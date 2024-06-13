Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği törende iki ülke arasında birçok alanı içeren 11 belgeye imza attı.

13.06.2024 16:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği törende iki ülke arasında birçok alanı içeren 11 belgeye imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya temaslarını sürdürüyor. Başkent Madrid'de Erdoğan ile Sanchez arasındaki gerçekleştirilen ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez huzurunda 11 belge imzalandı.

İki ülke arasında birçok alanda anlaşma

iki ülke arasında imzalanan belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Enerji Dönüşümü Alanında Mutabakat Zaptı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Ormancılık Alanında Ortak Eylem Planı, Yunus Emre Enstitüsü ile Cervantes Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İspanya Krallığı Eğitim, Mesleki Eğitim ve Spor Bakanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Mutabakat Muhtırası, Gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartlarına dair STWC unvanlarının tanınmasına ilişkin Mutabakat Zaptı, Türk Eximbank ile İspanyol İhracat Kredi Ajansı (CESCE) Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında Deklarasyon, Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile İspanya Sigorta ve Emeklilik Fonları Genel Müdürlüğü arasında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, Yenilikçilik ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Uzay Çalışmalarında Barışçıl Amaçlar Doğrultusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı olduğu aktarıldı.

Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Varlık Fonu ile İspanyol Kalkınma Finansmanı Şirketi (COFIDES) Arasında Ortak Bildiri de imza altına alındı.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de katıldı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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