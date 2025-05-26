Uyuşturucu Mücadelesi Birinci Gündem Olmalı

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelenin birinci gündem olması gerekiyor. Bu konuyu birinci gündemimiz haline getirmezsek, önümüzde doğum oranlarını bile konuşamayacağız ve çocuklarımız; insan olabilmek, sağlıklı olabilmek, yaşayabilmek, aile kurabilmek, insanlık için faydalı işler yapabilme eşiğinin tamamını kaybedecek" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde '2'nci İl Başkanları Toplantısı' öncesinde gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Ağıralioğlu, konuşmasında Türkiye'de doğum hızının 1.54'e düştüğünü ve bu konuda Türkiye'nin Avrupa'nın gerisinde kaldığını ifade etti. Doğum hızının düşmesinin Türkiye için bir beka sorunu olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Milli güvenlik konseptine oturtulması gereken bir beka sorunumuz daha vardır. Uyuşturucu ve bahis tezgahında Türk milletinin geleceği karartılmaktadır. Çocuklarımız uyuşturucu ve bahis tezgahlarında memleket taşımak için, yarınları için, aileleri için, sevenleri için, devletleri, milletleri ve insanlık için hayaller kurmaları gerekiyorken, uyuşturucu bataklığında, bahis tezgahlarında yok olup gitmektedir. Dolayısıyla devletimizin, hükümetin kurmaylarının odaklandığı bir milli güvenlik konseptine oturtulmuş seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığında muhtarlığa, devletin kurumlarından toplumun bütün kesimlerine bu mevzuda hassasiyet gösterilecek bir seferberlik programının uyuşturucu ve bahisle mücadele eşiğinde yeniden planlanması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelenin birinci gündem olması gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Bu konuyu gündemimiz haline getirmezsek, önümüzde doğum oranlarını bile konuşamayacağız. Artık insan olabilmek, sağlıklı olabilmek, yaşayabilmek, hayaller kurabilmek, aile kurabilmek, bir millete mensup olabilmek, insanlık için faydalı işler yapabilmek eşiklerinin tamamını kaybedecek çocuklarımız. O yüzden, birinci gündemin uyuşturucu ve bahis tezgahında yitip gitmekte olan çocuklarımız olmasından hareketle bu konuya devletin, hükümetin odaklanmasını istiyoruz. Teşkilatlarımız bu mevzuda toplumsal farkındalığı yükseltmek için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapacaklar" diye konuştu.

'VERECEĞİNİZ ZAMLARI DOĞRU HESAPLAMANIZ, MİLLETİNİZE BORCUNUZDUR'

Ağıralioğlu, Türkiye'de enflasyon ve yüksek faiz altında zorlanan kesimlerin olduğunu belirterek, "Enflasyona bağlı olarak verilen zamlar birkaç ay içinde kaybedildi. Asgari ücretliler verdiğiniz zammın 4 bin lirasını, emekliler verdiğiniz zammın 2 bin 500 lirasını kaybettiler. Temmuzda enflasyon farkları hesaplanacak. Enflasyonla mücadele programınız aksamasın diye TÜİK üzerinden enflasyonu baskılayarak zam vermeme teamülünüz var. Ama verdiğiniz zamlar insanların cebinden çıkan parayla, alabildikleri imkanlar arasındaki insanlara huzursuzluk, yaşam zorluğu olarak yaşatıyorlar. Hükümeti uyarıyoruz; enflasyonla mücadele bakan ve rakam değiştirerek olmaz. Enflasyonla mücadele programınızın mağduru asgari ücretli ile emekli olmaz. Bu mücadele programının yükünü, en dezavantajlı grupların üstüne yıkamazsınız. Emekliye, asgari ücretliye vereceğiniz zamları doğru hesaplamanız, enflasyona bağlı kayıpları telafi etmeniz milletinize borcunuzdur" ifadelerinde bulundu.

'İHTİYACINIZ KADAR KONTENJAN AÇMALISINIZ'

Ağıralioğlu, atanamayan öğretmenlerle ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şöyle konuştu;

"386 bin kişilik bir yığılma var. Her sene 100 bin mezununuz var. KPSS'den aldıkları puanlara rağmen kadrolar yetersiz diye KPSS sınavlarının boşa gitmesine çocuklarımızın feryadı var. Çocuklarınızı duymuyorsunuz. Çocuklarınızı eğitim fakültelerine alırken, kontenjanları planlamıyorsunuz. Sonra mezun olan çocuklara da 'iş vermek zorunda mıyız?' diye saçma sapan konuşmalar yapıyorsunuz. Eğer ihtiyacınız yoksa, ihtiyacınız kadar kontenjan açmalısınız. Bu yığılmayı doğru yönetmelisiniz. Akademiyi alacağınız çocukları bir daha sınava tabii tutup çocukları yarış atına çevirmek yerine KPSS'de aldıkları puanlara göre evlatlarımızı akademiye yetiştirebilirsiniz. Bugün mağduriyetlerine sebep olan siyasetçilerin boyları kadar kitap bitirmiş çocuklarınıza saygılı davranırsınız."

Anahtar Parti'nin, Türkiye'nin sorunları karşısında çözümler üreteceğini ifade eden Ağıralioğlu, "Anahtar Parti; sesi duyulmayanların sesi olma hassasiyetini yönetecek. 'Bizi duyan, gören bir siz kaldınız' hassasiyetinin merkezinde, il başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, MYK üyelerimiz, divan üyelerimizle hep beraber memleketimizin sorunları için mücadele edeceğiz. Faiz ve enflasyon altında memleketin bütün birikimini kaybettirdiniz ülkeye. 1 buçuk yıldır, '2 berberin birbirini tıraş ederek zengin olması' stratejisi uygulayarak, dövizi baskılayarak, faizi de yükselterek ekonomiyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ekonomi bu savrulmayı kaldıramayacak. Bizi deneme tahtasına çevirdiğinizi düşünüyoruz. Bu memleket birikimlerini sizin heveslerinize kurban vermekten yoruldu" diye konuştu.