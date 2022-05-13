YSK başkanı ve üyelerine hakaretle yargılanıyordu: Canan Kaftancıoğlu'nun ardından sıradaki isim Ekrem İmamoğlu mu? - Son Dakika
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YSK başkanı ve üyelerine hakaretle yargılanıyordu: Canan Kaftancıoğlu'nun ardından sıradaki isim Ekrem İmamoğlu mu?

13.05.2022 10:13

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamasının ardından gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden dava sürecine çevrildi. İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sonucunda akıllara, "İmamoğlu hakkında da siyasi yasak getirilecek mi?" sorusu geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç suçtan aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirilirken, Yargıtay'ın kararı sonrası gözler bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden dava sürecine çevrildi.

CUMHURİYET SAVCISI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yakın rakibine 13 bin oy fark attığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep edilmişti. Öte yandan mütalaada İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

YARGITAY TARAFINDAN KESİNLEŞİRSE SİYASİ YASAK GELEBİLİR

Yargılama sonucu mütalaa doğrultusunda karar verilmesi talep ediliyor. Sözcü'nün haberine göre mahkeme bu doğrultuda kararını verir, Yargıtay tarafından da kesinleşirse, İmamoğlu hakkında da siyasi yasak getirilmiş olacak.

TCK 53. MADDE NEDİR?

'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma'

Madde 53-(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

İMAMOĞLU SİYASET YASAĞI İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir hafta önce hakkındaki 'siyaset yasağı' iddiasına ilişkin konuşmuştu. İmamoğlu, "Bu ülkede her şey mümkün. Bir Ekrem'e böyle bir şey yapar, bakarsınız milyonlarca Ekrem kendisine sandıkta tokat gibi cevap verir" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika YSK başkanı ve üyelerine hakaretle yargılanıyordu: Canan Kaftancıoğlu'nun ardından sıradaki isim Ekrem İmamoğlu mu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK başkanı ve üyelerine hakaretle yargılanıyordu: Canan Kaftancıoğlu'nun ardından sıradaki isim Ekrem İmamoğlu mu? - Son Dakika
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