuz ama şimdi görüyorum ki sadece yüzde 2,5 oy fazla aldınız diye Kaf dağının tepesinde sanıyorsunuz." dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 12.00'de toplanmak üzere kapattı.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar yarın yapılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03
Elvan Gruda hayatını kaybetti Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 00:01:01. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement