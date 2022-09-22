Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği ile çalışmalarına başladığı "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

CHP'li Soyer, sürdürülebilir kent amacı ile yapılan çalışmaları örnek göstererek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve iklim krizi ile mücadele etmek için göreve geldiğimizden beri kararlılıkla çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

SOYER: İZMİR'DE 20 DERE VAR

İzmir'de bisikleti, toplu ulaşıma entegre ettiklerini belirten Soyer; "İzmir'de uygulamaya başladığımız en önemli projelerden biri körfeze açılan dere hatlarını diğer ulaşım hattı ve ekolojik koridor olarak planlamamız. İzmir'de 20 dere var ve biz bu dereleri yeni ulaşım koridorları ve bisiklet ve scooterlar için ulaşım alanı haline getireceğiz. Bayraklı-Bornova arasındaki 6,5 kilometrelik dereyi Ege Üniversitesi Metro İstasyonu'ndan körfeze bağlayan dere güzergahı boyunca yeni bir bisiklet, scooter ve yaya yolu haline getireceğiz. Bu uygulamanın İzmir'deki tüm derelerde uygulama hedefimiz var. Bütün bunlar övünmek için saymadım. Ne yapsak az. Daha yapılacak çok şey var" ifadelerini kullandı. Soyer'in dere yataklarını bisiklet yoluna dönüştürüleceğine ilişkin sözleri skandal olarak nitelendirildi.

İZMİR'İN ALTYAPISI SORUNLU

İzmir'in altyapı problemlerinin olduğu kamuoyunca biliniyor. Herhangi bir sel veya sağanak yağışta derelerin taştığı, şehrin caddelerini ve sokaklarını yağmur sularının basmasına rağmen niçin böyle bir adım atıldığına bir anlam verilemedi.

LANDRUT: İZMİR'İN AB İLE BÜYÜK BİR UYUMU VAR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise "Burada bulunmak büyük bir keyif. İlk kez gelmiyorum ve bu son da olmayacak. Bu projenin açılış törenine katılmak büyük bir fırsat. Aynı zamanda AB hareketlilik haftasına denk gelmiş oluyor ve bu farkındalık oluşturmak için fırsat. Biz bunu neden yapıyoruz? Belediye başkanımızın söylediği gibi iklim krizi bir gerçek. Daha fazla orman yangını, kuraklık, taşkınlar görüyoruz. Bir tepki göstermemiz gerekiyor. Yaptığımız çalışmalarda biliyoruz ki bunun bir çözümü de var. Çözüm karbondioksit salınımlarını azaltmak. Bununla ilgili AB ülkeleri söz verdi nötr olma konusunda. 2053 yılında da Türkiye'nin verdiği söz bu. Karbondioksit salınımlarının büyük bir kısmı tabii ki ulaşımdan kaynaklanıyor. Ulaşımında büyük bir kısmı kentsel ulaşımdan kaynaklanıyor. Kentsel emisyonların bu kadar merkezden alması hem iyi hem de kötü haber. Hem kamu yönetimlerine hem belediyelere ihtiyaç var. Aynı zamanda vatandaşların da bu değişimlere katılması ve davranışlarını değiştirmeye gönüllü olması lazım. Bir planın uygulanmasına İzmir'de başlıyoruz. Bu tesadüf değil. Bu şehirde yapılan çalışmaların ve İzmir'in AB ile büyük bir uyumu var. Bu da etkili tabii ki... Cittaslow'u sizden duydum sayın başkan ve bunun başkanı ile İzmir'de karşılaşmak oldukça önemli" diye konuştu.