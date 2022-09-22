Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz

22.09.2022 15:22
Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz

Altyapı eksikliği nedeniyle kentin sürekli cadde ve sokaklarını su basmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de 20 dere var ve biz bu dereleri yeni ulaşım koridorları ve bisiklet ve scooterlar için ulaşım alanı haline getireceğiz. İlk olarak Bayraklı-Bornova arasında başlatacağız" dedi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise "İzmir'in AB ile büyük bir uyumu var" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği ile çalışmalarına başladığı "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

CHP'li Soyer, sürdürülebilir kent amacı ile yapılan çalışmaları örnek göstererek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve iklim krizi ile mücadele etmek için göreve geldiğimizden beri kararlılıkla çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz

SOYER: İZMİR'DE 20 DERE VAR

İzmir'de bisikleti, toplu ulaşıma entegre ettiklerini belirten Soyer; "İzmir'de uygulamaya başladığımız en önemli projelerden biri körfeze açılan dere hatlarını diğer ulaşım hattı ve ekolojik koridor olarak planlamamız. İzmir'de 20 dere var ve biz bu dereleri yeni ulaşım koridorları ve bisiklet ve scooterlar için ulaşım alanı haline getireceğiz. Bayraklı-Bornova arasındaki 6,5 kilometrelik dereyi Ege Üniversitesi Metro İstasyonu'ndan körfeze bağlayan dere güzergahı boyunca yeni bir bisiklet, scooter ve yaya yolu haline getireceğiz. Bu uygulamanın İzmir'deki tüm derelerde uygulama hedefimiz var. Bütün bunlar övünmek için saymadım. Ne yapsak az. Daha yapılacak çok şey var" ifadelerini kullandı. Soyer'in dere yataklarını bisiklet yoluna dönüştürüleceğine ilişkin sözleri skandal olarak nitelendirildi.

Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz

İZMİR'İN ALTYAPISI SORUNLU

İzmir'in altyapı problemlerinin olduğu kamuoyunca biliniyor. Herhangi bir sel veya sağanak yağışta derelerin taştığı, şehrin caddelerini ve sokaklarını yağmur sularının basmasına rağmen niçin böyle bir adım atıldığına bir anlam verilemedi.

Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz

LANDRUT: İZMİR'İN AB İLE BÜYÜK BİR UYUMU VAR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise "Burada bulunmak büyük bir keyif. İlk kez gelmiyorum ve bu son da olmayacak. Bu projenin açılış törenine katılmak büyük bir fırsat. Aynı zamanda AB hareketlilik haftasına denk gelmiş oluyor ve bu farkındalık oluşturmak için fırsat. Biz bunu neden yapıyoruz? Belediye başkanımızın söylediği gibi iklim krizi bir gerçek. Daha fazla orman yangını, kuraklık, taşkınlar görüyoruz. Bir tepki göstermemiz gerekiyor. Yaptığımız çalışmalarda biliyoruz ki bunun bir çözümü de var. Çözüm karbondioksit salınımlarını azaltmak. Bununla ilgili AB ülkeleri söz verdi nötr olma konusunda. 2053 yılında da Türkiye'nin verdiği söz bu. Karbondioksit salınımlarının büyük bir kısmı tabii ki ulaşımdan kaynaklanıyor. Ulaşımında büyük bir kısmı kentsel ulaşımdan kaynaklanıyor. Kentsel emisyonların bu kadar merkezden alması hem iyi hem de kötü haber. Hem kamu yönetimlerine hem belediyelere ihtiyaç var. Aynı zamanda vatandaşların da bu değişimlere katılması ve davranışlarını değiştirmeye gönüllü olması lazım. Bir planın uygulanmasına İzmir'de başlıyoruz. Bu tesadüf değil. Bu şehirde yapılan çalışmaların ve İzmir'in AB ile büyük bir uyumu var. Bu da etkili tabii ki... Cittaslow'u sizden duydum sayın başkan ve bunun başkanı ile İzmir'de karşılaşmak oldukça önemli" diye konuştu.

Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
YORUMLAR
500
Başkan Soyer, Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı Başkan Soyer, Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı MHP'li Osmanağaoğlu: 'Kapılar gazilerimize ve şehitlerimize kapatılıyorsa o makam işgal altında demektir' MHP'li Osmanağaoğlu: 'Kapılar gazilerimize ve şehitlerimize kapatılıyorsa o makam işgal altında demektir'

Tunç Soyer, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
15:18 Düğününe hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti
15:07 Rusya'da askeri seferberlik kargaşası! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırıyor
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement