Türkiye Parlamenterler Birliği 20. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Politika

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Meclislerin Başkanlık Divanı Üyeleri'nin üye olduğu, "Türkiye Parlamenterler Birliği" 20. Olağan Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıldı. Genel Başkanlığa yeniden Nevzat Pakdil seçilirken, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, yönetim kurulu üyesi oldu.

Siyasi hayatı boyunca, Spordan Sanata kadar bir çok görevlerde bulunan MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, İçişleri Komisyonu Başkan vekili görevinin ardından, Türkiye Parlamenterler Birliği yönetimine seçildi. Türkiye Parlamenterler Birliği yeni yönetiminde şu isimler yer aldı. Orhan Erdem (AK Parti Konya Milletvekili) Ahmet Erbaş (MHP Kütahya Milletvekili) Ali Özkaya (AK Parti Afyon Milletvekili) Ali Temur (AK Parti Giresun Milletvekili) Ceyda Bölünmez Çankırı (AK Parti İzmir Milletvekili) Cihan Paçacı (İYİ Parti İstanbul Milletvekili) Uğur Bayraktutan (CHP Artvin Milletvekili) Zeki Korkutata ( AK Parti Bingöl Milletvekili) Mustafa Akış (Ak Parti, 24.Dönem Konya Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı) Canan Candemir Çelik (24. Dönem Bursa Milletvekili) Alparslan Kavaklıoğlu (26. Dönem Niğde Milletvekili) Mahmut Kaçar (26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili) Ömer Faruk Öz (24.Dönem Malatya Milletvekili) Ramazan Kerim Özkan (24.Dönem Burdur Milletvekili)

Türkiye Parlamenterler Birliği 20. Olağan Genel Kurulunun ardından kısa bir açıklama yapan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Türkiye Parlamenterler Birliği, TBMM ve Yasama Meclislerinde üye olarak görev yapmış ve yapmakta olan parlamenterler arasındaki dostluğu, kültürel, fikri ve manevi dayanışmayı sağlamak, bilimsel ve kültürel faaliyetleriyle üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden toplumu yararlandırmak. Siyasi ve kültürel ortamının gelişmesini, Parlamento geleneklerinin yerleşmesini ve demokrasimizin güçlenip devamlılığını sağlamayı' başlıca amaç edinmiş bir birliktir. Bu göreve bizlere layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA