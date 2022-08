Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez (2)

VEFA SALMAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: 14'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ

Marmara depreminin yıl dönümünde, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını da burada gerçekleştirdi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu '14'üncü cumhurbaşkanımız' diyerek sunan Salman, "Bütün Türkiye olduğu gibi Yalova da diyor ki 'Geliyor gelmekte olan'. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, Yalova'yı çok ama çok mutlu ettiniz. Salon kalabalık, çok sıcak, grup toplantısı yapılacak. Hepiniz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz; 14'üncü cumhurbaşkanımızın. Ağzımız, ağzınız, yüreğiniz, beyniniz, hepiniz alışsın. Ben sokakta gezmeye devam ediyorum. Bunu kendi fikrim olarak değil, sokağın sesi olarak dile getiriyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: HİÇ KİMSE UMUTSUZ OLMASINVefa Salman'ı dinledikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hiç kimse umutsuz olmasın. Hiç kimse en ufak bir endişeye kapılmasın. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye güzel bir ülkedir. Türkiye'de hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Hiç kimse inancı dolayısıyla ötekileştirilmesin. Hiç kimse kimliği dolayısıyla ötekileştirilmesin. Hiç kimse yaşam tarzı itibarıyla ötekileştirilmesin. Bir hedefim var; herkesin işi, herkesin aşı olsun. Tek amacımız kadın erkek eşitliği olsun. Bu ülkede hepimiz bu cennet gibi vatanda huzur içinde yaşayalım. Her evde huzur, her evde bereket olsun. Bunları istiyorum" dedi.Kürsüden hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, 5 farklı şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Bakınız ben sık sık '5'li çete'lerden ve '5'li çete'lerin bu ülkeye açtığı felaketlerden de söz ederim. '5'li çete' dediğim şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. ya Allah aşkına başka bu işi yapacak adam yok mu bu memlekette? Bunlar büyük bir kısmı, daha doğrusu 'tamamı' diyeyim, mallarının büyük bir kısmını da paralarını da İngiltere'ye götürdüler. Vergi cennetlerine götürdüler. Oralarda mal mülk alıyorlar. Amerika'ya götürdüler. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu gelirse biz kurtaracağız. Sözüm söz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım. O paraların tamamını getirip, bu millete vereceğim. Bunlara bir de gelir garantisi veriyorlar. Yani işi yap, asla zarar etmeyeceksin. Bu memleketin nasıl soyulduğunu herkesin bilmesi lazım. Sadece benim değil. Vatanını seven, ülkesinin bağımsızlığı, güzelliği için mücadele eden, hak, hukuk ve adaleti savunan herkesin bu gerçekleri bilmesi lazım."'BU KARDEŞİNİZ HAK, HUKUK, ADALETTEN YANA'"50 milyon euroya yapılan havalimanlarına 208 milyon euro garanti veriliyor" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Zafer Havalimanı, Kütahya , 50 milyon euroya yapılmış. Maliyeti 50 milyon euro. Verilen garanti 208 milyon euro. 50 milyona yapıyorsun, 208 milyon euro garanti var. Kim ödüyor parayı? Bu milletin fakiri fukarası ödüyor. Kamu müteahhitlerinin hepsi perişan vaziyette. Demir, çimento, mazot fiyatları, işçilik arttı dolayısıyla onların hepsi perişan vaziyette. 'İflasla karşı karşıyayım. Bize de bir şey yapın' diyorlar. '5'li çete'nin altında olursan sana da bir şeyler yapılır. Benimle temasa geçmek istediler ama bu kardeşiniz hak, hukuk, adaletten yanadır. Gelecekte oturacağız, masada konuşacağız. Onların hakkını hukukunu teslim edeceğim. Yok öyle bir şey. Ben bu milletin, bu fakir milletin, vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım. Bunu herkesin bilmesini isterim."'KUR KORUMALI MEVDUAT, ATOM BOMBASI'Hükümetin faize karşı olduğunu fakat devlet bütçesinden faiz ödediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "'Faize karşıyız, faizi yükseltmeyeceğiz' diyorlardı. Bir adam durup dururken niye 'Ben faize karşıyım' der? Çünkü çok faiz ödüyordur. Onun gizlenmesini ister. Tefecilere çalışan bir iktidar var. 2002, 2003, 2022 yıllarında bizim devlet bütçesinden ödediğimiz faiz, 253 milyar 541 milyon dolar. 523 milyar 441 milyon dolar devlet bir avuç kişiye faiz ödemiş. Her ay ödediğimiz faiz 2 milyar 127 milyon 407 bin dolar. Her gün ödediğimiz faiz 73 milyon 239 bin dolar. Her saat ödediğimiz faiz 3 milyon 51 bin dolar. 'Faize karşıyız diyorlar' değil mi? Bu faizi kim ödüyor? Sizler ödüyorsunuz. Çiftçi, esnaf, taksici, kasap, apartman görevlisi, çalışan işçi ödüyor. Hepimizin gırtlağından kesiyorlar, bunlara faiz ödüyorlar. 'Efendim doları düşüreceğiz, kur korumalı mevduat getirdik' diyorlar. Ne demek kur korumalı mevduat? Yeni bir soygun şekli. Diyor ki 'Getir. Paranı bankaya yatır. Sana faiz vereceğim'. Sen faize karşıydın. Bu kur korumalı mevduat ekonominin kalbine konulmuş atom bombasıdır. Bir avuç kişi orada dünyanın parasını kazanıyor. Keyfi yerinde. Devlete 5 kuruş vergi vermeyecek. 60 milyar lira para veriyorsun, 6 ayda. Kim ödüyor? Sizler ödüyorsunuz" diye konuştu. 'HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK'İktidara gelmeleri halinde aile destek paketleriyle vatandaşı destekleyeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim inancımızda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Aile destekleri sigortası; bir aile fakirse bir aile yoksulsa o ailede yoksulluk varsa onun yoksulluğunu afişe etmeden, insanın onurunu koruyarak o ailede kadının banka hesabına düzenli her ay bir aylık yatıracaksın. Kadın gidecek, işçi gibi memur gibi emekli gibi parasını çekecek, çoluk çocuğun ihtiyacını karşılayacak. Buna 'aile destekleri sigortası' diyoruz. Cumhuriyetin kuruluş ayarlarına geri döneceğiz. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama yapılacak. Süs bitkileri konusunda Yalova'yı biliyorum, az önce gezdim, olağanüstü güzel çalışmalar, güzel yerler var" diye konuştu.'HAKİMSİN, OTUR KARARINI VER'Kılıçdaroğlu, konuşmasında, İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile ilgili davanın sürekli ertelendiğini de söyleyerek, "Yargıç yani hakim davayı sürekli erteliyorsun; kardeşim, otur kararını ver. Hakimsin sen. Hakim neye göre karar verir? Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Bakın kanuna göre değil, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir" dedi.'HER KURUŞUN HESABINI VERECEĞİZ''6'lı masa' ile ilgili de açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6 parti liderinin 2023 seçimleri için bir araya geldiğini ve Türkiye'yi dünyada örnek ülke konumuna getirmek için sürekli çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yüzyılın acıları var, başbakanlar idam edildi bu ülkede, gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi bu ülkede, darbeler oldu bu ülkede. Artık cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma zamanı, artık kucaklaşma, artık helalleşme zamanı, artık hatalarımızla yüzleşme zamanı. Biz bunu yapacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Liyakat sistemini yeniden getireceğiz, devlet saydam olacak, devlet açık olacak. Eğer sen elde ettiğin, topladığın verginin hesabını veremiyorsan, devlet olarak görevini yapmıyorsun demektir. 6 lider anlaştık, 6 lider yeni bir kurum kuruyoruz. Parlamentoda meclis iç tüzüğünü değiştirerek kesin hesap komisyonu kuracağız. Yani bir önceki yılın paraları nerelere harcandığı, kesin hesap komisyonunda görüşülecek. Orada kesin hesap komisyonu başkanlığını da ana muhalefet partisine vereceğiz. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Her kuruşun hesabını vereceğiz ki sadece Türkiye değil, dünyaya da örnek olan bir ülke olalım."