Özdağ'ın "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim" sözlerine CHP'den yanıt

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ saat 11.30 gibi kameralar karşısına geçerek Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK GÖNDERECEĞİM"

Bu karar siyaset sahnesini hareketlendirirken; Özdağ'ın açıklamadan önce sosyal medyada mültecilerin gönderilmesini isteyen gençlere verdiği yanıt da konuşulmaya devam etti. Özdağ, "Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'A İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MI VERİLECEK?

Yapılan paylaşım akıllara Özdağ'a Kılıçdaroğlu'na destek vermesi karşılığında İçişleri Bakanlığı mı verileceği sorularını getirdi. Özellikle sosyal medyada gündem olan iddiaya yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

CHP SÖZCÜSÜNDEN GÜNDEM YARATAN HABERE YANIT

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan 7 maddelik mutabakat metnine ilişkin soruları cevaplayan Öztrak, iki genel başkanın bakanlıklarla ilgili herhangi bir konu konuşmadıklarını açıkladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak.



"İKİ METİNDE DE YARGI KARARI OLMADAN ADIM ATILMAYACAĞI YER ALIYOR"

Mutabakat metninin tartışılan 4. maddesine açıklık getiren Öztrak, "Metin son derece açık. 4. madde, Millet İttifakı'nın metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. İki metinde de yargı kararı olmadan adım atılmayacağı net şekilde ifade ediliyor" dedi.

"GÖRÜŞMEDE BAKANLIK KONUSU YER ALMAMIŞTIR"

Öztrak, iki genel başkan arasında herhangi bir bakanlık pazarlığı yaşanmadığını da şu sözlerle ifade etti; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu (cumhurbaşkanlığı kabinesi) Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır."