TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin "zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları" ile ilgili grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, zeytin ağacına sevdalanmış, o ağacın bereketiyle geçimini sağlayan birisi olduğunu söyledi.

Maden Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bundan böyle zeytinliklerin elektrik üretmek amacıyla yapılacak madencilik faaliyetlerine açılmış olacağını iddia eden Bakırlıoğlu, AK Parti'nin zeytin sahalarını madencilik faaliyetlerine açma girişiminin yeni olmadığını ileri sürdü.

Bakırlıoğlu, zeytinciliğin ıslahı ile ilgili kanuna göre zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytinyağı işletmesi haricinde zeytin ağacının büyümesini engelleyecek, toz, kimyasal atık oluşmasına neden olacak her türlü faaliyeti yasaklandığını savundu.

"Yapılmak istenen şey evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır, Anayasa'ya aykırıdır, her şeyden öte vicdana aykırıdır." diyen Bakırlıoğlu, ülkenin havasına, suyuna, toprağına, zeytinine sevdalı yurttaşlarının, bu ülkenin gerçek milliyetçilerinin, geçimini zeytinden ağaçtan sağlayan Akhisar'ın, Kırkağaç'ın, Soma'nın, Salihli'nin, Bursa'nın, Aydın'ın, Balıkesir'in çiftçilerinin zeytinliklerin madenler tarafından "işgaline" izin vermeyeceğini öne sürdü.

Bakırlıoğlu, iktidar milletvekillerine seslendiğini belirterek, "Tüm semavi dinlerde yer alan bolluğun, bereketin simgesi, Allah'ın bizlere lütfu zeytinde, zeytinyağında hile yapan, tağşiş yapan yani helale haram karıştıranların hiçbirinin iki yakası bir araya gelmemiştir, geldiğine şimdiye kadar şahit olmadım. Bu yanlıştan bir an önce dönmezseniz sizin de iki yakanız bir araya gelmez." diye konuştu.

" Danıştay'a başvurdum"

İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, bu yönetmelik değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Anayasa ve kanun koruması altındaki zeytinliklerin, yönetmelik değişikliğiyle madenciliğe, ranta ve talana kurban edilmek istendiğini öne süren Ergun, "Binlerce yıl yaşayan, inancımızda ve kültürümüzde kutsal addedilen zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerin ranta ve talana kurban edilmesine göz yummayacağız, hem hukuki olarak hem de siyasi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bu sebeple, ben de bugün şahsım adına bu yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurmak ve iptal ettirmek için Danıştaya başvurumu yaptığımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 1946'da zeytine şiirler yazılırken, günümüzde katliamla ve yok edilmeyle karşı karşıya olduğunu öne sürerek, "Derdiniz nedir sizin bu zeytinle? Nuh Tufanı'nda kurtuluşun müjdecisi olan zeytinle, güvercinin ağzında barışın simgesi olan zeytinle, sofrada yoksulun yiyeceği olan zeytinle nedir sorununuz bu kadar? Zeytin ağacının kendisiyle..." ifadelerini kullandı.

Akdeniz şeridinde ve birçok yerde zeytinliklerin talanla karşı karşıya olduğunu iddia eden Bülbül, tersine bahçelerin donatılması, fidanlar dikilmesi, zeytinin korunması, üreticiye yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Bülbül, insanlığın temel tüketim maddelerinden birisi olan bu değere sahip çıkmak gibi insani, ahlaki, vicdani bir sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Bülbül, "Sevgili Egeliler, 'Hadi gari, hadi gari meydanlara geliverin de goruyalım şu zeytinleri hep beraber be!" diye seslendi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, her geçen yıl artan zeytin varlığıyla dünya liderliğini hedefleyen Türkiye'nin, zeytinyağı ihracatında dünyada 4. sırada bulunduğunu ve 5 kat daha fazla ihracat yapan İspanya'yı yakalamasının da amaçlar arasında olduğunu dile getirdi.

Posacı, katma değerli ürünlerin daha çok ihraç eder hale gelmesiyle Türkiye'nin rekabet gücünün bu piyasada arttığını anlattı.

Türkiye'nin 2002'de 620 bin hektar olan zeytin üretim alanının yüzde 43 arttığını ve yaklaşık 880 bin hektara çıktığını belirten Posacı, 20 yılda zeytin konusunda yaşanan gelişmelere değindi. Posacı, 101 milyon adet zeytin ağacı sayısının yüzde 89 artarak 192 milyon adete, 450 bin ton olan sofralık zeytin üretiminin yüzde 13 artışla 507 bin tona, 140 bin ton olan zeytinyağı üretiminin yüzde 68 artarak 236 bin tona yükseldiğini kaydetti.

Kişi başına zeytinyağı tüketiminin 2002'de 1,3 kilogram olduğunu, bunun yüzde 54 artarak yaklaşık 2 kilograma çıktığını dile getiren Posacı, "Tüm dünyaya Anadolu'dan yayılan kadim bitki zeytine verdiğimiz önemin göstergesi olarak zeytin üretimi, zeytin ıslahı ve zeytine katma değer katan uygulamalar AK Parti iktidarları döneminde daima desteklenmiş olup bundan sonra da desteklenmeye devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin " Mersin'in sosyo-ekonomik göstergeleri ve güvenlik" ve HDP'nin "Ukrayna savaşının Türk ekonomisine etkileri" ile ilgili grup önerileri de reddedildi.

Genel Kurul'da daha sonra Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.