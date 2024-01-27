Türkiye ve Azerbaycan, enerji alanında iş birliğini geliştirmek istiyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ile doğal gaz ve petrol alanında çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Azerbaycan ile bizi biraz daha birbirimize bağlayacak diğer alan, elektrik alanı. Burada da özellikle Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı ve burada üretilecek elektriğin Türkiye piyasasına gelmesi konularını teknik düzeyde ele aldık. Bundan sonraki süreçte bunu daha da ileri götürmek istiyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulundu. Önce Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, daha sonra da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Bakan Bayraktar, görüşmelerin ardından ziyareti değerlendirdi. Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bayraktar, iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin çok üst düzeyde olduğunu, cumhurbaşkanlarının dostluk ve kardeşliğinin, gösterdikleri istikametin bu birlikteliği daha da ileri götürdüğünü vurguladı. Bayraktar, Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinçleri, üzüntüsünü kendi üzüntüleri gördüklerini belirterek, 2'nci Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin Türkiye için de iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

ARZ GÜVENLİĞİ

Azerbaycan'ın enerji alanındaki gelişimini görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Bayraktar, "İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda büyümesi önem arz ediyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklığı, Avrupa'nın ve bölgenin arz güvenliği için çok önemli bir rol üstleniyor. Önümüzdeki süreçte bunun artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Bayraktar, Azerbaycan'ın son dönemde elektrik ve yenilenebilir enerji alanında elde ettiği ilerlemelerin takdire şayan olduğunu, iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin daha çok kurumsallaştığını, geçen yıl Nahçıvan'da yapılan 'Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nun 4'üncüsünün bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini söyledi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye elektrik iletimi konusunda çalışma yürütüldüğünü belirten Bayraktar, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın bu yıl Azerbaycan'da yapılacağını ve tüm dünyanın gözünün Bakü'de olacağını vurguladı.

SİSTEMATİK VE FAYDALI İŞ BİRLİĞİ

Bakan Şahbazov da Türkiye ile her alanda olduğu gibi enerji alanında da sistematik ve faydalı iş birliğini hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye ile petrol, doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji dahil çok geniş gündeme sahip olduklarını belirten Şahbazov, enerji alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Bakan Bayraktar'ın Bakü'deki ikinci durağı Ekonomi Bakanlığı oldu. Bayraktar, burada Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında enerji iş birliği ve yenilenebilir enerji projelerinin perspektifleri ele alındı. Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji de dahil olmak üzere ekonomi alanlarında mevcut ve gelecekteki iş birliği fırsatları ile karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Bayraktar burada Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji alanındaki ortaklığının yeni küresel eğilimlere uygun geliştirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı. Bayraktar, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) alternatif enerji ve diğer alanlardaki tartışmaları canlandıracağını ve yeni iş birliği fırsatları açacağını kaydetti.

STRATEJİK ÇIKARLAR

Bakan Cabbarov da Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü projelerin bölgesel kalkınmaya, istikrara ve güvenliğe hizmet ettiğini ve Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik çıkarlarını güvence altına aldığını vurguladı. Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Bugün hafta sonu mesaisi kapsamında çalışmamızı Bakü'de gerçekleştirdik. Azerbaycan ile Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sık dile getirdiği bir millet iki devlet anlayışıyla bu anlayışa uyumlu şekilde bizler de yoğun bir şekilde enerji alanında iş birliği ve temas içerisindeyiz. Bu kapsamda bugün çalışma toplantıları kapsamında hem değerli meslektaşım Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile hem Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov bey ile çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Elbette ki Azerbaycan ile ilişkilerimizin temelinde doğal gaz ve petrol alanında yaptığımız çalışmalar var. Bunu geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de daha ileriye götürmek istiyoruz. Özellikle bölgesel anlamda birlikte oynadığımız rol, Avrupa'nın arz güvenliğine katkımız, bu konular bugün burada ele aldığımız konular arasında. Onun dışında daha yeni bir alan, Azerbaycan ile bizi biraz daha birbirimize bağlayacak diğer alan, elektrik alanı. Burada da özellikle Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı ve burada üretilecek elektriğin Türkiye piyasasına gelmesi konularını teknik düzeyde ele aldık. Bundan sonraki süreçte bunu daha da ileri götürmek istiyoruz. Elbette bizim artık daha kurumsal hale getirdiğimiz, gelenekselleştirme hedefinde olduğumuz Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu hazırlıklarını da konuştuk. Dördüncüsünü bu yıl gerçekleştireceğiz. Dördüncü toplantı inşallah Türkiye'de olacak. Enerjinin tüm alanlarında malumunuz Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı vasıtasıyla zaten uzun yıllardır Azerbaycan petrolü, Ceyhan Limanımıza oradan da dünya piyasalarına gidiyor. Dünya petrol arzı için çok önem arz eden bir operasyonu uzun yıllardır devam ettiriyoruz, bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu çerçevede bu yapıcı ikili iş birliğimizi iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Burada değerli meslektaşlarımın bize gösterdikleri misafirperverlik, katkılar için onlara tekrar sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum."