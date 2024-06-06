TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Elazığ'da İncelemelerde Bulundu

Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'da geldi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'da geldi. İlk olarak Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret eden komisyon üyeleri, valilik binasında depremden etkilenen çocuklar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantı sonrası Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Katırcıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak 28. yasama döneminde gündemimiz maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde her birimizi derinden yaralayan, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza maddi ve manevi tesir eden, sayısız acı ve gözyaşına sebep olan büyük depremlerdir. 11 ilimizi sarsan depremler, yetişkin bireylerde açtığı yaralar kadar bütün çocuklarımızda da derin izler bıraktı. Bu doğrultuda komisyon olarak bu dönem ilk olarak deprem mağduru çocuklar konulu geniş bir tema belirledik. Komisyonumuzca deprem sonrası mağdur olan çocuklarımız için yapılan çalışmaları araştırmak, refakatsiz kalan, ailesinden ayrı düşmüş çocuklarımız ile bunlardan engelli olarak hayatına devam etmeye çalışan çocuklarımıza verilen destekleri dinlemek, en başta eğitim hakkı olmak üzere devletimizce yapılan çalışmaları yerinde görmek, eksiklikleri tespit etmek, konuyu kamuoyunun dikkatine sunmak, tüm tespitlerimizi bir rapor haline dönüştürerek üst komisyonumuzun gündemine getirmek amacı ile çalışmamıza devam ediyoruz. Gözlem için en doğru yerdeyiz. Dezenformasyonun olmadığı, çarpıtmanın olmadığı, her şeyin özünü kavrayabilmemize yardımcı olacak, bize her şeyi en açık ve şeffaf biçimde ifade edebilecek çocuklarımızla birlikte olacağız" diye konuştu.

Komisyon olarak daha önce depremlerden etkilenen çeşitli kentlerde temaslarda bulunduklarını da aktaran Katırcıoğlu, "Çocuklarımızın dünyasından, onların zihinleriyle, gözleriyle, gözlemleriyle afetleri, afetlerin etkilerini ve afetlere karşı alınabilecek önlemleri oluşturabilmek için buradayız. Alt komisyon olarak aralık ayında Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay'da yerinde incelemeler gerçekleştirdik. Şimdiye kadar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı temsilcileriyle bir araya geldik, yaptıkları çalışmalarını dinledik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, AFAD'dan, Diyanet İşleri Başkanlığından, depremden etkilenen 11 ilin valiliklerinden deprem mağduru çocuklara yönelik çalışmalarına ilişkin rapor talep ettik, raporlar büyük ölçüde tamamlandı. 2023 yılında gerçekleşen depremlerde Elazığ'da 2 kişi vefat etti. Şehrimizde vefat eden çocuğun olmaması bizi memnun eden hususlardan biridir. Valiliğimizin depremden etkilenen kişi sayısının az olduğunu tespit etmesiyle tüm imkanlarını çevre iller ve özellikle Malatya'ya seferber ettiğini, Elazığ'ın lojistik üst olarak bölgeye büyük hizmetler sağladığını öğrendik " dedi. - ELAZIĞ