CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizlerde bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalar yer aldı - Son Dakika
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CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizlerde bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalar yer aldı

10.11.2022 14:55

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bakanlık bütçesine ilişkin sunum yapmaya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, salonda CHP'li vekillerin protestolarıyla karşılaştı. Bakan Nebati, vekillerin havaya kaldırdığı enflasyon ve yeni ekonomi modeline ilişkin söylediği sözlerin yazdığı dövizleri tebessümle karşıladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alındı. CHP milletvekilleri ise Bakan Nebati'yi dövizlerle karşıladı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Bakana, "Silindir gibi ezilmenin anlamını biliyor musunuz?" diye sordu.

CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizlerde bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalar yer aldı

"ENFLASYON DÜŞECEK" DİYE VERDİĞİ TARİHLER HATIRLATILDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Nebati'yi daha önce enflasyonda düşüş görüleceğine ilişkin söylediği sözlerle karşıladı. Gürer'in taşıdığı dövizde, Bakan Nebati 28 Aralık'ta diyor ki, "Enflasyon Ocak 2022'de zirve yapacak sonra düşecek". 3 Şubat'ta diyor ki, "Enflasyon Nisan 2022'de zirve yapacak sonra düşecek" 4 Kasım'da diyor ki, "Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizlerde bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalar yer aldı

"HAZİNE'YE ARKA KAPIDAN FARE DADANDI"

CHP'li vekillerin taşıdığı dövizlerin birinde, "Trafoya kedi, Hazine'ye arka kapıdan fare dadandı" dendi.

CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizlerde bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalar yer aldı

"BU SİSTEMDE DAR GELİRLİLER HARİÇ FİRMALAR KAR EDİYOR"

CHP'li vekiller, Bakan Nebati'ye daha önce yeni ekonomi modeline getirilen eleştirilere cevaben kullandığı "Bu sistemde dar gelirliler hariç firmalar, ihracatçılar kâr ediyor" sözlerine de dövizlerinde yer verdi.

CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizlerde bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalar yer aldı

YÜZDE 83,45'E YÜKSELEN ENFLASYON HATIRLATILDI

Dövizlerde tablo şeklinde enflasyonun geldiği seyir ve Bakan Nebati'nin sarf ettiği, "Sen maaş alıyorsun en fazla neyini kaybedersin? Enflasyon altında ezilirsin" sözleri de yer aldı.

YORUMLAR
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Erhan Usta: Bakan Nureddin Nebati 'Hiç Ama Hiç Kimseyi Enflasyona Ezdirmedik' Diyor. Ama Çalışanlar Yine Ciddi Refah Kaybına Uğradı Erhan Usta: Bakan Nureddin Nebati 'Hiç Ama Hiç Kimseyi Enflasyona Ezdirmedik' Diyor. Ama Çalışanlar Yine Ciddi Refah Kaybına Uğradı Bakan Nebati: Ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir Bakan Nebati: Ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir

Nureddin Nebati, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizlerde bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalar yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizlerde bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalar yer aldı - Son Dakika
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