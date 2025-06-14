İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Lefkoşa'da düzenlenen 'Kıbrıs'ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet' paneline gönderdiği video mesajda, " Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymakta ve iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 'Kıbrıs'ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet' başlıklı panel düzenlendi. Panelde katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye için Kıbrıs meselesinin, salt bir dış politika konusu değil; milli bir dava, gönüllerde yer edinen bir kardeşlik meselesi olduğunu ifade etti. Altun, Kıbrıs Türklerinin, Rum kesiminin ENOSİS hayali ve etnik temizlik planı çerçevesinde sergilediği baskı, dışlama ve şiddet politikalarına maruz kaldığını ve büyük acılar yaşadığını hatırlattı. Tüm siyasi ve diplomatik yollar tükendikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini anımsatan Altun, bu harekatın Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğuna, barışın ve huzurun kapılarını araladığına işaret etti. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana aradan geçen yıllarda Kıbrıs Türk halkının, federasyon temelindeki tüm çözüm çabalarına samimiyetle yaklaştığını, barıştan yana tutumunu muhafaza ettiğini vurgulayan Altun, Rum tarafının uzlaşmaz tavrıyla Kıbrıs Türklerinin iradesini ve iyi niyetini hep karşılıksız bıraktığına dikkati çekti.

KIBRIS İÇİN YENİ ÇÖZÜM

Altun, 2004 yılında Annan Planı'na Türk tarafının yüzde 65 oy oranıyla 'evet' demesine rağmen, Rum tarafının yüzde 76 ile 'hayır' diyerek barışı bir kez daha sabote ettiğini dile getirerek, bu gerçeğe rağmen Avrupa Birliği'nin, Rumları tek taraflı olarak birliğe kabul ederek barışın sabote edilmesini ödüllendirdiğini ifade etti. Kıbrıs için yeni bir çözümün konuşulması gerektiğinin altını çizen Altun, "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymakta ve iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaktadır" dedi.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda uluslararası topluma yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısının önemli olduğunu ifade eden Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Mayıs 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyarette, KKTC'nin tanınması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğimizi, KKTC'yi asla yalnız ve kimsesiz bırakmayacağımızı bir kez daha kararlılıkla vurgulamışlardır. Söz konusu ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı yapılan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türkleri'nin bağımsızlığının ve egemenliğinin yanı sıra Ada'daki meşru ve kalıcı varlığının da bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemli yansıması olan TEKNOFEST'in kardeş vatanda düzenlenmesinin, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin başka bir yönü olduğunu belirtti. Altun, 20-21 Mayıs 2025'te Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde ise KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunun vurgulanmasının ayrıca kıymetli olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk halkının, bu coğrafyada köklü geçmişe, sarsılmaz iradeye ve onurlu bir geleceğe sahip olduğunun altını çizen Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haklı davasını kendi davası bildiğini ve gereken her türlü desteği sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haber: ANKARA,