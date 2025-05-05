\'Yemek kartı istedim vermediler\' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) katıldığı cenaze programı çıkışında düzenlenen saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırgan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu belirtildi. Yakalanarak gözaltına alınan saldırgan ilk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'ninsokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." dedi.

YEMEK KARTI İDDİASI YALANLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun "CHP'den yardım alamadığım için öfkelendim" yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. "Bu kişinin 8 aydır Beyoğlu Belediyesi'nden düzenli olarak yardım aldığı bilgisi elimizde. Belediye başkanımıza sorduk, sistemde kayıtlı. Söyledikleri doğru değil" dedi.