Özdağ'ın "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim" sözlerine CHP'den yanıt - Son Dakika
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Özdağ'ın "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim" sözlerine CHP'den yanıt

24.05.2023 16:22

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi karşılığında İçişleri Bakanlığı verileceği iddiasına yanıt verdi. Öztrak, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin kazanılması halinde cumhurbaşkanlığı kabinesini Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ saat 11.30 gibi kameralar karşısına geçerek Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK GÖNDERECEĞİM"

Bu karar siyaset sahnesini hareketlendirirken; Özdağ'ın açıklamadan önce sosyal medyada mültecilerin gönderilmesini isteyen gençlere verdiği yanıt da konuşulmaya devam etti. Özdağ, "Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin" ifadelerini kullandı.

CHP'den Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verileceği iddialarına yalanlama

ÖZDAĞ'A İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MI VERİLECEK?

Yapılan paylaşım akıllara Özdağ'a Kılıçdaroğlu'na destek vermesi karşılığında İçişleri Bakanlığı mı verileceği sorularını getirdi. Özellikle sosyal medyada gündem olan iddiaya yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

CHP SÖZCÜSÜNDEN GÜNDEM YARATAN HABERE YANIT

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan 7 maddelik mutabakat metnine ilişkin soruları cevaplayan Öztrak, iki genel başkanın bakanlıklarla ilgili herhangi bir konu konuşmadıklarını açıkladı.

CHP'den Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verileceği iddialarına yalanlama
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

"İKİ METİNDE DE YARGI KARARI OLMADAN ADIM ATILMAYACAĞI YER ALIYOR"

Mutabakat metninin tartışılan 4. maddesine açıklık getiren Öztrak, "Metin son derece açık. 4. madde, Millet İttifakı'nın metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. İki metinde de yargı kararı olmadan adım atılmayacağı net şekilde ifade ediliyor" dedi.

"GÖRÜŞMEDE BAKANLIK KONUSU YER ALMAMIŞTIR"

Öztrak, iki genel başkan arasında herhangi bir bakanlık pazarlığı yaşanmadığını da şu sözlerle ifade etti; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu (cumhurbaşkanlığı kabinesi) Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır."

YORUMLAR (6)
  • Onur Dursun: Sırf Ümit Özdağ için Sinan verdiğim oyu Kılıçdaroğlu na ceviricem. Cevap Yaz 7 34 Yayından Kaldır
  • Arif Oruç: Şimdiden bir biriden haberleri yok gelde gerisini düşün Cevap Yaz 95 62 Yayından Kaldır
  • Özgür Yolcu: sen ilk önce kurduğun partilerdekileri gönder Cevap Yaz 27 6 Yayından Kaldır
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Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu ile Özdağ 7 maddede anlaşmaya vardı Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu ile Özdağ 7 maddede anlaşmaya vardı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'ın 'İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim' sözlerine CHP'den yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özdağ'ın "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim" sözlerine CHP'den yanıt - Son Dakika
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