Yeniden Refah Partisi, İmamoğlu\'ndan para mı aldı? Suat Kılıç Haberler.com yayınında yanıtladı: Ahlaksız bir iddia

Politika

Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç, Haberler.com'a önemli açıklamalarda bulundu. " İstanbul'da aday çıkartmanız karşılığında İmamoğlu'ndan para alındı mı?" sorusuna yanıt veren Kılıç, "Bunun ahlaksız bir iddia olduğunu ifade ettik. Bu iftiranın sahipleri hakkında da yetkili kurullarımızın yargı yoluna gideceğini de beyan ettik. Kim bunu iddia ediyorsa iddiasını ispat etsin. Yalanlarıyla bir algı yarattılar ve o algının peşinde haber yapmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç

"İMAMOĞLU'NDAN PARA ALINDI MI?" İDDİALARINA SERT TEPKİ: YALANLARIYLA ALGI YARATTILAR

Kılıç, "İstanbul'da aday çıkartmanız karşılığında İmamoğlu'ndan para alındı mı?" sorusuna cevap vererek, Bunun ahlaksız bir iddia olduğunu ifade ettik. Bu iftiranın sahipleri hakkında da yetkili kurullarımızın yargı yoluna gideceğini de beyan ettik. Şunu da dedik: Eğer böyle bir şey olduysa bunu bilmek hepimizin hakkı. Kim bunu iddia ediyorsa iddiasını ispat etsin. İddiaya muhatap olanlar da bu iddia karşısında gereğini yerine getirsin. Peki bunu söyleyenler bir delil getirebildiler mi? Hayır. Ama yalanlarıyla bir algı yarattılar ve o algının peşinde haber yapmaya devam ediyorlar. Bu bir camiaya yapılan haksızlıktır." dedi.

"Yeniden Refah Partisi'nde insanlar helal kazançlarıyla, analarının ak sütü gibi helal gelirleriyle bir siyasi faaliyeti idame ettirmeye gayret ediyor. Kötü bir şey yaptığımız kanaatinde değilim." diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Gazze meselesinde en önden giden biz olduk. Doğu Türkistan'daki soykırım, işkenceler meselesinde en önden giden biz olduk. Enflasyonla mücadelede en katı ve köşeli eleştirileri getiren biz olduk. İsveç'in NATO üyeliğinde TBMM'de 'hayır' diyen, faiz yükünün fazlalığından dolayı 2024 bütçesine TBMM'de 'hayır' diyen biz olduk.

Aile mefhumunun korunması için inisiyatifler alan, ifsat projelerine karşı toplumun, ailenin, gençlerin ve neslimizin korunması yönünde en tutarlı cümleleri kuran siyasi parti biz olduk. Yeniden Refah Partisi kuruluş amacına hizmet eden bir siyasi partidir."

"NİYE BİZ HESABA ÇEKİLİYORUZ?"

Yerel seçimlere ilişkin önceki açıklamalarına değinen Kılıç, AK Parti ile ittifak yapılmasını arzu ettiğini ifade ederek, "İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. İstanbul'da AK Parti adayını desteklemek için istediğimiz bir Arnavutköy, bir de Sultanbeyli'ydi. Yani içeride konuşulanı kamuoyu da bilsin diye ifade ettim. Dolayısıyla niye biz hesaba çekiliyoruz ki? Niye biz bir şeylerin hesabını vermek zorundayız?" dedi.