Türkiye\'nin Filistin Konusundaki Adımları

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Filistin meselesinde bugüne kadar attığı adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Filistin meselesi için bugüne kadar diplomatik, ticari, ekonomik ve siyasi alanlarda attığı adımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "7 Ekim 2023 tarihinden sonra İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik orantısız saldırılara başlaması ile Tel Aviv Büyükelçimiz istişareler için Ankara'ya çağrılmıştır. Saldırıların devam etmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmemesi neticesinde İsrail'le ticaret ilk olarak 54 ürünü kapsayacak şekilde kısıtlanmış, İsrail saldırılarına devam etmesi ve insani yardımların girişine izin vermemesi neticesinde İsrail'le ticaretimiz tamamen durdurulmuştur. 2 Mayıs 2024 tarihinden bu yana ülkemizle İsrail arasında ticaret gerçekleşmemektedir. Ağustos 2024'te, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusunda bulunulmuştur. 2024 yılı Kasım ayında ülkemizin öncülüğünde BM nezdinde başlatılan girişim ile İsrail'e silah transferinin yasaklanmasına yönelik mektup imzaya açılmış, toplamda 52 ülke (BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinden RF ve ÇHC dahil) ve 2 uluslararası kuruluş tarafından imzalanan mektup, BM Genel Sekreteri'ne, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı'na ve BM Genel Kurul Başkanı'na tevdi edilmiştir. Ülkemiz, İsrail'e silah transferlerinin sona erdirilmesi yönünde çağrılarını sürdürmektedir. 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde 8 ülkeden (Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Filistin, Endonezya, Nijerya) müteşekkil İİT-AL Temas Grubu oluşturulmuştur (İİT ve AL Genel Sekreterleri de toplantılara katılmaktadır). Temas Grubu, Ottava, Londra, Paris, Oslo, Pekin, Moskova, Riyad, Vaşington, Amman ve Madrid'de ve BM (New York) ile AB (Brüksel) nezdinde girişimler düzenlemiştir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da çalışmalarına aktif olarak katıldığı Temas Grubu, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırıma varan saldırılarına son vermek, uluslararası toplumu harekete geçirmek ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın hayata geçirilmesini sağlamak hedefiyle çalışmalar yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bu çerçevede Türkiye'nin ev sahipliğinde 11 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Antalya'da da Temas Grubu Toplantısı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklama şu şekilde sürdürüldü:

"Ülkemiz İİT-AL Temas Grubu üyeleri ile İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın katılımıyla teşkil edilen Madrid Grubu'na da üyedir. Ülkemizce son olarak 25 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen Madrid Grubu toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca ülkemiz geniş katılımlı iki devletli çözümün uygulanması için 'Küresel İttifak' toplantılarına da iştirak etmektedir. 'BM, Diğer Uluslararası Teşkilatlar ve Üçüncü Devletlerin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki ve Bununla Bağlantılı Mevcudiyet ve Faaliyetleri Bağlamında İsrail'in Yükümlülükleri' konulu istişari görüş sürecinin sözlü beyan aşaması 28 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (Lahey) gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin sözlü beyanı Bakan Yardımcımız Sayın Nuh Yılmaz tarafından 30 Nisan 2025 tarihinde sunulmuştur. Ülkemiz, 16 Temmuz 2025 tarihinde Bogota'da gerçekleştirilen Lahey Grubu toplantısına da katılmış, Gazze'de hesap verebilirlik ve uluslararası baskının artırılması çağrılarına destek verilmiştir. Öte yandan ülkemiz Filistin'e yönelik insanı yardımlarda da öne çıkan ülkeler arasındadır. Ülkemizce Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım sevk edilmiştir. Ayrıca Filistin için başta eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlanması alanında olmak üzere vazgeçilemez bir role sahip olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 2025 yılı için 10 milyon dolarlık gönüllü mali desteğimiz iletilmiştir. 2024 yılında UNRWA'ya yaptığımız gönüllü katkı ve Gazze bağlamında un bağışımızın toplam değeri 40 milyon doları aşmıştır. Türkiye, Filistin halkının onurlu ve özgür bir geleceğe kavuşması için tüm diplomatik, hukuki ve insani imkanlarını seferber etmekte olup bu çabalarını sürdürecektir." - NEW YORK