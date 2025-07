Türkiye'nin Topyekun Kalkınma Vurgusu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Her daim topyekun kalkınmayı önceliklendirdik. Türkiye'nin sadece batısını değil, doğudan batıya, kuzeyden güneye 81 şehrini kalkınma yolculuğuna dahil ettik" dedi.

Bakanlar Kacır ve Bak, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Kızılkaya ile kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakanlara Milletvekili Mervan Gül de eşlik etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakanlar Kacır ve Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile görüştü. Burada konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de üretim atılımının gerçekleştiğini ifade ederek, "Allah'a hamdolsun Türkiye'nin her yerinde üretim, istihdam, ihracat, yatırım hamlesi var. İşte bugün de Siirt'teyiz. Siirt'imizde Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte inşa ettiğimiz, faaliyete geçirdiğimiz tekstil kentin, tekstil üretim tesislerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Biz inanıyoruz ki yatırımları artırdığımızda, istihdamı yükselttiğimizde Terörsüz Türkiye hedefimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Biz biliyoruz ki üretimin olduğu alın terinin akıl terinin kıymet bulduğu şehirlerimiz aynı zamanda huzurun, güvenin, istikrarın adresi olacaklar. Bu anlayışla gayret gösteriyoruz. 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlayışla Türkiye'de muazzam bir üretim atılımı gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgelerinin sayısını 192'den 369'a çıkardık. Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde üretimde olan fabrikaların sayısını 11 binden 60 bine yükselttik. OSB'lerde istihdam edilen kardeşlerimizin sayısı 415 binden 2 milyon 700 bine çıktı" dedi.

'HER BİR ŞEHRİMİZİN EKONOMİK POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRMEYE GAYRET EDECEĞİZ'

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı sayesinde şehirlerin ekonomik potansiyelinin harekete geçirileceğini belirten Bakan Kacır, "Türkiye bugün pek çok alanda Avrupa'nın lider üretici ülkesi haline geldi. Ticari araç üretiminde Türkiye Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da 1'inci, dünyada 2'nci sıradayız. Demir çelikte, çimentoda, pek çok başlıkta Avrupa'nın en önemli üretim gücüdür Türkiye. ve Türkiye Çin'den sonra Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla sayıda ürünü en fazla sayıda ülkeye ihraç etme kabiliyetine sahip ülkedir. Bu Allah'a hamdolsun AK Parti iktidarlarının 23 yılda attığı temellerin oluşturduğu altyapının bir neticesidir. ve bunun yanında her daim topyekun kalkınmayı önceliklendirdik. Türkiye'nin sadece batısını değil, doğudan batıya, kuzeyden güneye 81 şehrini kalkınma yolculuğuna dahil ettik. İşte Siirt'imizde organize sanayi bölgemize 254 milyon lira kaynak aktardık. Böylelikle organize sanayi bölgemizin faaliyete geçmesini sağladık. OSB'mizde bugüne dek 2300 kardeşimizin istihdam edilmesine imkan tanımış olduk. Buralar refahın, huzurun, kalkınmanın şehirleri olarak Türkiye yüzyılı yolculuğuna en güçlü şekilde devam etsinler istiyoruz. Bu anlayışta Siirt'imizde inşallah yeni projeleri hayata geçirmeye de devam edeceğiz. Yine dün Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla ilan edilmiş yeni teşvik sistemimizin bir önemli bileşeni olarak yayınladığımız her bir şehrimiz için yerel kalkınma hamlesi başlıkları var. Bu başlıklardaki yatırımlarla da her bir şehrimizin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeye gayret edeceğiz. Her bir şehrimizin kendine has fırsatları var. Kendine has hedefleri var. Kendine has potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için daha güçlü teşvikler, destekler sağlayacağız. ve her bir şehrimizde dört yatırım başlığını yerel kalkınma hamlesi programıyla en güçlü şekilde destekleyeceğiz" diye konuştu.

BAKAN BAK: ARTIK TERÖRÜ İSTEMİYORUZ

Terör nedeniyle Türkiye'nin 40 yılda çok şey kaybettiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye çok çok önemli. Terörsüz Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bölge için, bölgenin gelişmesi için gençlerin bu bölgede sporla, kültürle, sanatla bir araya gelmesi için çok çok önemli bir husus, süreç başladı, devam ediyor. Kararlılıkla devam ediyor. Burada hepimizde görev düşüyor. Ülkemiz Çok seviyoruz. Bölgemizi çok seviyoruz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Terörün bize olan maliyetini hepimiz biliyoruz. 40 yıl boyunca çok şeyler kaybettik, çok enerji kaybettik, çok yollar kaybettik, çok insanımızı kaybettik ama ülkemizin bu yükselişinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın desteğiyle ortaya konan bu tablo her hakikaten çok çok önemli. Buna çok sahip çıkmamız lazım. Ben yaklaşık bir 2 ay önce Şırnak'ta idim. Şırnak'ta artık roket sesleri yerine raket sesleri var. Biz orada turnuvaya gittik. Yani burası spor aktiviteleri açısından da spor turizmi açısından da spor yatırımı açısından da gelişiyor. Biz artık terörü istemiyoruz. Bölgenin kalkınmasını istiyoruz. Güçlü Türkiye'yi istiyoruz. Bölgemizin güçlü olmasını istiyoruz. Bu bölgede coğrafyada yaşanan süreçleri hepimiz görüyoruz. Aşağıda Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, kuzeyde, Ukrayna'da, Rusya'da yaşananlar, bölgedeki gerginlikler, İran, İsrail gerginliği, her şey bu bölge için çok zor bir süreç ateşten gömlek olan bir bölgede. Biz güçlü Türkiye'nin, milli teknoloji hamlesinin, savunma sanayinin bütün gücünü ortaya koyan güçlü bir liderlikte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz."

