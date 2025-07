Yıldırım: CHP Protokolden Rahatsız

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, CHP'nin Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitim protokolünden rahatsız olduğunu belirterek, "Protokolden rahatsız olan CHP ve onun Genel Başkanı Özgür Özel, bu protokolün iptali için mahkemeye başvurdu. Ama gençlerimiz uyuşturucu, alkol, yabancı ideolojiler, terör örgütleri, LGBT gibi ahlaksızlıkların içerisine sürüklenip gitse CHP hiç ses çıkarmaz" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Rize Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı. Rize Öğretmen Evi'nde düzenlenen programda 43 kursiyer, sertifikasını Yıldırım ve protokol üyelerinin elinden aldı. Programda konuşan Yıldırım, "Önce ülkem ve milletim şuuruyla hareket eden Ülkü Ocakları, Türk gençliğine millet sevgisini, vatan sevgisini, tarih şuurunu ve milli duruşu aşılamayı gaye edinmiştir. Ülkü Ocakları binlerce yıllık bir Türk destanının bugünkü taşıyıcısı ve yarınlara uzanan emanetçisidir. Ülkü Ocakları, Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak, onların devletine, milletine, ailesine faydalı bir şekilde yetişebilmesi için gece gündüz çalışmalarını devam ettirmektedir. Ocağımızda yetişen gençlerimiz eğitimden spora, bilimden teknolojiye kadar her alanda milliyetçi ülkücü hareketin vizyonunu başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Ülkü Ocakları, bütün Türk gençliğinin ortak çatısıdır. Görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun ay yıldızlı bayrağımıza aidiyet duyan her gencimiz bizim kardeşimizdir. Bu aidiyeti hisseden her gencimize ocağımızın kapısı sonuna kadar açıktır. İşte bu yüzden her gencimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Hiçbir gencimizi ötekileştirmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi yalnız bırakmayacağız. Fırtına koptuğunda kopmadık, dalgalar yükseldiğinde gemiyi terk etmedik. Çünkü biliriz sadakat en zor zamanda belli olur. Allah'a hamdolsun ki bu hareketin başında iradesiyle yön çizen, duruşuyla düşmanı titreten bir bilge lider vardır. O lider Devlet Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli varsa yön kaybolmaz, istikamet dağılmaz, Ülkü sarsılmaz. Şimdi size soruyorum bizi kim yenebilir?" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci ile Türkiye'nin küresel ve bölgesel bir güç olma yolunda önemli bir adım atıldığını ifade eden Yıldırım, "Nerede bir yeminli Türk düşmanı varsa, nerede bir İslam düşmanı varsa öncelikli hedefinde her zaman Ülkü Ocakları oldu. Ama hamdolsun hiçbir zaman eğilmedik, hepsinden hesap sorduk ve hepsinden hesap sormaya da devam edeceğiz. Ömer Seyfettin'in dediği gibi bizim vatanımızın sınırları Edirne'den başlayıp Kars'ta bitmez. Bizim vatanımızın sınırları Türkçe konuşulan yerde başlar, Türkçe konuşulan yerde biter. Bugün Suriye Halep'te, Halep Kalesi'ne asılan Türk bayrağı aslında bunun en büyük göstergesidir. Bugün biz İ'la-yi Kelimetullah davamız için, nizami alem davamız için, turan davamız için her gün bir adım daha ilerlemeye başladık. Bugün terörsüz Türkiye hedefi ile aslında Türkiye'nin küresel ve bölgesel bir güç olma yolunda önemli bir adım sarf edilmiştir. Bugün Gazze'de olanlar hepimizin yüreğini parçalıyor ve oradaki zulüm karşısında bütün dünya sessiz. Biz biliyoruz ki bizi orada bekleyenler var. O yüzden Türk milleti biran önce güçlenip ayağa kalkmalı ve dünyada söz geçiren bir devlet olarak bizi bekleyenlerin yanında olmalıdır" dedi.

"Birçok mesleki ve teknik eğitimleri gençlerimize ücretsiz bir şekilde ulaştırabileceğiz"

Milli Eğitim Bankalığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokolün önemine değinen Yıldırım, "Biz Ülkü Ocakları'nda siyaset yapmak için bir araya gelmiyoruz. Biz Ülkü Ocakları'nda dünyayı yönetebilecek kapasitede bir gençlik yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Bugün düşmanlarımızın da farkındayız. Yapmış olduğumuz çalışmalar birçok kişinin bugün hedefinde. Milli Eğitim Bakanlığımızla Ülkü Ocaklarımız arasında bir protokol imzaladık. Artık Ülkü Ocakları'nda vermiş olduğumuz eğitimlerin karşılığında gençlerimize resmi olarak sertifikalarını vereceğiz. Bu sertifikalar gençlerimizin hem eğitim hayatında hem de iş hayatında büyük bir katkı sağlayacak. Biz gençlerimizi yetiştirebilmek için bu hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz bu iş birliği sayesinde birçok mesleki ve teknik eğitimleri artık ocağımızda resmi bir şekilde ve gençlerimize ücretsiz bir şekilde ulaştırabileceğiz. Biz bir gencimizi bile sokaktan alıp onun devletimize, milletimize, dinimize, ailesine faydalı bir şekilde yetiştirebiliyorsak o zaman görevimizi hakkıyla yerine getirebiliyoruz demektir" dedi.

"Gençlerimiz uyuşturucuyla, alkolle, yabancı ideolojiler, terör örgütleri, LGBT gibi ahlaksızlıkların içerisine sürüklenip gitse CHP hiç ses çıkarmaz"

CHP ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzalanan protokolden rahatsız olup, iptal olması için yargıya başvurduğunu kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu protokolden rahatsız olan CHP ve onun Genel Başkanı Özgür Özel bu protokolün iptali için mahkemeye başvurdu. Ne yaparlarsa yapsınlar bir sonuç alamayacaklar. Allah'ın izniyle bu programlar, bu eğitim çalışmaları başarıyla hedefine ulaşacak. Ama gençlerimiz uyuşturucuyla, alkolle, yabancı ideolojiler, terör örgütleri, LGBT gibi ahlaksızlıkların içerisine sürüklenip gitse CHP hiç ses çıkarmaz. O yüzden biz aslında ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz ve onlar rahatsız oldukça hedeflerimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzaktan eğitim merkezimiz sayesinde yüz binlerce gencimize ücretsiz dijital dershane imkanı sunduk. Gençlerimiz hem derslerinde hem liseye giriş hem üniversiteye giriş sınavlarında büyük bir başarı sağladı. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ülküsüyle ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin göstermiş olduğu hedefler dairesinde gençlerimizi yetiştirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Programa Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra Ülkü Ocakları mensupları katıldı. - RİZE