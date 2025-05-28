Yeniden Refah'tan Yeni Anayasa Desteği

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "İktidar partisinin bu konudaki görüşleri ortaya çıktığında, gerçekten Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil, gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi esirgemeyiz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suat Kılıç, 10. Yargı Paketi hakkında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Meclis'te temsil edilen partileri ziyaret etmesi ve bu konuda bilgilendirmesi gerektiğini söylerken, af konusunun hafife alınamayacağını dile getirdi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesine ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıç, "Şartlar zorlanmalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi en az bir küçükbaş kurban bedeliyle eşitlenmelidir. Bununla birlikte temmuz ayında emeklilerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir. Ayrıca, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretteki enflasyon farkı, satın alma gücü kaybı telafi edilmelidir." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü de tebrik eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıpkı Azerbaycan, Karabağ, Nahçıvan, Şuşa gibi, Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in de işgalden kurtulacağı, özgür olacağı, bağımsızlığını doyasıya kutlayacağı günlerin özlemiyle yaşıyoruz. İsrail bombaları altında, cehennemi andıran alevler arasında, diri diri yanan çocukların çığlıkları kulaklarımızda. Soykırımcı Netanyahu'nun, işbirlikçi Trump'ın, şakşakçı emir ve kralların bu cehennemdeki yeri hiç kuşkusuz baş köşedir. Zalimler için yaşasın cehennem."

Yeni anayasa tartışmalarının "Terörsüz Türkiye" süreci gibi kapalı kapılar ardında sürdürüldüğünü savunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Desteğimize ihtiyacınız varsa, milletvekillerimizin katkısı gerekiyorsa, fikrimiz alınacaksa ne olduğunu bilmemiz lazım. İktidar partisinin bu konudaki görüşleri ortaya çıktığında, gerçekten Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil, gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi esirgemeyiz."