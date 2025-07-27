Yıldırım: CHP Protokolden Rahatsız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yıldırım: CHP Protokolden Rahatsız

Yıldırım: CHP Protokolden Rahatsız
27.07.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım, CHP'nin eğitim protokolünden rahatsız olduğunu söyledi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, CHP'nin Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitim protokolünden rahatsız olduğunu belirterek, "Protokolden rahatsız olan CHP ve onun Genel Başkanı Özgür Özel, bu protokolün iptali için mahkemeye başvurdu. Ama gençlerimiz uyuşturucu, alkol, yabancı ideolojiler, terör örgütleri, LGBT gibi ahlaksızlıkların içerisine sürüklenip gitse CHP hiç ses çıkarmaz" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Rize Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı. Rize Öğretmen Evi'nde düzenlenen programda 43 kursiyer, sertifikasını Yıldırım ve protokol üyelerinin elinden aldı. Programda konuşan Yıldırım, "Önce ülkem ve milletim şuuruyla hareket eden Ülkü Ocakları, Türk gençliğine millet sevgisini, vatan sevgisini, tarih şuurunu ve milli duruşu aşılamayı gaye edinmiştir. Ülkü Ocakları binlerce yıllık bir Türk destanının bugünkü taşıyıcısı ve yarınlara uzanan emanetçisidir. Ülkü Ocakları, Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak, onların devletine, milletine, ailesine faydalı bir şekilde yetişebilmesi için gece gündüz çalışmalarını devam ettirmektedir. Ocağımızda yetişen gençlerimiz eğitimden spora, bilimden teknolojiye kadar her alanda milliyetçi ülkücü hareketin vizyonunu başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Ülkü Ocakları, bütün Türk gençliğinin ortak çatısıdır. Görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun ay yıldızlı bayrağımıza aidiyet duyan her gencimiz bizim kardeşimizdir. Bu aidiyeti hisseden her gencimize ocağımızın kapısı sonuna kadar açıktır. İşte bu yüzden her gencimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Hiçbir gencimizi ötekileştirmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi yalnız bırakmayacağız. Fırtına koptuğunda kopmadık, dalgalar yükseldiğinde gemiyi terk etmedik. Çünkü biliriz sadakat en zor zamanda belli olur. Allah'a hamdolsun ki bu hareketin başında iradesiyle yön çizen, duruşuyla düşmanı titreten bir bilge lider vardır. O lider Devlet Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli varsa yön kaybolmaz, istikamet dağılmaz, Ülkü sarsılmaz. Şimdi size soruyorum bizi kim yenebilir?" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci ile Türkiye'nin küresel ve bölgesel bir güç olma yolunda önemli bir adım atıldığını ifade eden Yıldırım, "Nerede bir yeminli Türk düşmanı varsa, nerede bir İslam düşmanı varsa öncelikli hedefinde her zaman Ülkü Ocakları oldu. Ama hamdolsun hiçbir zaman eğilmedik, hepsinden hesap sorduk ve hepsinden hesap sormaya da devam edeceğiz. Ömer Seyfettin'in dediği gibi bizim vatanımızın sınırları Edirne'den başlayıp Kars'ta bitmez. Bizim vatanımızın sınırları Türkçe konuşulan yerde başlar, Türkçe konuşulan yerde biter. Bugün Suriye Halep'te, Halep Kalesi'ne asılan Türk bayrağı aslında bunun en büyük göstergesidir. Bugün biz İ'la-yi Kelimetullah davamız için, nizami alem davamız için, turan davamız için her gün bir adım daha ilerlemeye başladık. Bugün terörsüz Türkiye hedefi ile aslında Türkiye'nin küresel ve bölgesel bir güç olma yolunda önemli bir adım sarf edilmiştir. Bugün Gazze'de olanlar hepimizin yüreğini parçalıyor ve oradaki zulüm karşısında bütün dünya sessiz. Biz biliyoruz ki bizi orada bekleyenler var. O yüzden Türk milleti biran önce güçlenip ayağa kalkmalı ve dünyada söz geçiren bir devlet olarak bizi bekleyenlerin yanında olmalıdır" dedi.

"Birçok mesleki ve teknik eğitimleri gençlerimize ücretsiz bir şekilde ulaştırabileceğiz"

Milli Eğitim Bankalığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokolün önemine değinen Yıldırım, "Biz Ülkü Ocakları'nda siyaset yapmak için bir araya gelmiyoruz. Biz Ülkü Ocakları'nda dünyayı yönetebilecek kapasitede bir gençlik yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Bugün düşmanlarımızın da farkındayız. Yapmış olduğumuz çalışmalar birçok kişinin bugün hedefinde. Milli Eğitim Bakanlığımızla Ülkü Ocaklarımız arasında bir protokol imzaladık. Artık Ülkü Ocakları'nda vermiş olduğumuz eğitimlerin karşılığında gençlerimize resmi olarak sertifikalarını vereceğiz. Bu sertifikalar gençlerimizin hem eğitim hayatında hem de iş hayatında büyük bir katkı sağlayacak. Biz gençlerimizi yetiştirebilmek için bu hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz bu iş birliği sayesinde birçok mesleki ve teknik eğitimleri artık ocağımızda resmi bir şekilde ve gençlerimize ücretsiz bir şekilde ulaştırabileceğiz. Biz bir gencimizi bile sokaktan alıp onun devletimize, milletimize, dinimize, ailesine faydalı bir şekilde yetiştirebiliyorsak o zaman görevimizi hakkıyla yerine getirebiliyoruz demektir" dedi.

"Gençlerimiz uyuşturucuyla, alkolle, yabancı ideolojiler, terör örgütleri, LGBT gibi ahlaksızlıkların içerisine sürüklenip gitse CHP hiç ses çıkarmaz"

CHP ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzalanan protokolden rahatsız olup, iptal olması için yargıya başvurduğunu kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu protokolden rahatsız olan CHP ve onun Genel Başkanı Özgür Özel bu protokolün iptali için mahkemeye başvurdu. Ne yaparlarsa yapsınlar bir sonuç alamayacaklar. Allah'ın izniyle bu programlar, bu eğitim çalışmaları başarıyla hedefine ulaşacak. Ama gençlerimiz uyuşturucuyla, alkolle, yabancı ideolojiler, terör örgütleri, LGBT gibi ahlaksızlıkların içerisine sürüklenip gitse CHP hiç ses çıkarmaz. O yüzden biz aslında ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz ve onlar rahatsız oldukça hedeflerimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzaktan eğitim merkezimiz sayesinde yüz binlerce gencimize ücretsiz dijital dershane imkanı sunduk. Gençlerimiz hem derslerinde hem liseye giriş hem üniversiteye giriş sınavlarında büyük bir başarı sağladı. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ülküsüyle ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin göstermiş olduğu hedefler dairesinde gençlerimizi yetiştirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Programa Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra Ülkü Ocakları mensupları katıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ahmet Yiğit Yıldırım, Özgür Özel, Politika, Kültür, Hukuk, rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıldırım: CHP Protokolden Rahatsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce... Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyen kişiye verilen hapis cezasını onadı Yargıtay, tartıştığı eşini eve kilitleyen kişiye verilen hapis cezasını onadı
Yaşlı kadın dolandırıcıların en bilindik yalanına kandı, 47 bin euroyu elleriyle teslim etti Yaşlı kadın dolandırıcıların en bilindik yalanına kandı, 47 bin euroyu elleriyle teslim etti
Kadın garson kendisine tokat atan müşteriyi tekme tokat dövdü Kadın garson kendisine tokat atan müşteriyi tekme tokat dövdü
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor Ölümlü İETT otobüsü kazası araç kamerasında! Şoför hareket halindeyken ayağa kalkıyor
Anne ve kızı evinde ölü bulundu Cinayet şüphelisi tanıdık Anne ve kızı evinde ölü bulundu! Cinayet şüphelisi tanıdık
Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?

20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
18:36
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
15:06
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
14:51
Yıllık izin paranız sessizce yok olabilir Bu tarihe dikkat
Yıllık izin paranız sessizce yok olabilir! Bu tarihe dikkat
14:47
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a sert yanıt: Bunu yaptıysam şerefsizim
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert yanıt: Bunu yaptıysam şerefsizim
14:39
Gözde Kansu: Kocam beni yengesiyle aldatırsa o evde durmam
Gözde Kansu: Kocam beni yengesiyle aldatırsa o evde durmam
14:15
ASELSAN zirvede, Şekerbank dibi gördü İşte haftanın Borsa raporu
ASELSAN zirvede, Şekerbank dibi gördü! İşte haftanın Borsa raporu
14:12
Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış
Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış
13:47
Fenerbahçe Stadı’nın adı resmen değişti
Fenerbahçe Stadı'nın adı resmen değişti
13:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 22:53:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldırım: CHP Protokolden Rahatsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.