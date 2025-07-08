TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

08.07.2025 20:02
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TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Kamu şeffaflığı", İYİ Parti'nin "Pençe-Kilit Harekatı", DEM Parti'nin "Demokrasi" ve CHP'nin "Yerel yönetimler"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Yaşananlarla ilgili hesap sormanın görevleri olduğunu ifade eden Kavuncu, "2025 Türkiye'sinde hep askeri gücümüzle övünüyoruz. Bu övüncü yaşarken nasıl böyle bir kayıp yaşayabiliriz? Bir askeri birlikte metan gazı sensörü yok mu? Varsa neden çalışmadı?" dedi.

Türk ordusunun sahipsiz olmadığını vurgulayan Kavuncu, sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Bir çatışma ve pusu olmadan nasıl bir ihmalin ve organizasyon eksikliğinin sonucu olarak evlatlarımızı kaybettik?" sorusunu yöneltti.

Yaşananların araştırılması gerektiğini ifade eden Esen, bu konunun kapatılamayacağını dile getirdi.

Esen, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın iktidarın da muhalefetin de sorumluluğu olduğunu belirtti.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 12 askerin şehit olduğu olayda tedbirsizlik bulunduğunu belirtti.

Mağaraya girilmeden risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini kaydeden Ceylan, "Askerlerin gaz maskesine ulaşmasında sorun mu vardı? Niye gaz maskesi, oksijen tüpü yoktu?" sorularını yöneltti. Ceylan, yaşananların araştırılması gerektiğini belirtti.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Olaya ilişkin araştırma yapıldığını aktaran Gökgöz, "Terörsüz Türkiye menziline doğru önemli adımlar atılırken fitne çıkarmaya çalışanları da görüyoruz. Her acıyı kendisine siyaset zemini yapmak isteyenlerle mücadelemize daha azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul, hafta sonu çalışacak

Daha sonra AK Parti'nin, Genel Kurulun gündemine ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu gündeminin birinci sırasına alındı.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin üçüncü, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin dördüncü, Türkiye ile Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin beşinci, Pan-Avrupa- Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de gündemin altıncı sırasında yer aldı.

Genel Kurulun bugünkü birleşiminde en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 16 Temmuz Çarşamba günü devam edilecek.

Genel Kurul, kanun tekliflerini görüşmek üzere haftalık çalışma günlerinin dışında 18 Temmuz Cuma, 19 Temmuz Cumartesi, 20 Temmuz Pazar, 21 Temmuz Pazartesi günleri de çalışacak.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 18 Temmuz Cuma günü başlanacak.

Gündeme alınan diğer kanun teklifleri 24 Temmuz Perşembe gününe kadar görüşülecek.

AK Parti'nin önerisinin ardından Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in, "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi"nin doğrudan Genel Kurulun gündemine alınmasına yönelik önergesi görüşüldü.

Önerge üzerinde söz alan Şahin, hazırladığı teklifle, 21 Mart'ın "Nevruz Bayramı" olarak ilan edilmesinin öngörüldüğünü belirtti. "Nevruz"la çok sesli kardeşliğin kutlandığını ifade eden Şahin, terörün değil barışın konuşulduğu bir iklimde bulunulduğunu vurguladı.

Oylama sonucunda bu önergenin kabul edilmemesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından Genel Kurulda, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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