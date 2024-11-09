Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonu Kuruldu

Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonu Kuruldu

Bakan Memişoğlu, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetlemek için bilimsel bir komisyon oluşturdu.

09.11.2024 11:55
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yakın zamanda bir yenidoğan yoğun bakım denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonu oluşturduk. Komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bilimsel rehberler oluşturulacaktır. Amacımız iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmektir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya programı kapsamında ilk olarak Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından karşılanan Bakan Kemal Memişoğlu'na AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti. Bakan Memişoğlu, "Dünyanın en kapsayıcı ve en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz, koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri. Vatandaşlarımızın hastalanmadan, sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Daha çarpıcı bir şekilde ifade etmem gerekirse hastalık bakanlığı değiliz, Sağlık Bakanlığı'yız. Bunun için de her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor. Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz" dedi.

'YENİ YÖNETMELİK, REÇETE YAZMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMIYOR'

Aile hekimliğinin entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde işlevsel olarak yapılandırılmasının önem arz ettiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bunun için de bir yönetmelik hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Göreceksiniz ki bu yönetmelik sonuçları itibarıyla eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da memnun edecektir. Birkaç ay içinde bu çok daha belirgin olarak görülebilecektir. Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal mecralarda aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı, ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim, Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor. Bilakis Sağlık Bakanlığı olarak akılcı ilaç uygulamalarına teşvik ediyoruz. Akıllı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerimizin de maaşlarına ilave bir teşvik ödemesi yapıyor ve hekimlerimizi de destekliyoruz" diye konuştu.

'AİLE HEKİMLERİNİ HASTANELERLE ENTEGRE EDİYORUZ'

Hedefin hastaların tanısına göre en uygun ilaç, uygun dozda ve bir sürede kullanılması olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, "Bu nedenle özellikle toplumumuzun, ilaç kullanmadan önce hekimimize danışmanız gerektiğini bilmesini istiyorum. Öyle yakınlarınızın tavsiyesiyle ilaç kullanmamanızı, maalesef çoğunluğumuzun evinde kullanılmamış veya yarım kullanılmış ilaçlar mevcuttur. O nedenle lütfen aile hekiminizin önerileri doğrultusunda ilaç kullanmanızı önemsiyorum. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, insanların bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlanmasına veya uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına sebep veriyor. Akıllı aile hekimliği uygulamasında özellikle hastalık yüküne göre çalıştık. Aile hekimlerini hastanelerle entegre ediyoruz. O nedenle hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları oluşturuyoruz. Kendi hastalarına randevu alabilecek hale getiriyoruz. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşımla aile hekimliği üzerinden bir başlangıç yaptık. Başarı kriterini net bir şekilde ortaya koyduk. İyi hekimlik yapan aile hekimlerimizin gelirini arttırıyoruz. Onları bizlerin ve toplumun baş tacı olarak görüyoruz" dedi.

'KOMİSYON İŞLEYİŞ VE DENETİM SÜREÇLERİNİ TAKİP EDECEK'

'Yenidoğan çetesi'nin ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nın yenidoğan bakımları için hazırladığı yeni düzenleme hakkında da bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Kamuoyunu geçmişte ilgilendiren ve halen daha acısını hissettiğimiz yenidoğanla ilgili malumlarınız kamu ve özel hastanelerdeki tüm yenidoğan bakımların işleyişlerini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir yenidoğan yoğun bakım denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonu oluşturduk. Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarıyla oluşturulan bu komisyon üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, incelenecek ve denetim faaliyetlerinde elde edilen sonuçlara göre sistemin daha etkin, işleyişini sağlayacaktır. Komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bilimsel rehberler oluşturulacaktır. Amacımız iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmektir. Aynı şekilde yine alanında uzman hekimlerin yer aldığı diğer branşlarla birlikte acil ve erişkin yoğun bakımlarımızı da bu şekilde bilimsel komisyonlarla denetleme ve işleyişlerini sürdürmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Yenidoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

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