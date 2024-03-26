Yargıtay'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor - Son Dakika
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Politika

Yargıtay'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek seçim Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk arasında geçecek.

26.03.2024 09:01  Güncelleme: 09:13
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Yüksek yargıdaki seçimler hız kesmiyor. Anayasa Mahkemesi başkanlığınaKadir Özkaya'nın seçilmesi sonrasında bir sandık da Yargıtay'da kuruldu. Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yargıtay'daki seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek.

4. TURDA 3 İSİM YARIŞACAK

5 adaylı Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde adaylar 3 turda da 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Bu sonuçla yarın Yargıtay Başkanlığı seçimleri için 4. tur oylama yapılacak. Seçim, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk arasında geçecek.

İlk turda alınan oylar:

  • Yargıtay Başkanı Akarca: 88
  • 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71
  • 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70
  • Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50
  • 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. turda alınan oylar:

  • 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94
  • Yargıtay Başkanı Akarca: 82
  • 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74
  • Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46
  • 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36

3. turda alınan oylar:

  • Yargıtay Başkanı Akarca: 110
  • 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 96
  • 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 96
  • Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 22
  • 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 10

4. TURDAN DA SONUÇ ÇIKMAZSA NE OLACAK?

İlk üç oylamada sonuç alınmadığında seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21.01.1963 tarihinde Şirvan'da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/ Ulubey, Van/ Gevaş, Aydın/ Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanınca 18.05.2015 tarihinde birinci kez, 21.05.2019 tarihinde ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24.03.2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966'da yılında Antakya'da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

Ömer Kerkez mezuniyetin ardından Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı.

Kerkez, 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi başkanlığı için yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Ömer Kerkez, dairenin yeni başkanı oldu.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak bu alanda eğitim almıştır. Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlamıştır. Meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapmıştır. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştır. Yargıtay'daki kariyeri boyunca önemli görevlerde bulunan Şentürk, aynı zamanda dairede en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. 2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir. Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yargıtay\'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor

Mehmet Akarca, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aytekin: Başkanımız murat kurum 1 2 Yanıtla

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