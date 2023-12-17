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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 ayda 61 milletvekili istifa etti - Son Dakika
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 ayda 61 milletvekili istifa etti

14 Mayıs Genel Seçimlerinin ardından geçen 7 aylık süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen 600 milletvekilinden 61'i istifa etti. İstifa eden milletvekilleri farklı partilere geçerken, bazıları ise bağımsız olarak Meclis'te çalışmalarına devam etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde 7 ayda 61 milletvekili istifa etti
17.12.2023 - 12:08,
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14 Mayıs Genel Seçimlerin ardından geçen 7 aylık süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen 600 milletvekilinden 61'i istifa etti.

14 Mayıs Genel Seçimlerinin üzerinden 7 ay geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen 600 milletvekilinden 61'i genel seçimlere ortak listeden giren partilerin milletvekilleri ve çeşitli nedenlerle partisinden istifa etti. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) listelerinden seçime giren 39 milletvekilinden 38'i istifa ederken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül partisinde kaldı. CHP'den istifa eden 38 milletvekilinden 15'i Demokrasi ve Atılım Partisine, 10'u Gelecek Partisine, 10'u Saadet Partisine, 3'ü ise Demokrat Partiye geçti.

CHP'den Saadet Partisine milletvekili transferi

CHP'den Gelecek Partisine geçen 10 milletvekili grup kurabilmek için yeterli çoğunluğu sağlamak adına yine istifa ederek Saadet Partisine geçerek 20 milletvekili ile Meclis'te grup kurdu. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat etmesi üzerine Saadet-Gelecek ortak grubu düşmüştü. Bu nedenle CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisine geçti.

İYİ Parti'de 4 istifa, bir ihraç

Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren iki milletvekili istifa ederek EMEP'e geçti. 2 milletvekili ise Demokratik Bölgeler Partisine katıldı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa ederek AK Partiye geçti. Yine partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ise bağımsız olarak Meclis'te çalışmalarına devam ederken partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da yine bağımsız olarak Meclis'te yer aldı.

AK Parti listelerinden Meclis'e giren İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramalı Hüda-Par'a geçti. Aynı listeden seçime giren Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Önder Aksakal ise partisinden devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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