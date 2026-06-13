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Yangınla Mücadele Gücü Arttı

Yangınla Mücadele Gücü Arttı
13.06.2026 13:25
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Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün artırıldığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarına karşı mücadelede hava gücü itibarıyla 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracımızla yeşil vatanımıza kalkan olmaya devam edeceğiz. Bu gücümüzle de 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık. Bu yıl itibarıyla geçtiğimiz yıllara göre kabiliyet ve kapasitemizi artırdık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir programı kapsamında Selçuk Efes Havalimanı'nda düzenlenen Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında Programı'na katıldı. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, OGM personeli ve sivil toplum kuruluşu personeli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Yumaklı, "Orman yangınlarıyla mücadele sadece afetle mücadele değildir, ülkenin geleceğini korumak adına yapılmış çalışmalardır. Bu mücadeleyi; vatan toprağını koruma, milletimizin ortak mirasına sahip çıkma ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğunu hissederek çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KABİLİYET VE KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK'

Orman yangınlarıyla mücadelede temel prensiplerinin yangını çıkmadan önlemek, çıkan yangını hızlıca tespit etmek ve en kısa sürede müdahale etmek olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Bugün orman yangınlarına karşı mücadelede hava gücü itibariyle 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracımızla yeşil vatanımıza kalkan olmaya devam edeceğiz. Bu gücümüzle de 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık. Bu yıl itibarıyla geçtiğimiz yıllara göre kabiliyet ve kapasitemizi artırdık" dedi.

Bakan Yumaklı, hava gücünde yeni uygulamaları devreye aldıklarını belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık hava araçlarımız, yangın risk haritaları, meteorolojik veriler, dijital sistemler ve merkez koordinasyonla en doğru yerde konuşlandırılıyor. Riskin arttığı bölgelerde, hava araçlarımızı dinamik olarak konuşlanmasına dair, ihtiyaç duyulan alanlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlıyoruz. Bu yıl ilave edilen 11 yeni konuşlanma noktası oluşturduk. Hava araçlarımızın, yangınlara bu vesileyle daha etkili ve daha hızlı müdahale etmesini hedefliyoruz."

'YANGINLA MÜCADELEDEKİ GÜCÜMÜZÜ ARTIRDIK'

Çok hafif sınıf helikopterlerinin de yangının ilk dakikalarında kendilerine yakın mesafede bildirilen yerlere hızlı müdahale sağlayabildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Hava araçlarımızın tamamı yakın su kaynakları, risk haritaları, dinamik konuşlandırma ve canlı görüntüleme sistemleriyle birlikte daha verimli yönetilmesi adına hazır durumda. Bu yıl kara gücünü de önemli ölçüde arttırdık. 5 bin 339 idi, 5 bin 550'ye çıktı. Arazöz sayımızı bin 766'dan bin 930'a, ilk müdahale aracı sayımızı 2 bin 742'den 2 bin 751'e, iş makinesi sayımızı ise 831'den 868'e yükselttik. Mevcut yangın havuz ve göletlerimize ilave olarak bu yıl 55 yeni yangın havuzu ve gölet ekleyerek yangınla mücadeledeki gücümüzü artırdık. Böylece bütün Türkiye'de 4 bin 852 yangın havuz ve gölete ulaştık" dedi.

'TÜRKİYE YANGINLA MÜCADELE VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNDE DÜNYADA OTORİTE'

Türkiye'nin yangınla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde dünyada bir otorite olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın yanında teknolojinin tecrübeyle birleşimi anlamında önemli bir husus. İnsansız hava araçları sayesinde ormanların bütün halinde gece-gündüz 7 gün 24 saat izlenebiliyor, dumanın erken görülüyor, yangın riskini daha hızlı değerlendiriyor, ekiplerimizi sahaya hızlıca müdahil olması en büyük gücümüz. Sadece gözle değil; yapay zekayla birlikte karar destek sistemlerine aktarılıp değerlendirilmesi son derece önemli. 2026 yılında yapay zeka destekli yangın risk haritalarımızı kullanıma aldık. Bu haritalar; sıcaklık, rüzgar, topoğrafya, yanıcı madde tipi ve kuraklık gibi birçok parametreyi içinde barındırıyor. Yangın riskini 7 gün önceden tahmin edebilecek şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, 2021 yılından bu yana kullandıkları Yangın Yönetim Yazılımı'nı güncellediklerini de dile getirdi. Arazözlere sıcaklık, nem ve rüzgar ölçen sensörler takıldığını belirten Bakan Yumaklı, orman yollarının da navigasyon sistemine aktarıldığını belirtti.

'BU GÜNLERDE DIŞARIDA HERHANGİ BİR ATEŞ YAKILMAMASI GEREKİYOR'

Yangınla mücadelede insan kaynağı gücünün her geçen yıl arttığını aktaran Bakan Yumaklı, görev alan personel sayısının bu yıl 3 bin kişi artarak 28 bin kişiye ulaştığını, 132 bin olan gönüllü sayısının da 138 bini olduğunu belirtti. Geçen yıl yangınların yüzde 91'inin insan kaynaklı çıktığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Hava sıcaklıklarının arttığı ve artmaya devam edeceği bu günlerde dışarıda herhangi bir ateş yakılmaması gerekiyor. İzmarit atmamalı, anız yakmamalıyız. Riskli davranışlardan uzak durulmalı. Kıvılcım çıkaracak herhangi bir şey devasa orman yangınlarına, ekosistem, yerleşim yerleri ve zümrüt yeşili ne varsa yok edeceğini unutmamak lazım. Şüpheli bir duman gördüğümüzde, hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim" dedi.

'ORMAN TEŞKİLATI HER GEÇEN GÜN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR'

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban ise yangınla mücadele konusunda orman teşkilatının her geçen gün gücüne güç kattığını söyleyerek, "Dünyada orman yangınlarıyla mücadele konusunda en iyi ülkeyiz diyebiliriz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde bu sezon dahil olmak üzere hiç yangınla karşılaşmayız, hiçbir metrekare yerimiz yanmaz ama yangın durumunda da tüm teşkilatımız hazır" dedi.

'ÖRNEK ALINAN BİR ÜLKE DURUMUNDAYIZ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede örnek alınan bir ülke durumundayız. Orman yangınıyla mücadele yangın anında yapılan bir çalışma değildir. Esas yangınla mücadele yangından önce yapılan çalışmalarla yapılır. Biz de bu noktadan vatandaşlarımızın yangınlar konusunda hassasiyet göstermeleri hususunda farkındalık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece sorumluluğu vatandaşlarımıza bırakarak bu işin içinden çıkmak doğru değil. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 48 bin mesai arkadaşımız gece-gündüz görevlerini ifa ediyor ve görevden değil gönülden anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "İzmir'de geçen yıl önceki yıllarla birlikte 320 orman, 340 da orman dışı yangın yaşadık. Yangınların önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bazı yangınlar yerel yönetimlerin sorumluluğundaki eksikliklerden kaynaklanabiliyor. Buca'daki yangın insan kaynaklıydı, Gaziemir ve Narlıdere'deki yangınlar ise çöp toplanmamasından çıktı. Yerel yönetimler üzerlerine düşen görevleri yerine getirirse bu tür sorunlar yaşanmaz" diye konuştu.

Program sonunda Selçuk Müftüsü Ömer Ünal dua etti. Orman Genel Müdürlüğü personeliyle aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Teknoloji, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Yangınla Mücadele Gücü Arttı - Son Dakika

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