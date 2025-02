Yeni Yol Partisi Toplantısında Kritik Açıklamalar

Politika

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin, TBMM'de Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, üç partinin genel başkanı gündeme ilişkin konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İliç'te meydana gelen maden faciasına ilişkin hala asıl sorumluların bulunamadığını, sonraki kazaları önlemek için de bir adım atılmadığını savundu.

Meclis'te kurulan araştırma komisyonu raporunun henüz yayımlanmamasına tepki gösteren Arıkan, faciaya neden olan toprak kaymasının bulunduğu alanın hangi bakanlığın sorumluluğunda olduğunu da bulamadıklarını ifade etti.

Türkiye'de yaşanan tüm mağduriyetlerin kaynağının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu savunan Arıkan, sistemin çözüm değil "mağduriyet ürettiğini" halkı değil rantı düşündüğünü, adaleti değil keyfiyeti esas aldığını ileri sürdü.

Donald Trump'ın ABD başkanlığından çok, " Gazze'de emlak tüccarlığına soyunduğunu" belirten Arıkan, Trump'ın "korkutarak sonuç almaya çalıştığını, blöf yaparak kumar oynadığını" söyledi.

"Bölgemizde ve özellikle Gazze'de yaşananlar maalesef ki Müslüman ülke liderlerinin sessizliğinden kaynaklanmaktadır." diyen Arıkan, Trump'ın "pervasız konuşması" karşısında Gazzelilerin asla geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Mahmut Arıkan, "Artık cılız çıkan seslere tahammülümüz kalmadı, yol haritası netleşmeli, saflar sıklaşmalıdır. Gazze hiçbir algı operasyonuna kurban edilmemelidir. Vakit birliğin, cesaretin, dirayetin ve icraatin vaktidir. Her şeyden önce ateşkesi ihlal eden İsrail'in ateşkese uyması için uluslararası bir baskı kurulmalı, yaşanan ihlallere son verilmelidir. Bir an önce Gazze'nin imarı konusunda İslam dünyasının, İslam İşbirliği Örgütü çatısı altında, koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlayacak bir yapıyı kurmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Gazze'yi İslam dünyasının imar etmesi gerektiğini dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

"Gazze'nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze Barış Gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır. Bu barış gücünde, soykırım davasını açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere soykırım ve işgal karşıtı tüm ülkeler bulunmalıdır. ve bu Barış Gücü ne pahasına olursa olsun Gazze'yi teslim etmemelidir. Hiç kimse şunu unutmasın, Amerika'ya devredilmiş Gazze bir daha Gazzelilerin olmayacaktır. Gazze'yi teslim eden, görmezden gelen, 'Bize dokunmasın da ne yaparsa yapsın.' diyen sadece Gazze'yi gözden çıkarmamış, aynı zamanda kendi topraklarını da sıraya koymuş demektir."

"Gazzeliler, otonom bir bölge olarak Türkiye'ye bağlansınlar"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, Allah'tan şifa diledi.

Deprem bölgesinde mağduriyetlerin devam ettiğini belirten Davutoğlu, 691 bin kişinin halen konteyner kentlerde yaşadığını savundu.

Trump'ın 2'nci Dünya Savaşı sonrasında oluşan bütün kurumları ve değerleri "yerle bir etmeye karar verdiğini", İnsan Hakları Konseyinden çekilerek Birleşmiş Milletler'in "özünü yok ettiğini" belirten Davutoğlu, şu anda uluslararası hukukun fiilen yok olduğunu dile getirdi.

"Herkes ayağını ona göre denk alsın. Kimse artık kendi sınırının bütünlüğünden emin olamaz." diyen Davutoğlu, ABD'nin alüminyum ve demir için getirdiği yeni ek vergiyle "Dünya Ticaret Örgütünün dibine dinamit koyduğunu" ifade etti.

Yeni "emperyal sömürgecilik düzenine" geçildiği görüşünü paylaşan Davutoğlu, "İki grup var artık dünyada. Bir grup uluslararası hukuku, ahde vefayı savunanlar, bir tarafta da ırkçılığı, insanlığın ortak paydası yerine katı bir ulusal çıkarcılığı, değerleri yerine gücü esas alan bir taraf kuruluyor. Bundan sonra kutuplaşma burada." dedi.

Gazzelilerin son meşru devletinin Osmanlı olduğunu belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

" Osmanlı Devleti'nin meşru sürekliliği olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Gazzelilerin doğal bir tarihdaşımız ve vatandaşımız muamelesiyle, Gazzeliler referandum yapsınlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne, Filistin Devleti kurulana kadar, otonom bir bölge olarak bağlansınlar. Otonom bir bölge olarak, karar Gazzelilerin. Amerika oradan gelip Gazze'ye el koyacak da biz, dedelerimizin savaştığı ve hala Osmanlı tebası olmak dışında bir vatandaşlık almamış olan Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız zannediyorlar. Eğer bir göç olacaksa, Trump, İsraillilerin 100 yıl önce taşıdığınız o çok kıymetli siyonistlerinizi Amerika'daki bol topraklarınızdan bir yere götürün."

İç siyasetteki gelişmelere de değinen Davutoğlu, iktidarıyla ve muhalefetiyle 3 yıl sonra yapılacak seçimlere ilişkin "bir yarışın" bulunduğunu söyledi.

Ahmet Davutoğlu, "İktidar, Sayın Erdoğan'dan başka kazanabilecek bir aday çıkaramayacağı kuşkusu, korkusu içinde Erdoğan'a ebedi Cumhurbaşkanlığı verme peşinde. Muhalefet de sanki üç ayrı parti varmış gibi üçlü zirveler yaparak bir alternatif Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak peşinde. İktidara söylüyorum, bu deprem felaketinden sonra birinci vazifeniz İstanbul depremini düşünmektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına söylüyorum, senin işin, ne zaman yapılacağı belli olmayan seçime hazırlanmak değil, İstanbul depremine hazırlanmak." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adaylığı bana da soruluyor." diyen Davutoğlu, "Çok net söylüyorum. Dünya böyle bir yangın yeriyken, Gazze'de bu soykırım yaşanırken, ülke ekonomisi yanarken, 96 bin esnaf kepenk kapatmış, geniş tanımlı işsizlik yüzde 28'i bulmuşken, emeklilerimiz, engellilerimiz feryat ederken, 3 yıl daha süre olan Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünerek ona göre yatırım yapmayı, onu konuşmayı zül addederim." şeklinde konuştu.

"Bunların gerçekten gözü dönmüş, insanlıktan nasibini almamışlar"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuşmasına "Gazze, Gazzelilerindir. Gazze, bağımsız bir Filistin devleti için direnenlerindir." sözleriyle başladı.

Filistinlilerin İsrail'e ve ABD'ye verecek tek bir karış toprağının bulunmadığını vurgulayan Babacan, geçen onlarca yıl boyunca nesillerin değiştiğini fakat Filistin direnişinin değişmediğine dikkati çekti.

İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümlerin sonunda Uluslararası Adalet Divanında soykırımcı olarak damgalandığını anımsatan Babacan, "Batı ülkelerinin çoğu bir zamanlar savunucusu oldukları her türden ahlaki değeri çöpe atmakta bir beis görmüyorlar. Şimdi de cumartesi öğle saatine kadar ultimatum veriyorlar. 'Ateşkesi bozacağız. Gazze'yi cehenneme çevireceğiz.' diyorlar. Bunların gerçekten gözü dönmüş, insanlıktan nasibini almamışlar." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davaya Türkiye'nin, müdahil olmak için dilekçesini 7 ay sonra vermesini eleştiren Babacan, "Siz, Türkiye'yi zayıflamış ekonomisiyle, zayıflamış adalet sistemiyle ve zayıflamış itibarıyla kırılgan bir ülke haline getirdiniz. Türkiye'yi mazlumların, gariplerin, Filistinlilerin yanında olamayan bir ülke haline düşürdünüz." diye konuştu.

İktidarın 2025 sonu enflasyon tahminini belli aralıklarla yükselttiğini kaydeden Babacan, "Siz hukuktan, adaletten sapıp bu ülkede enflasyonu tek haneye indiremezsiniz. Bu olmayacak. Tek haneli enflasyon hedeflerini, hayallerini erteledikçe erteliyorlar. Daha da çok erteleyecekler. Sürekli bahane, sürekli mazeret." dedi.