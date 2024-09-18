Yeniden Refah\'tan Anayasa Açıklaması

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, anayasanın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmamaktadır. Türkiye'de anayasa değişimini herhangi bir partiye göre yapmak mümkün değildir. Türkiye'nin herhangi bir kesimine göre yapmak da mümkün değildir. Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Maalesef ikinci çeyrekte Türkiye'nin ekonomisi ciddi küçülmeler yaşanıyor. Sayın Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi ve maliye politikalarının başarısızlığı her geçen gün kendini biraz daha hissettiriyor. Mutfaktaki yangın büyüyor. Enflasyon canavarı dizginlenemiyor. Çarşı pazara bakıldığında toptancı halinde bile fiyatların yüksekliği maalesef vatandaşımızı kazancıyla geçinemeyecek hale getirmiştir. En düşük emekli aylığı yetmediği gibi asgari ücret aylardır açlık sınırın altında seyretmeye devam ediyor. İnsanlarımızın refahı gerilemektedir. Ekonomi küçülürken talep daralmakta, talep daralırken zorunlu çıktı olarak Türkiye'deki işsizlik sayısı en yüksek rakama ulaşmış bulunmaktadır. Ekonomide sadece ihracat rakamlarından değil, işsizlik rakamlarından da söz etmenin zamanı gelmiştir. Ekonomi yönetimi enflasyonu hesap ederken, geçinemeyen milyonların haline çare üretmek mecburiyetindedir" diye konuştu.

'BU ANLAŞMA BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEYECEKTİR'

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında 'İkili Savunma İş birliği Yol Haritası' anlaşması imzalanmasına da tepki gösteren Kılıç, "Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi (KKRY) ile ABD arasında atfedilen ortak savunma iş birliği açıklaması Türkiye'nin ve KKTC'nin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit mahiyetindedir. NATO müttefikimiz ABD'nin Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye matuf Kıbrıs Rum Kesimi ile sınırlı öyle bir adım atmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki bu anlaşmanın etkisizleştirilmesi yönünde atacağı tüm adımları destekliyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ABD arasındaki bu anlaşma, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecektir. Doğu Akdeniz'deki maden rezervleri, hidrokarbon yatakları, petrol ve kömür rezervleri, buna bağlı doğalgaz rezervleri ile ilgili olarak ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan yakınlaşması, bölgedeki ilişkileri bozucu mahiyettedir. Dünyanın ve bölgemizin yeni bir krize ihtiyacı yoktur. Dünyanın ve bölgemizin beklentisi, özellikle NATO, Birleşmiş Milletler (BM) gibi çok uluslu ve Türkiye'nin de kurucu üye olduğu örgütlerin barışa, istikrara katkı yapmalarıdır" dedi.

'TARTIŞMAYA AÇILMASINA OLUMLU YAKLAŞMIYORUZ'

Kılıç şunları söyledi: "Yeniden Refah Partisi, anayasanın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmamaktadır. Türkiye'de anayasa değişimini herhangi bir partiye göre yapmak mümkün değildir. Türkiye'nin herhangi bir kesimine göre yapmak da mümkün değildir. Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. Anayasanın, toplumun heyecan ve hissiyatını yansıtan ve herkesi bir arada tutan maddeleri içermesi gerekmektedir. Anayasa TBMM'de yapılacak olsa, TBMM'de oylandıktan sonra referanduma da taşınacak olsa toplumun genelinin görüşlerini yansıtmak mecburiyetindedir. Elbette ki hiçbir beşeri metin, kutsal değildir. Hiçbir beşeri metin kusursuz da değildir, eksiksiz de değildir. Yüz maddenin doksan dokuzuna katılır, birinden rahatsızlık duyabilirsiniz. Bu herkes için geçerlidir. Türkiye'nin başkentini, resmi dilini, milletin temel değerlerini, devlet şeklimizin Cumhuriyet olduğunu tartışmanın hiç kimseye, hiçbirimize bir faydası yoktur. Dördüncü maddeyi ortadan kaldırmak, diğer üç maddeyi tartışmaya açmak anlamına gelecektir. Türkiye'nin bugün ihtiyacı bu değildir. Türkiye'nin bugün için ihtiyacı anayasa tartışmalarına girmek de değildir."