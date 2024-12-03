TBMM Kurulunda Kuraklık Görüşülemedi - Son Dakika
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Politika

TBMM Kurulunda Kuraklık Görüşülemedi

TBMM Genel Kurulu, yetersiz katılım nedeniyle kapandı. Kuraklık tartışmaları yeterince yapılamadı.

03.12.2024 20:16
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TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisinin "yargı sistemi", İYİ Partinin ise "kuraklığa" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, 2019'dan bu yana Türkiye'nin ağır bir kuraklık yaşadığını belirtti. Şiddeti her geçen gün artan kuraklığın, tarımsal üretimde verim kaybından enerji fiyatlarındaki artışa kadar birçok alanda Türkiye'yi olumsuz etkilediğini vurgulayan Ergun, "Türkiye genelinde özellikle ocak ve nisan aylarında sıcaklık rekorları kırılmıştır. Geçtiğimiz nisan ayı son 53 yılın en sıcak nisan ayı olmuş, yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 67, uzun yıllar ortalamasına göre, yüzde 50 oranında düşmüştür. Yaz aylarının da kurak geçmesiyle birlikte Türkiye'nin neredeyse yüzde 70'inde şiddetli kuraklık seviyesine ulaşılmıştır." dedi.

Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunun altını çizen Ergun, şöyle konuştu:

"Kuraklığa karşı ulusal ve uluslararası düzeyde alınması gereken pek çok tedbir vardır. Bu tedbirler alınmadığı takdirde şiddeti her yıl giderek artan kuraklığın çok katmanlı felaketlere yol açacağı unutulmamalıdır. Bu hususta, TBMM'nin sorumluluk üstlenerek ülkemizin karşı karşıya olduğu bu tehdide karşı topyekun bir mücadelenin öncülüğünü yapması gerekmektedir."

Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ise artan kuraklıkla birlikte gıda güvenliğini sağlamak için Konya Ovası Projesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyleyerek, milletin kaynaklarının yine millet için kullanılmasını istedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, özellikle tarımsal alanlarda yaşanan kuraklıkların çok ciddi sorunların habercisi olduğuna işaret etti. AK Parti'nin giderek artan bu sorunlara karşı su kaynaklarına dair yönetim planları olmadığını iddia eden Demir, "Hatta tarım alanlarında güya su yönetimi kapsamında su tasarrufu için başlattığınız damlama ve yağmurlama sulama projeleri bile birilerine peşkeş çekildi ve peşkeş çekilmeye de devam ediliyor." dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kuraklık nedeniyle tarımsal üretim açısından tehlike çanlarının çaldığını anlattı. Türkiye'nin hızlı bir şekilde su fakirliği yolunda ilerlediğine işaret eden Barut, "Kuraklığa karşı suyu daha az isteyen ürünlere ve bitki çeşitlerine yönelmek gerekiyor. En önemlisi de kapalı basınçlı sulama sistemine geçilmesi lazım. Bunun için de Tarım Bakanlığının, iktidarın muhakkak ki çiftçilere destek vermesi lazım." diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, kuraklığın yalnızca doğal koşulların değil, iklim değişikliği, ormansızlaşma ve kaynakların bilinçsiz kullanımı gibi insan eliyle tetiklenen süreçlerin bir sonucu olarak da karşılarına çıktığını söyledi.

Bu küresel tehdit karşısında Türkiye'nin çözüm odaklı ve kararlı bir duruş sergilediğini söyleyen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Hükümetlerimiz, 2007 yılından bu yana uyguladığı Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Strateji ve Eylem Planı'yla köklü bir sistem oluşturmuş ve sürdürülebilir çözümler üretmektedir. Soyut niyetler ve söylemlerle değil, somut çalışmalarla da süreci yönetmektedir. Bu bağlamda, erken uyarı sistemleriyle kuraklık riski düzenli olarak izlenmekte, anlık değerlendirmelerle gereken tedbirler hızla uygulamaya geçirilmektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin grup önerisinin oylanmasından önce ise CHP'nin talebi üzerine yapılan yoklamada iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bunun üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Çevre, Tarım, Son Dakika

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