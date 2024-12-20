Yeniden Refah Partili Bekin, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına gerekli önemin verilmesini istedi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partili Bekin, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına gerekli önemin verilmesini istedi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı konusunda yeni stratejiler ortaya koyabilmek ve Türkiye ile diğer üye ülkelerin saygınlığını önceleyebilecek güven artırıcı, köklü önlemlerin bir an önce ele alınması artık kaçınılmaz bir hal almıştır.

20.12.2024 15:48
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı konusunda yeni stratejiler ortaya koyabilmek ve Türkiye ile diğer üye ülkelerin saygınlığını önceleyebilecek güven artırıcı, köklü önlemlerin bir an önce ele alınması artık kaçınılmaz bir hal almıştır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da, Suriye'de, Keşmir'de, Arakan'da, Libya'da, Irak'ta Müslümanların var olma ve yaşama haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

Söz konusu ülkelerde duvarlar ve dikenli tellerle çevrili alanlara sıkıştırılan mazlum insanların sefalete ve ölüme terk edildiğini dile getiren Bekin, "Bu tahakkümcü küresel güç odaklı anlayış, bir domino etkisiyle birçok ülkede yeni kırılmalara neden olmaktadır. Yeni dünya düzeni anlayışı ile hareket etmeyi kendilerine vazife gören, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin birer parçası olarak görev yapan sözde imtiyazlı kurucu beş ülke, üye ülkeler nezdinde ortaya çıkan sorunlara adil, tarafsız ve kalıcı yaklaşımlı anlayışla çözümün tarafı değil adeta sorunun birer parçası haline gelmektedirler." ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da bir araya gelen hükümet ve devlet başkanları zirvesinde D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurulduğunu anımsatan Bekin, son dönemde dünyada yaşanan önü alınamaz sorunlar, çatışmalar ve savaşlar için çözüm arayışlarının hız kazandığı ortamda D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatının öneminin gün geçtikçe arttığını söyledi.

"Batı'nın kendilerini sömürmesine küçük çıkarları uğruna göz yuman sözde Müslüman yöneticilerin hala kendi aralarında D8 gibi güçlü bir ittifaka işlerlik kazandırarak güçlendirme yoluna gitmemeleri, küresel yönetişimde geleceğe yönelik kaygıları daha da artırmaktadır." diyen Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak Mısır'da gerçekleştirilen D8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de ne yazık ki temennilerden öteye gitmeyen bir yaklaşımın ortaya konulduğunu görmek mümkündür. D8 konusunda yeni stratejiler ortaya koyabilmek ve Türkiye ile diğer üye ülkelerin saygınlığını önceleyebilecek güven artırıcı, köklü önlemlerin bir an önce ele alınması artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Türkiye'nin geleceğinin Avrupa Birliği üyeliğinde olduğunu her fırsatta dile getiren ve 23 yıllık AK Parti iktidarı döneminde D8 konusunda ise hiçbir ciddi adım atamayan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan böyle bölgesel ve küresel gerçekleri göz ardı etmeden D8 konusunda geç de olsa bir an önce gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

Bekin, D8 mimarisi üzerine şekillendirilecek yeni dış politik anlayış ile Türkiye'nin, sorunların çözüm merkezi olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partili Bekin, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına gerekli önemin verilmesini istedi - Son Dakika

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