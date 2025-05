Teoman Mutlu\'dan Şiddet Kınaması

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan haince ve kahpece olan şiddetli olayı gerçekten huzurlarınızda lanetliyorum ve kınıyorum. Çok şükür sağlığında bir tehlike olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ama bu saldırı barışa, huzura ve aynı zamanda Türkiye'nin gerçeklerine vurulmuş bir darbedir. Şiddet ve nefretle kınadığımızı biraz önce belirtmiştim. Siyasetin gergin olmaması gerekiyor" dedi.

Yerli ve Milli Parti'nin 1'inci Olağan Ankara İl Kongresi, Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ve partililerin katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Parti Genel Başkanı Mutlu, "Temenni ederim ki bu muhteşem organizasyon diğer iller ve diğer il başkanlarımıza da örnek teşkil ederek Yerli ve Milli Parti'nin neferini, bayrağını her yerde dalgalandırırlar. Her yeni kongremiz, bizi adım adım iktidara taşıyan birer merdivendir. Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mekanıdır. Ankara İl Başkanlığı Türkiye'nin kalbi olması hasebiyle özel bir öneme sahiptir. Devlet buradan yönetilir. Meclis burada, kuvvet komutanlıkları buradadır arkadaşlar. Böylesine bir başkentin il başkanı olmakta kolay değil, yürek ister" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL'E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM'

Mutlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan haince ve kahpece olan şiddetli olayı gerçekten huzurlarınızda lanetliyorum ve kınıyorum. Çok şükür sağlığında bir tehlike olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ama bu saldırı barışa, huzura ve aynı zamanda Türkiye'nin gerçeklerine vurulmuş bir darbedir. Şiddet ve nefretle kınadığımızı biraz önce belirtmiştim. Siyasetin gergin olmaması gerekiyor. Siyaset büyükleri de siyaset partilerindeki bütün herkes farklı söylemlere girerse halk gerginleşiyor ve maalesef bugünkü elim olay ortaya çıkıyor. Milletimize ve CHP camiasına buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

'GENEL AFFIN BİR AN ÖNCE ÇIKMASI GEREKİYOR'

Mutlu, "Biliyoruz ki adaleti sağlayacak kişiler hükümetin ta kendisidir. ve yine buradan söylemek istiyorum; önümüzde bu adaleti sağlamak için altın değerinde bir fırsat var. Aylardan beri söylüyorum; 'Terörsüz Türkiye' için, kucaklaşma için diyoruz ve gerçekten anaların ve eşlerin gözyaşları için genel affı her zaman savunuyoruz ve gerçekten Türkiye'nin sayaçlarının sıfırlamaya ihtiyacı olduğunu her yerde söylüyorum. Türkiye'nin sayaçlarının sıfırlaması için genel bir affın çıkmasını hükümetten talep ediyoruz. Çünkü pandemi döneminde yapılan yanlış yargılamalar, online yargılamalar ve adaletsiz verilen kararlar oldu. Buradan tekrar söylüyoruz; sicil affının, ehliyet affının ve genel affın bir an önce çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BU SİSTEMDE DENETLEME YOK'

Mutlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne yazık ki bizim ülkemize uymadığını yıllardan beri görüyoruz. Bürokrasi tıkanmış zarar alma mekanizmaları kitlenmiştir. Hiç kimse de görevini tam anlamıyla yapmıyor. Dolayısıyla herkes talimat bekliyor. Bu sistemde denetleme yok. Bu sistemde denge yok ve sorumluluk yok. Gelin yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim. Eksiklerimizi varsa birlikte giderelim. Gerekirse yeni bir anayasa hazırlayalım. Bütün partilerin bu konuda uzlaşmaya hazır olduğunu buradan görüyoruz. Hiçbir siyasi partinin demokratik bir parlamenter sisteme yok diyeceğini düşünmüyoruz. Oturalım, konuşalım, ortak akılla, ortak iradeyle ideal sistemi hep birlikte inşa edelim. Artık şu tek adam tartışmasına da bir son verelim" dedi.