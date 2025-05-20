TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin " Gazze'de uluslararası hukukun ihlali", İYİ Parti'nin "gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi", DEM Parti'nin "kayıp şahıslar" ve CHP'nin "TRT programlarına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, İsrail'in uluslararası hukuku ve insanlığı katlettiğini söyledi.

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü, annelerin enkaz altında bebeklerini aradığını, hastanelerin hedef alındığını, okullar ve çadırların bombalandığını aktaran Karaman, "Açıkça söylüyorum ki İsrail sistematik bir şekilde bir halkı yeryüzünden silmeye çalışıyor. Ne yazık ki bu vahşetin karşısında batının sözde hukukçuları, savunucuları kör ve sağır olmuş durumdalar." diye konuştu.

Gazze'de yaşam hakkının fiilen ortadan kaldırıldığını, elektrik, su, ev, ilaç ve gıda olmadığını kaydeden Karaman, "Herkes biliyor ki İsrail, dünyanın gözü önünde en ağır uluslararası suçu işliyor, aleni bir şekilde soykırım yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gazze'deki insanlık dramının günden güne daha vahim bir hal aldığını anlattı.

Gürban, "Kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlar katlediliyor. Bu vahşetle mücadele sadece konuşarak değil işlevsel bir planı devreye sokmakla mümkündür." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, 1,5 yıldır İsrail'in soykırımları hakkında Meclis'te söylenmemiş söz, gök kubbenin duymadığı cümle kalmadığını aktardı.

Filistinlilere insani yardım koridorunun açılması için genel görüşme talebinin gündemde olduğunu anlatan Kamaç, "Bu oylamanın sonucunda göreceğiz İsrail mi kazanacak, Filistinliler mi kazanacak?" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İsrail'in yaptığı katliamı lanetleyerek, bunun üzerinde konuşarak bir yere varılamayacağını aktardı.

Emre, dünyanın her tarafında çok daha etkili önlemler alındığını belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, insanlığın vicdanını kanatan, tarihe kara leke olarak geçen Gazze'deki soykırımı en sert biçimde lanetlediğini söyledi.

Gazze'de gözlerinin önünde bir milletin hunharca katledildiğini belirten Karayel, şu ifadeleri kullandı:

"Mazlumların umudu olan Türkiye bu zulme sessiz kalmamış ve kalmayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in gerçek yüzünü en net şekilde ortaya koyan 'Netanyahu Hitleri geride bırakmıştır.' ifadesini dünyaya bir uyarı olarak söylemiştir. Yine 'İsrail bir terör devletidir.' ifadesi dünyanın gözü önünde ifade edilmiş ve tehditlere boyun eğmemiş, Sayın Cumhurbaşkanımız kararlılıkla mazlumların yanında yer almaya devam etmiştir. Türkiye'nin bu duruşu sadece sözde kalmamış, gereken yapılmış, İsrail'le ticaret durdurulmuş, İsrail'in gemileri Türk limanlarına girememiş ve İsrail'le ticaret durdurulmuştur."

Karayel, "Nehirden denize Filistin özgür olana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı bir konuşma nedeniyle Alevilerin kendisinden açıklama beklediğini belirtti.

Kurtulmuş, bunun üzerine, konuşmasının hiçbir yerinde Alevi yurttaşları asla rencide edecek bir tek cümle olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer böyle anlaşıldıysa bir tek Alevi kardeşimiz bile bundan üzüldüyse, bundan dolayı hassasiyeti ve üzüntümü ifade etmek isterim. Söylediğim şey tam tersidir. Yani bu ülkenin Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri hep beraber biz Anadolu topraklarında ne zaman bir ve beraber oluyorsak hep zaferlerle, hep büyük sevinçlerle dolu bir tarihe sahip olduk. Alevi'yi, Sünni'yi birbirinden ayırmak, Türk'ü, Kürt'ü birbirinden ayırmak aslında bizim tarihimize yapılacak en büyük ihanettir."

Kurtulmuş, Hazreti Ali'nin sözlerinden misal vererek, kendilerinin insanların hepsini ya yaratılışta eşi ya da dinde kardeşi olarak gördüğü vurguladı.

Sünni'yi Alevi'den, Alevi'yi Sünni'den ayırt etmediklerini anlatan Kurtulmuş, "Eğer konuşmam bağlamından çıkartılarak böyle bir anlam taşımışsa incinen bir tek Alevi kardeşim bile varsa ondan dolayı üzüntülerimi ifade ederim." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriyle, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boşalacak 5 üyelik için seçimler yapılacak. TBMM Genel Kurulu, yarın ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boşalacak 3 üyelik için seçim yapacak, ardından Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışacak.

TBMM Genel Kurulu, 22 Mayıs Perşembe günkü birleşiminde Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddeleri, 27 Mayıs Salı günkü birleşimde ise ikinci bölümünde yer alan maddelerin oylaması tamamlanana kadar çalışacak.

28 Mayıs Çarşamba günkü birleşimde, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışacak.

Genel Kurul, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 29 Mayıs Perşembe günü de toplanacak.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı'nın Kadınların Yerel Siyasette Eşit Temsili ve Yerel Karar Mekanizmalarına Eşit Katılımı Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurulun gündeme alınması önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimine geçildi.