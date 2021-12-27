TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'nin demokrasi eksikleri olabilir ama bizim demokrat olup olmadığımıza ABD asla karar veremez. ABD, bizim demokrasimize karışamaz." dedi.

Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de 2021'de Kovid-19 salgının, sel felaketlerinin, orman yangınlarının, kadına şiddetin, artan döviz kurlarının, işsizliğin, hayat pahalılığının konuşulduğunu ifade eden Sarıgül, 2021'in, Cumhuriyet tarihinin en sorunlu yıllarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2022'ye, sorunları biraz daha ağırlaşmış halde girdiğini dile getiren Sarıgül, "Türkiye, 2022 yılına üşüyerek giriyor. Çoğu yurttaşımız kombisini açamıyor, elektrik faturaları münasebetiyle elektriklerini açamıyor. 2022 yılına emeklilerimiz ekmek kuyruğunda giriyor. Gençlerimiz işsiz, iş bulamadan giriyor. Çocuklarımız iyi beslenemiyor" diye konuştu.

Esnafın, çiftçinin zor durumda olduğunu, evlerde et pişmediğini kaydeden Sarıgül, 3600 ek göstergeyi sağlık çalışanlarının, öğretmenlerin, emniyet mensuplarının aylardır beklediğini dile getirdi.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının devam ettiğini vurgulayan Sarıgül, "5,5 milyon yurttaşımız bunu bekliyor. Bütün EYT'lilerden ricam; haklısınız, hiçbir mitinginize, toplantınıza hiçbir siyasi partiyi çağırmayın. Sizin meseleniz siyaset değil, sizin meseleniz vicdandır. Sizin meseleniz, devletimizin size verdiği sözün yerine gelmesidir. Bunu sağlayacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. EYT'liler konusu, siyaset malzemesi olmamalı." dedi.

Sarıgül, doların 18'e kadar yükselip bir gecede 12 liraya kadar düştüğünü anımsatarak, şunları ifade etti:

"Bir ay önce bu ülke nereye gidiyor, bu işin sonu ne olacak dediğimiz noktaya tekrar geri döndük. Bunu da bize 'çok büyük bir başarı' diye satmaya başladılar. Ülkemizdeki ekmek kuyruklarını, pahalılığı, işsizliği unuttular. Akaryakıta, elektriğe, ete, süte, peynire gelen zamlar ne yazık ki aşağı alınmadı. Ama dolar düştü diye neredeyse zil çalıp oynamaya, davul, zurnayla kutlamaya başladılar. Ama evdeki kombinin fiyatı düşmedi, akaryakıt, elektrik, et fiyatı düşmedi. Pırlantadan vergi almıyorsunuz ama etten, sütten, kitaptan, ekmekten vergi alıyorsunuz. Bunların hiçbir tanesi düşmedi."

"Dolar artınca dış güçler suçlu, ama düşünce başarı iktidarın oluyor." diyen Sarıgül, ekonominin, içinden çıkılmaz bir hale getirildiğini, olanın, fakir yurttaşa olduğunu söyledi.

"İktidar, Hazine'den elini çekmeli"

Son bir ayda kur artışları nedeniyle Cumhuriyet tarihi boyunca biriken borç kadar borç biriktiğini öne süren Sarıgül, bu borçları işçilerin, memurların, emeklilerin, memurların ödeyeceğini ifade etti.

Birilerinin hem Hazine ile hem de dövizle oynadığını ileri süren Sarıgül, "Buradan sesleniyorum; iktidar, Hazine'den elini yüzde 100 çekmeli. Ne yaptıklarını bildikleri falan yok. Önce ateş ediyorlar, sonradan da nişan alıyorlar." dedi.

ABD'nin düzenlediği "Demokrasi Zirvesi"ne 100'den fazla ülkenin davet edilmesine rağmen, Türkiye'nin çağırılmamasına da değinen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Buradan soruyorum; sen kimsin de hangi ülkenin demokratik olup olmadığına karar veriyorsun. ABD kötü niyetlidir. Sen demokrat mısın? ABD, demokrasi sicili dünyadaki en bozuk ülkelerden bir tanesidir. ABD sadece kendisine demokrattır, başkasına demokrat değildir. Dünyanın birçok ülkesinde darbeler yapan, birçok ülkeye askeri müdahalede bulunan ülke, ABD'dir. Şimdi de kalkıyor, kimin demokrat olup olmadığına ABD karar veriyor. Türkiye'nin demokrasi eksikleri olabilir ama bizim demokrat olup olmadığımıza ABD asla karar veremez. ABD, bizim demokrasimize karışamaz."

Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi olarak, ABD'nin Türkiye'nin demokrasine karışmasına nasıl karşılarsa, Rusya'nın da Türkiye ile ilgili konuşma yapmasını hoş karşılamadıklarının altını çizdi.