Yılmaz ve Rodriguez Enerji İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
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Politika

Yılmaz ve Rodriguez Enerji İşbirliğini Görüştü

Yılmaz ve Rodriguez Enerji İşbirliğini Görüştü

Cevdet Yılmaz, Venezuela yetkilileriyle iş birliğini artırma konusunda görüşme yaptı.

30.09.2024 13:18
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiğimiz görüşmemizde, enerji, turizm ve eğitim alanlarında iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık. Attığı adımlarla bölgesinde her geçen gün yükselen bir güç haline gelen Venezuela'nın sahip olduğu demokratik olgunluk ve kurumsal kapasitesi, bu iş birliği imkanlarımızı her geçen gün güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarmak için ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerekmektedir. Sayın Rodriguez'e ziyaretleri ve iş birliklerimizin artırılması konusundaki pozitif yaklaşımları için teşekkür ediyorum. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a gerçekleştirdiği soykırımcı saldırılar karşısındaki duruşundan dolayı Sayın Maduro'yu, hükumetini ve Venezuela halkını tebrik ediyor, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Delcy Rodriguez, Venezuela, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Turizm, Dünya, Son Dakika

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