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TÜGVA binasına yapılan bombalı saldırıda Besra Yalçın'a 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

TÜGVA binasına yapılan bombalı saldırıda Besra Yalçın'a 20 yıl hapis cezası verildi

Son Güncelleme: 26.10.2023 15:19

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı binasına el yapımı bomba ile saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Besra Yalçın'a 3 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi. İddianamede, saldırının Halkların Birleşik Devrim Hareketi tarafından üstlenildiği belirtildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı bomba ile saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Besra Yalçın'a 3 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

ÇARŞAF GİYMİŞ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Besra Yalçın ve taraf avukatları katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliği "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 21 Nisan 2022 günü saat 05.55 sıralarında TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğinde patlama meydana geldiği belirtildi. Olay yerini gösteren kameraların incelenmesi neticesinde saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibariyle kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı şüphelinin vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp ayrıldığı tespit edildiği anlatıldı.

TÜGVA binasına bombalı saldırıda 20 yıl hapis cezası

5 GÜN SONRA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemede patlamaya neden olan cismin, el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu anlaşıldığı kaydedildi. Şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra Cengiz Topel Caddesi önünden İETT otobüsüne bindiği, Halkalı'da Çamlık Parkı içerisinde bulunan iki çöp kovasına üzerinde bulunan kıyafetleri attığı, kıyafetler üzerindeki kriminal inceleme yaptırıldığı, geniş çaplı kamera çalışmaları sonucunda şüpheli Besra Yalçın'ın eylemi gerçekleştirdiği tespit edildiği ifade edildi. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğu tespit edilen şüpheli Yalçın, operasyon sonucunda 26 Nisan 2022 günü saat 14.40 sıralarında yakalandığı anlatıldı.

TÜGVA binasına bombalı saldırıda 20 yıl hapis cezası

HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ ÜSTLENMİŞTİ

İddianamede, 18 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ardından PKK/KCK silahlı terör örgütünün kurucularından ve üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın açıklamalarını eylem talimatı olarak gören örgütlerin birleşerek Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ni (HBDH) kurdukları, TÜGVA temsilciliğine yapılan eylemi de bu hareket tarafından üstlenildiği vurgulandı. Şüpheli Besra Yalçın'ın ise Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, bu örgütün de HBDH çatısı altında olduğu belirtildi.

TÜGVA binasına bombalı saldırıda 20 yıl hapis cezası

45 BİN LİRALIK ZARAR MEYDANA GELDİ

Ele geçen dijitalin yapılan incelesinde şüpheli Yalçın tarafından bizzat alınan notlarda, kaymakamlık, emniyet müdürlükleri, adliyeler, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıkları, askeri alanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik tarih ve saat ayrıntılarıyla birlikte keşif çalışması yaptığı da ifade edildi. İddianamede, patlama sonrasında TÜGVA binasında toplam 45 bin lira malzeme ve tamirattan kaynaklı zarar ortaya çıktığının bildirildiği de yer aldı. Şüpheli Besra Yalçın'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma" suçlarından 23 yıl 9 aydan 60 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TÜGVA binasına yapılan bombalı saldırıda Besra Yalçın'a 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGVA binasına yapılan bombalı saldırıda Besra Yalçın'a 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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