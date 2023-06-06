TİP, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi - Son Dakika
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TİP, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi

06.06.2023 17:15

Türkiye İşçi Partisi (TİP), tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi. Atalay, Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutuluyor ve mazbatası henüz verilmediği için görevine başlayamadı.

TBMM 28'inci Dönem, geçtiğimiz cuma günü Genel Kurul'da yapılan Ant İçme Töreni ile başladı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olduğu için törene katılamadı. TİP, TBMM Başkanlığı'na tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi.

TİP, Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi

DİLEKÇEYİ TESLİM ETTİLER

TİP Genel Başkanı Erkan Baş; kendisinin, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na bugün saat 15.00'te teslim etti. Dilekçede, "Anayasanın 94'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 10'uncu maddesi uyarınca 28'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı olarak Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın adaylığını arz ve teklif ederiz." ifadeleri yer aldı.

TİP, Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi

YARGITAY'IN YANITI BEKLENİYOR

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutulan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde avukatları tarafından alındı ve hemen ardından Atalay'ın tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunuldu. Yargıtay, yapılan başvuruya hala yanıt vermezken TİP Milletvekili Can Atalay henüz edilememesi sebebiyle görevine başlayamadı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Turan Özgök: Hapiste olan bir hükümlü nasıl millet vekili adayı gösteriliyor çok saçma, o zaman hdp'de öcalanı,selo'yu aday gösterse onlardamı çıkarılacaktı hapisten böyle kanun mu olur ya Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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