Yoon Suk Yeol Özel İkametgahına Geçti - Son Dakika
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Politika

Yoon Suk Yeol Özel İkametgahına Geçti

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevden alınmasının ardından özel ikametgahına taşındı.

11.04.2025 13:38
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Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevden alınmasından 1 hafta sonra resmi başkanlık konutundan ayrılarak, özel ikametgahına taşındı.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden aldığı eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevden alınmasından 1 hafta sonra resmi başkanlık konutundan ayrılarak özel ikametgahına taşındı. Başkanlık konutundan ayrılan Yoon Suk Yeol, başkanlık konutu önünde bekleyen yüzlerce destekçisi ile bir araya geldi. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan destekçileriyle tek tek selamlaşan Yoon Suk Yeol, duygusal anlar yaşadı. Destekçileriyle hatıra fotoğrafı da çektiren Yoon Suk Yeol'a bir destekçisi "Kore'yi yeniden büyük yap" yazılı kırmızı bir şapka hediye etti.

Hayvanlarını da aldı

Yoon Suk Yeol, destekçileriyle bir araya gelmesinin ardından araca binerek resmi başkanlık konutundan uzaklaştı. Eski devlet başkanının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkat çekerken, Yoon Suk Yeol'un özel ikametgahının çevresine en az 280 polisin konuşlandırıldığı öğrenildi. Eşiyle birlikte başkent Seul'deki 37 katlı binadaki özel ikametgahında yaşayacak olan Yoon Suk Yeol, 10'dan fazla kedi ve köpeğini de yanına aldı.

"Sıradan bir vatandaş olarak hayata geri döneceğim"

Görevden alınan Yoon Suk Yeol, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Şimdi artık sıradan bir vatandaş olarak hayata geri döneceğim ve milletimize ve halkımıza hizmet etmek için yeni bir yol arayacağım" dedi.

Güney Kore 3 Haziran'da sandık başında olacak

Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararı ile siyasi karmaşıklığın yaşandığı Güney Kore'de geçtiğimiz hafta Yoon Suk Yeol'un görevden resmen alınmasının ardından 60 gün içinde seçime gidilecek. Güney Kore halkının 3 Haziran'da erken seçim için sandık başında olması bekleniyor.

Görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, tahliye edildiği 8 Mart'tan bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Nisan'da verdiği görevden alma kararına da katılmayan Yoon Suk Yeol, hapiste bulunduğu sürede iktidar partisinin üyeleri ve destekçileri tarafından sık sık ziyaret edildi.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu" savunarak 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran muhalefet ise Yoon'un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini meclise sunmuştu. Önergenin mecliste kabul edilmesiyle Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, hakkındaki azil süreci tamamlanmadan tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu.

52 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı

Kendisine yönelik soruşturmanın "yasa dışı" olduğunu iddia eden Yoon, hakkındaki tutuklama kararının yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmişti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edilen Yoon, 52 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuştu. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına yönelik meclis kararını 4 Nisan'da onamıştı. - SEUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yoon Suk Yeol Özel İkametgahına Geçti - Son Dakika

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