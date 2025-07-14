Trump\'tan Rusya\'ya Yaptırım Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulanacağını belirterek, "Putin'e çağrım net. Eğer 50 gün içinde anlamlı bir ateşkes yapılmazsa, yüzde 100 oranında ikincil gümrük vergilerini devreye sokacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Görüşmenin ardından Rutte ile kameraların karşısına geçen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair önemli açıklamalara bulundu. Trump, "Bu benim savaşım değil. Bu, Joe Biden'ın politikalarının sonucudur. Ben, bu savaşı sonlandırmak için buradayım. Harcadığımız 350 milyar dolarlık kaynak Amerikalılara geri dönmelidir. Bu savaşta kazanan yok. Bu bir kayıptır. Her yönüyle" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamadan önlenebileceğini, ancak dönemin ABD Başkanı Biden'ın dış politika zaaflarının çatışmayı körüklediğini savunan Trump, "Ben görevdeyken bu savaş başlamazdı. Putin'le bunu defalarca konuştum. Ne zaman barışa yaklaşsak, o gece Kiev'e füzeler atıldı" dedi.

Rusya'ya yaptırım tehdidi

Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulanacağını belirten Trump, "Putin'e çağrım net. Eğer 50 gün içinde anlamlı bir ateşkes yapılmazsa, yüzde 100 oranında ikincil gümrük vergilerini devreye sokacağız. Bu, Moskova'ya karşı tarihin en sert ekonomik yaptırımı olacak" dedi.

"Rusya ile ticaret yapan ülkeleri de kapsayan ikincil yaptırımlar uygulanacak"

Ateşkes sağlanmaması halinde Rusya ile ticaret yapan ülkelerin de hedef alınacağını ifade eden Trump, "50 gün içinde ateşkes sağlanmaz ise Rusya ile ticaret yapan ülkeleri de kapsayan ikincil yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Kongre onayı olmaksızın başkanlık yetkisini kullanarak yaptırımları başlatacağını belirten Trump, aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi ile Senato'daki Cumhuriyetçilerle koordinasyon içinde olduklarını ve yaptırımlara ilişkin yeni bir yasa tasarısının da hazırlandığını ifade etti.

"Ödemeyi Avrupa ülkeleri yapacak"

ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya tedarik edeceği silahlara değinen Trump, "Artık Amerikalı vergi mükelleflerinin cebinden para çıkmayacak. Biz dünyanın en iyi füzelerini, en dayanıklı mühimmatını üreteceğiz. Ama ödemeyi Avrupa ülkeleri yapacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO'ya teçhizat sağlayacağını ve bunların hızla savaş alanına gönderileceğini belirten Trump, bazı ülkelerin de kendi stoklarındaki ekipmanı Ukrayna'ya erken göndereceğini ve ABD'nin bu ekipmanları ikame edeceğini ifade etti. Trump, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füzeler de dahil çok sayıda mühimmat sağlanacağını belirterek, "Ukrayna'ya, Patriot füze bataryaları dahil olmak üzere yüzlerce birim silah ve mühimmat çok kısa süre içinde ulaşacak" dedi.

"Her seferinde ertesi gece Kiev'e bombalar yağdı"

Putin ile yaptığı temaslarda defalarca ateşkes şartlarında uzlaşıldığını, ancak her seferinde sahada tam tersi gelişmeler yaşandığını söyleyen Trump, "Putin ile dört kez neredeyse anlaşmaya vardık. Ancak her seferinde ertesi gece Kiev'e bombalar yağdı. Bu artık müzakere değil, zaman kazanma taktiği. Gerçek temsilciler göndermiyorlar. Bir tarihçi göndermişler mesela. Ciddiyet yok" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu artık ciddi bir yol ayrımı. Putin ya barışı seçecek ya da çok ağır bir ekonomik yıkımla karşı karşıya kalacak. Ukrayna'ya yardım gelecek. Hem de şimdiye kadarki en güçlü şekilde."

" Gazze'de işler artık iyiye gidiyor"

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere değinen Trump, kendisinin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sürece dahil olduğunu ve yeni bir çözüm planı üzerinde çalıştıklarını duyurarak, "Gazze'de işler artık iyiye gidiyor. Çok kötü bir barış planı yapıldı, ama biz onu düzeltmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ermenistan- Azerbaycan arasında yürütülen müzakerelere de değinen Trump, iki ülke arasında kalıcı barışa çok yakın olunduğunu duyurdu. Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve Mısır ile arasında krize neden olan baraja de değinen Trump, "Bu, Mısır'ın hayat damarını tehdit ediyor. Ama çözüm geliyor. Mısır bizim dostumuz ve suyun kesilmesi kabul edilemez" dedi.

"Ticaret her şeydir"

Yönetime gelmesinin ardından 30 yıldır devam eden Ruanda-Kongo Savaşı'nı, Kosova- Sırbistan anlaşmazlığını ve Hindistan- Pakistan nükleer krizini çözüme kavuşturduklarını belirten Trump, "Hindistan ile Pakistan arasında bir hafta içinde nükleer savaş çıkacaktı. Onlara dedim ki: 'Ticaret olmayacak' hemen masaya oturdular. Çünkü ticaret her şeydir" dedi.

"İran durduruldu, şimdi sıra başkalarında"

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırılarına değinen Trump, "Her hedefe tam isabet. Bu, teknolojinin geldiği son nokta. İran durduruldu. Şimdi sıra başkalarında" ifadelerini kullandı.

"Avrupa bu savaşı sahipleniyor"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ABD'nin NATO üzerinden Ukrayna'ya sağlayacağı silahlara ilişkin plana değinerek, "Sayın Başkan, kararınız dönüm noktası oldu. Avrupa artık bu savaşın mali yükünü üstleniyor, sahipleniyor. Almanya, Hollanda, İngiltere, Kanada, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler ilk sevkiyatta yer alacak. Bu adım yalnıza Ukrayna'nın değil, NATO'nun güvenliği için de hayati. Ukrayna, hava savunma sistemlerinden uzun menzilli füzelere kadar çok sayıda teçhizata kısa süre içinde ulaşabilecek" dedi. - WASHINGTON